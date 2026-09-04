Baiano integra produção de filme no TOP 10 do Prime Video

O cineasta baiano Tiago Di Mauro integra a equipe de Corrida Contra o Tempo, filme inglês dirigido por Kevin Macdonald e estrelado por Gal Gadot, que chegou ao Prime Video na última quinta-feira, 2, e já aparece entre os conteúdos do TOP 10 da plataforma.

Na trama, ela interpreta uma advogada poderosa que precisa correr contra o tempo pelas ruas de Londres para salvar seu filho sequestrado. Durante a jornada, a protagonista é forçada a seguir os comandos de um misterioso interlocutor que, por meio de telefonemas enigmáticos, controla cada passo seu.

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Enquanto enfrenta desafios perigosos e decisões difíceis, a advogada tenta desvendar as intenções do sequestrador e recuperar seu filho. O filme promete ação intensa e uma história cheia de suspense.

Na produção, Tiago atua na área responsável por contratos e pagamentos, função que faz parte de sua trajetória no audiovisual e se aproxima do objetivo de assumir, futuramente, a produção executiva de longas-metragens.



A experiência em produções internacionais de grande porte ganhou força depois de sua participação em Hamnet, filme que recebeu oito indicações ao Oscar deste ano.

Atualmente, Di Mauro também acumula trabalhos em outros projetos que têm previsão de lançamento, enquanto mantém a atuação como diretor de videoclipes e desenvolve produções autorais.

Baiano Tiago Di Mauro - Foto: Divulgação

Da produção ao setor financeiro do cinema

A passagem pela área financeira de longas-metragens faz parte de um movimento profissional que Tiago considera importante para sua formação como produtor executivo.

“Sinto que vivo essa jornada de formação para a produção executiva a partir das experiências em filmes internacionais de grande porte”, explica o baiano, que acabou de filmar The Joy of Sex, novo longa com Julianne Moore, Colin Firth e Laura Linney.

Em Corrida Contra o Tempo, Tiago também teve contato com profissionais que admira dentro da indústria cinematográfica. Entre eles está Anthony Dod Mantle, diretor de fotografia vencedor do Oscar e conhecido por trabalhos com Lars Von Trier em Dogville e em outros filmes ligados ao movimento Dogma 95.

“O diretor de fotografia é Anthony Dod Mantle, que tem um Oscar de fotografia, e, para além do prêmio, ele trabalhou com Lars Von Trier em Dogville e muitos filmes do manifesto Dogma 95”, conta.

“Isso pra mim já era o suficiente para que eu trabalhasse no filme. Ele é uma lenda, é um cara que tem um papel fundamental na história do cinema. Trocar figurinha com ele já justificava a escolha de estar nesse projeto”, completa.

Carreira entre Londres e Salvador

Formado em cinema em Salvador e criado em Juazeiro, Tiago atualmente divide a carreira entre Londres, onde consolidou sua atuação no audiovisual, e a Bahia. No Reino Unido, ele já trabalhou em 13 longas-metragens e participou de produções de estúdios e plataformas como Netflix, Disney, Amazon Prime Video, Focus Features, BBC e Sony.

Entre os títulos do currículo estão The Kitchen, Chevalier, Minha Culpa: Londres, Todo Tempo que Temos, Sinfonia de Guerra e Prima Facie. Ao longo desses projetos, trabalhou com nomes como Ralph Fiennes, Cynthia Erivo, Judi Dench, Andrew Garfield e Florence Pugh.

A participação em Hamnet também representou um momento importante da trajetória profissional, por envolver um projeto ligado ao cineasta Steven Spielberg.

Para Tiago, a experiência acumulada fora do país também pode contribuir para o desenvolvimento do cinema baiano. “Para além do sonho de estar trabalhando com esses atores e equipe de ponta do cinema internacional, felicidade mesmo seria por tudo que tenho vivido e aprendido a serviço do cinema da Bahia, da possibilidade de ajudar nosso cinema em ficar cada vez mais respeitado e internacional, alcançando fronteiras para além do nosso estado”, afirma.

Próximo passo é dirigir um longa

Paralelamente aos trabalhos em grandes produções, Di Mauro desenvolve projetos próprios e prepara o lançamento do curta Nega Tonha, inspirado na história de uma goleira que atuava em ligas masculinas no sertão baiano nas décadas de 1980 e 1990.

Três longas-metragens dos quais participou têm previsão de estreia em 2026. A atuação em diferentes áreas do cinema faz parte de um percurso que tem como objetivo chegar à direção de seu primeiro longa.

“Cada projeto é um passo para chegar lá”, diz o profissional, que migrou da produção para o financeiro por considerar a área fundamental para compreender o funcionamento de um filme.

“Saber lidar com prestadores de serviço, acompanhar os gastos por departamento e entender os processos que iniciam e finalizam uma produção dá uma visão única e muito abrangente do que é fazer um filme”, conta Tiago Di Mauro.