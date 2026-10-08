Nova série de Carrie pode ganhar mais duas temporadas no Prime Video

A nova versão de Carrie: A Estranha acaba de chegar ao Prime Video, mas a história pode estar longe de terminar. Com oito episódios disponíveis de uma só vez, a série já foi planejada por Mike Flanagan para potencialmente ultrapassar os acontecimentos do livro de Stephen King e ganhar mais duas temporadas.

A ideia do criador é transformar a produção em uma espécie de trilogia televisiva. Apesar do projeto, o Prime Video ainda não confirmou oficialmente uma segunda temporada, o que significa que os planos dependem de uma eventual renovação da plataforma.

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A primeira temporada acompanha Carrie White (Summer H. Howell), adolescente que desenvolve poderes telecinéticos enquanto enfrenta o isolamento na escola e uma relação traumática com a mãe. A nova adaptação também atualiza elementos da história original e incorpora questões relacionadas aos problemas das redes sociais.

Para quem já terminou os oito episódios ou procura uma nova série de suspense para maratonar, a possibilidade de uma continuação abre uma questão interessante: o que poderia acontecer com Carrie depois dos acontecimentos conhecidos pelos fãs da obra de Stephen King?

Mike Flanagan já pensa em uma trilogia

Em entrevista ao Collider, Mike Flanagan revelou que seu cenário ideal para a produção envolve três temporadas. A primeira adapta a história conhecida do romance publicado por Stephen King em 1974, enquanto as duas seguintes poderiam avançar para acontecimentos inéditos.

Essa possibilidade daria à série uma liberdade que outras adaptações de Carrie não tiveram. Depois de abordar os principais elementos do livro original, a produção poderia construir novas histórias para a protagonista e explorar personagens e situações que não foram desenvolvidos na obra literária.

A primeira temporada tem oito episódios

A produção estreou nesta quarta-feira, 7, com os oito episódios disponibilizados simultaneamente no Prime Video. A história mantém a essência da personagem criada por Stephen King, mas apresenta uma abordagem atualizada para a televisão.

Carrie é uma adolescente marcada pelo isolamento e pela relação difícil com a mãe. Ao mesmo tempo, começa a descobrir seus poderes telecinéticos, enquanto precisa lidar com as dificuldades de convivência no ambiente escolar.

A adaptação também incorpora elementos contemporâneos, incluindo discussões sobre os impactos das redes sociais, aproximando a história clássica de questões presentes na vida dos adolescentes atualmente.

O que pode acontecer depois?

Uma eventual segunda temporada representaria uma mudança importante para a produção. Sem a necessidade de seguir diretamente o romance de Stephen King, Mike Flanagan teria espaço para desenvolver uma história original a partir dos personagens apresentados na primeira parte.

A própria construção da temporada inicial deixa possibilidades para uma continuação. Personagens secundários ainda podem ganhar mais espaço, enquanto os poderes de Carrie abrem caminhos narrativos que não foram explorados pelas adaptações mais conhecidas da obra.

A história também poderia ampliar seus cenários e deixar para trás parte da estrutura concentrada na escola e na pequena cidade de Chamberlain, no Maine.

Prime Video ainda não confirmou a continuação

Apesar dos planos de Mike Flanagan, o futuro de Carrie: A Estranha ainda depende do Prime Video. Até o momento, não há confirmação oficial de uma segunda temporada nem previsão para uma eventual produção.

O que existe é o projeto do criador de transformar a nova adaptação em uma história de três temporadas. Caso a plataforma dê sinal verde para a continuação, a série poderá ganhar mais duas partes e levar Carrie para além dos acontecimentos apresentados no livro de 1974.

Veja o trailer!