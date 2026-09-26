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Cara de Barro: novo trailer revela mudanças no rosto do vilão

Novo filme da DC estreia em outubro nos cinemas; assista ao trailer

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego

O que está acontecendo com o rosto de Cara-de-Barro? A resposta começa a aparecer no novo trailer do filme da DC Studios, que revela parte da transformação do clássico vilão do Batman em um monstro de argila.

Classificado como body horror, o longa acompanha o personagem vivido por Tom Rhys Harries em meio ao desespero provocado pelas mutações. No trailer, as mudanças em seu rosto ganham destaque enquanto ele tenta conter a transformação antes que sua condição se torne assunto por toda a cidade.

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Dirigido por James Watkins, Cara de Barro tem estreia prevista para 22 de outubro nos cinemas.

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