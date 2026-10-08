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Ator da franquia ‘Pânico’, C.W. Morgan morre aos 72 anos

Morte foi confirmada nesta quinta-feira, 8

Agatha Victoria Reis
Por
C.W. Morgan, ator da franquia 'Pânico'
C.W. Morgan, ator da franquia 'Pânico' - Foto: Reprodução

Conhecido por seu papel no filme "Pânico" (1996), o ator C.W. Morgan, morreu aos 72 anos, em Los Angeles. O artista faleceu no dia 30 de agosto, no entanto, a morte foi noticiada apenas nesta quinta-feira, 8. A causa da morte não foi divulgada.

De acordo com informações divulgadas pelo site TMZ, Morgan morreu no Condado de Los Angeles. Segundo eles, o Departamento de Polícia local afirmou que atendeu a um chamado para investigar uma morte, que seria de causas naturais.

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Quem era C.W. Morgan?

Nascido no Arizona em 8 de junho de 1954, C.W. Morgan teve uma trajetória marcada por participações no cinema e na televisão norte-americana. Entre elas estão "Pânico 3" (2000), terceira parte da franquia de suspense, O Negociador (Metro, 1997), estrelado por Eddie Murphy, e o drama O Último Selvagem (The Last of His Tribe, 1992).

O ator também fez participações especiais em séries conhecidas, como a produção policial Nash Bridges.

Veja:

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