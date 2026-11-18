A atriz Fernanda Torres foi incluída pela revista americana Variety em uma lista de possíveis artistas que poderiam interpretar o próximo vilão da franquia 007, que terá Robert Pattinson como James Bond e será dirigido por Denis Villeneuve.

A sugestão foi do jornalista Clayton Davis, também especialista em premiações e admirador da atriz em Ainda Estou Aqui. Na reportagem, ele resgatou uma entrevista durante a temporada do Oscar 2025, em que ela assumia que gostaria de participar de um filme de agente secreto.

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"Eu adoraria ser a secretária de um vilão de James Bond", disse Fernanda no podcast Awards Circuit, da Variety. "E simplesmente dizer: 'Ele estará esperando por você na sala ao lado, senhor Bond'. É isso. Esse é o meu sonho. Só essa fala. É tudo o que eu quero fazer", relatou.



O jornalista ainda foi além e imaginou um personagem para a atriz: "Imagine Torres como o poder por trás do trono: uma magnata da mídia do Rio de Janeiro que sorri para as câmeras enquanto, discretamente, compra metade do governo? Deem a ela o que ela quer!", complementou.

Outro brasileiro também apareceu na lista. Wagner Moura também foi incluído nas menções honrosas da lista, ao lado de nomes como Timothée Chalamet, Idris Elba, Jake Gyllenhaal, Angelina Jolie e Cillian Murphy.

Vale lembrar que a seleção representa uma lista de desejos, e não uma relação de atores oficialmente cotados, convidados ou contratados para o filme.