Cara de Barro: novo trailer revela mudanças no rosto do vilão

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O que está acontecendo com o rosto de Cara-de-Barro? A resposta começa a aparecer no novo trailer do filme da DC Studios, que revela parte da transformação do clássico vilão do Batman em um monstro de argila.

Classificado como body horror, o longa acompanha o personagem vivido por Tom Rhys Harries em meio ao desespero provocado pelas mutações. No trailer, as mudanças em seu rosto ganham destaque enquanto ele tenta conter a transformação antes que sua condição se torne assunto por toda a cidade.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Dirigido por James Watkins, Cara de Barro tem estreia prevista para 22 de outubro nos cinemas.