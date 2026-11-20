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Lance Broadway, 43, ator que participou na série da Marvel "Agentes da S.H.I.E.L.D.", e do filme "Invasão à Casa Branca", morreu nesta terça-feira, 17, segundo informações do TMZ.

O artista foi encontrado morto na escadaria de um prédio residencial em Dallas, no Texas, segundo informações do Médico Legista do Condado de Dallas. A causa da morte ainda não foi divulgada.

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Antes de seguir carreira artística, Broadway atuou como arremessador na Major League Baseball (MLB). Entre 2007 e 2009, passou pelas equipes Chicago White Sox e New York Mets. Em 2009, assinou contrato com o Toronto Blue Jays, mas não chegou a disputar partidas oficiais pelo time.

Na televisão, acumulou participações em diversas séries, como "Lucifer", "Colony", "Saint George", "Kevin From Work" e "Real Husbands of Hollywood". Entre seus trabalhos no cinema estão o longa "Beyond the Trek" (2017) e o curta-metragem "Shattered Reflections" (2015).