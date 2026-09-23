Após 18 anos, série vira fenômeno na Netflix com 663 milhões de views

Há 18 anos, uma série policial estreava na televisão e começava uma trajetória que terminaria apenas em 2015. Agora, em 2026, O Mentalista volta aos holofotes e encontra um novo público na Netflix.



Nesta quarta-feira, 23, data que marca os 18 anos da estreia do episódio piloto, a produção já soma 663 milhões de horas assistidas e 42,2 milhões de visualizações na plataforma entre fevereiro e junho deste ano.

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O desempenho mostra a força de uma produção que chegou ao catálogo mais de uma década depois do encerramento original.

Com as sete temporadas disponíveis, a série rapidamente passou a aparecer entre os títulos mais assistidos da Netflix, transformando Patrick Jane em um personagem novamente popular entre os espectadores de diferentes faixas etárias.

Aniversário de 18 anos coincide com novo sucesso

O episódio piloto de O Mentalista foi exibido em 23 de setembro de 2008. Criada como um drama policial, a produção acompanhou Patrick Jane, personagem interpretado por Simon Baker, durante sete temporadas.

A série chegou ao fim em 2015, mas voltou a ganhar atenção em 2026 depois de entrar no catálogo da Netflix. O retorno ocorre justamente no ano em que a produção completa 18 anos de sua estreia.

Entre fevereiro e junho, foram contabilizadas 42,2 milhões de visualizações. No mesmo período, a série alcançou 663 milhões de horas assistidas, números que ajudam a dimensionar a procura pela produção no streaming.

Primeira temporada lidera audiência

O interesse pela série não foi distribuído igualmente entre os sete anos. A primeira temporada foi a mais assistida, acumulando 193,4 milhões de horas e 11,7 milhões de visualizações.

Na sequência aparecem a segunda temporada, com 119 milhões de horas, a terceira, com 99,4 milhões, e a quarta, com 85,3 milhões de horas assistidas.

Mesmo sendo a temporada final, a sétima temporada também registrou números expressivos: foram 34,7 milhões de horas assistidas e 3,9 milhões de visualizações. Os dados mostram que o interesse não ficou restrito aos primeiros episódios e que parte do público avançou pela história até os capítulos finais.

Por que a série voltou a fazer sucesso?

A chegada à Netflix é um dos fatores que ajudam a explicar o retorno de O Mentalista. A produção entrou no catálogo do streaming em março de 2026, com todas as sete temporadas disponíveis, e rapidamente alcançou o TOP 10 da plataforma.

A visibilidade proporcionada pelo streaming também permite que uma produção encerrada há mais de uma década seja descoberta por espectadores que não acompanharam sua exibição original.

Mas a plataforma, sozinha, não explica a permanência da série entre os títulos procurados. O formato adotado pela produção facilita o consumo em sequência e ajuda a manter o interesse mesmo diante de uma história com sete temporadas.

Uma série feita para maratonar

Apesar de o número de temporadas poder parecer intimidador para quem nunca assistiu, O Mentalista utiliza uma estrutura que facilita a entrada de novos espectadores.

A produção segue o modelo procedural, com o chamado “caso da semana”. Em muitos episódios, Patrick Jane auxilia a polícia a investigar um crime e encontrar sua solução ao longo do próprio capítulo.

Essa estrutura permite acompanhar histórias diferentes sem depender exclusivamente de uma narrativa contínua. Ao mesmo tempo, existe um arco maior que conduz a trama e mantém o público interessado na trajetória do protagonista. O resultado é uma combinação entre casos independentes e uma história principal que se desenvolve gradualmente.

Cena de O Mentalista - Foto: Divulgação

O mistério de Red John mantém a história em movimento

Patrick Jane é um ex-golpista que antes fingia ser médium e usava supostas habilidades psíquicas para enganar pessoas. Sua capacidade de observação, porém, é genuína e se torna sua principal ferramenta para solucionar crimes.

Cinco anos antes dos acontecimentos do episódio piloto, Patrick Jane foi à televisão e afirmou que conseguia ajudar a polícia a traçar o perfil do serial killer conhecido como Red John. A mentira teve consequências graves. Red John se vingou matando a mulher e a filha de Patrick.

Depois disso, Patrick passou a trabalhar com a equipe da agente Teresa Lisbon, interpretada por Robin Tunney, no California Bureau of Investigation (CBI). Ao mesmo tempo em que auxilia nas investigações, ele mantém uma busca pessoal pelo assassino responsável pela tragédia de sua família.

Esse arco cria uma segunda camada para a estrutura de casos independentes, fazendo com que o público acompanhe tanto os crimes de cada episódio quanto a perseguição a Red John.

Simon Baker conduz a série como Patrick Jane

O protagonista é justamente um dos elementos centrais da produção. Patrick Jane combina métodos pouco convencionais com uma capacidade elevada de observação e dedução para solucionar os casos.

Cena de O Mentalista - Foto: Divulgação

A personalidade excêntrica do personagem também ajuda a diferenciar a série de outros dramas policiais. Enquanto cada episódio apresenta um novo mistério, Jane utiliza seus métodos para encontrar detalhes que passam despercebidos pelos demais investigadores.



A dinâmica com Teresa Lisbon e os demais integrantes da equipe complementa a narrativa e contribui para manter o interesse ao longo das temporadas.

Sucesso antigo conquista novos espectadores

O retorno de O Mentalista mostra como uma produção encerrada há anos pode encontrar uma nova oportunidade quando chega a um grande catálogo de streaming. A série consegue reunir espectadores que já conheciam a história e podem revisitá-la pela nostalgia com pessoas que estão tendo o primeiro contato com Patrick Jane.

A recepção também permanece positiva. Atualmente, a produção registra 90% de aprovação do público no Rotten Tomatoes e nota 8,2/10 no IMDb.

Com 18 anos completados nesta quarta-feira e números expressivos na Netflix em 2026, O Mentalista demonstra que uma série não precisa ser inédita para voltar a chamar atenção e conquistar espaço entre os títulos mais vistos.