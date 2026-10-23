LUTO
Ator que protagonizou Shazam! morre e deixa legado histórico
Falecimento ocorreu no último dia 16 de outubro
O ator norte-americano Michael Gray morreu aos 75 anos na cidade de Palm Desert, na Califórnia, nos Estados Unidos. O falecimento ocorreu no último dia 16 de outubro em decorrência de causas naturais, mas a notícia foi divulgada pelo portal Deadline na quinta-feira, 22.
Gray ficou conhecido mundialmente ao interpretar o jovem Billy Batson na série de televisão ‘Shazam!’, exibida originalmente entre 1974 e 1976 pela emissora americana CBS.
Na história, o personagem era um adolescente comum que se transformava no poderoso super-herói Capitão Marvel sempre que gritava a palavra mágica que dava nome ao programa.
No Brasil, a produção estreou na TV Globo em 1975 e ganhou reprises na grade do SBT durante o final da década de 1980. Enquanto Gray vivia a versão jovem do protagonista, o herói na forma adulta foi interpretado pelo ator Jackson Bostwick na primeira temporada e por John Davey na segunda temporada.
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Outros trabalhos de Michael Gray
Antes de Shazam!, o ator participou de outras produções, como as séries ‘A Noviça Voadora’ (1970) e ‘The Little People’ (1972). Quase cinquenta anos após vestir a camisa vermelha do herói, ele fez uma participação especial no filme ‘Shazam! Fúria dos Deuses’ (2023), longa estrelado por Zachary Levi nos cinemas.
Durante sua participação na Comic-Con, em 2012, ele confessou que desconhecia os quadrinhos antes de ser escalado e precisou aprender toda a história do personagem às pressas para gravar.
“Eu não conhecia o personagem nem a história quando fui escalado, então tive que aprender rápido. Foi divertido e exaustivo, desafiador e emocionante, tudo ao mesmo tempo”, contou.
Michael Gray era casado com Stacy Benon Gray desde 1994 e deixa dois enteados, Ryan e Laurel Cooper.