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PROGRAMAÇÃO

Sessão da Tarde: saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta (23/10)

Comédia toma conta da programação

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Cena do filme desta quinta
Cena do filme desta quinta - Foto: Divulgação

A Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, exibe produções de diferentes gêneros ao longo da semana. Nesta sexta-feira, 23, a programação traz uma comédia nacional que acompanha uma disputa inesperada por uma fortuna.

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Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje?

O filme exibido nesta sexta-feira, 23, é 'Tô Ryca 2', estrelado por Samantha Schmütz, conhecida pela série e pelo filme 'Vai que Cola', e Katiuscia Canoro, que interpretou "Lady Kate" no extinto Zorra Total.

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Na trama, Selminha está de volta pagando mais caro em tudo que quer. Porém, tudo é colocado à prova quando uma estranha com o mesmo nome ao seu se diz herdeira legítima da fortuna.

Que horas começa a Sessão da Tarde hoje?

A exibição está prevista para as 15h50. Vale lembrar que a programação pode variar conforme a região.

Veja o trailer de Tô Ryca 2

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Tags

filme Sessão da Tarde TV Globo

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