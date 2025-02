'Capitão América 4' é filme mais caro do MCU, dizem repórteres

O aumento do orçamento está relacionado às diversas rodadas de refilmagens - Foto: Divulgação

'Capitão América: Admirável Mundo Novo' está gerando discussões não apenas pelo seu enredo, mas também pelo seu orçamento. Embora informações anteriores apontassem que o filme tinha custado cerca de US$ 180 milhões, os repórteres Joanna Robinson e Dave Gonzalez, autores do livro 'O Reinado da Marvel Studios', revelaram em seu podcast que o verdadeiro valor seria muito mais alto: US$ 380 milhões.

De acordo com Joanna e Dave, o aumento do orçamento está relacionado às diversas rodadas de refilmagens, inclusão de novos atores e ajustes no roteiro. Tais mudanças encareceram o processo de produção de forma significativa.



Com US$ 380 milhões, 'Capitão América 4' se tornaria o filme mais caro da Marvel, ou ficaria muito próximo disso. 'Vingadores: Ultimato' e 'Vingadores: Guerra Infinita', que foram produzidos simultaneamente, também ultrapassaram os US$ 300 milhões, com algumas estimativas apontando valores próximos de US$ 400 milhões.

O filme oficialmente mais caro da Marvel até agora é 'Vingadores: Era de Ultron', com US$ 365 milhões, embora relatos sugiram que 'As Marvels' tenha superado esse valor, alcançando os US$ 374 milhões.

'Capitão América: Admirável Mundo Novo' marca a estreia de Sam Wilson (Anthony Mackie) como o Capitão América, após herdar o escudo no final de 'Vingadores: Ultimato'.

O filme acompanha o herói enfrentando uma corrida global pelo Adamantium, metal presente nas garras do Wolverine, descoberto no corpo do Celestial visto em 'Eternos'. Além disso, Wilson precisa enfrentar o Hulk Vermelho, personagem interpretado por Harrison Ford, que estreia no MCU como o General Thaddeus "Thunderbolt" Ross, agora presidente dos Estados Unidos.

O elenco também conta com Tim Blake Nelson, retornando como o vilão O Líder, e Liv Tyler, além de Danny Ramirez, reprisando seu papél de Falcão.

'Capitão América: Admirável Mundo Novo' já está em exibição nos cinemas de todo o Brasil.