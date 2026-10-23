Sessão da Tarde: saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta (23/10)

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A Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, exibe produções de diferentes gêneros ao longo da semana. Nesta sexta-feira, 23, a programação traz uma comédia nacional que acompanha uma disputa inesperada por uma fortuna.



Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje?

O filme exibido nesta sexta-feira, 23, é 'Tô Ryca 2', estrelado por Samantha Schmütz, conhecida pela série e pelo filme 'Vai que Cola', e Katiuscia Canoro, que interpretou "Lady Kate" no extinto Zorra Total.

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Na trama, Selminha está de volta pagando mais caro em tudo que quer. Porém, tudo é colocado à prova quando uma estranha com o mesmo nome ao seu se diz herdeira legítima da fortuna.

Que horas começa a Sessão da Tarde hoje?

A exibição está prevista para as 15h50. Vale lembrar que a programação pode variar conforme a região.

Veja o trailer de Tô Ryca 2