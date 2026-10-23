Ator que protagonizou Shazam! morre e deixa legado histórico

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O ator norte-americano Michael Gray morreu aos 75 anos na cidade de Palm Desert, na Califórnia, nos Estados Unidos. O falecimento ocorreu no último dia 16 de outubro em decorrência de causas naturais, mas a notícia foi divulgada pelo portal Deadline na quinta-feira, 22.

Gray ficou conhecido mundialmente ao interpretar o jovem Billy Batson na série de televisão ‘Shazam!’, exibida originalmente entre 1974 e 1976 pela emissora americana CBS.

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Michael Gray em ‘Shazam!’ - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na história, o personagem era um adolescente comum que se transformava no poderoso super-herói Capitão Marvel sempre que gritava a palavra mágica que dava nome ao programa.

No Brasil, a produção estreou na TV Globo em 1975 e ganhou reprises na grade do SBT durante o final da década de 1980. Enquanto Gray vivia a versão jovem do protagonista, o herói na forma adulta foi interpretado pelo ator Jackson Bostwick na primeira temporada e por John Davey na segunda temporada.

Outros trabalhos de Michael Gray

Antes de Shazam!, o ator participou de outras produções, como as séries ‘A Noviça Voadora’ (1970) e ‘The Little People’ (1972). Quase cinquenta anos após vestir a camisa vermelha do herói, ele fez uma participação especial no filme ‘Shazam! Fúria dos Deuses’ (2023), longa estrelado por Zachary Levi nos cinemas.

Michael Gray fez uma participação especial no filme ‘Shazam! Fúria dos Deuses’ (2023) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Durante sua participação na Comic-Con, em 2012, ele confessou que desconhecia os quadrinhos antes de ser escalado e precisou aprender toda a história do personagem às pressas para gravar.

“Eu não conhecia o personagem nem a história quando fui escalado, então tive que aprender rápido. Foi divertido e exaustivo, desafiador e emocionante, tudo ao mesmo tempo”, contou.

Michael Gray era casado com Stacy Benon Gray desde 1994 e deixa dois enteados, Ryan e Laurel Cooper.