Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

PROGRAMAÇÃO

Cinemas abrem no dia das eleições em Salvador? Veja programação

Saiba onde consultar os filmes e horários das sessões neste domingo

Bianca Carneiro
Por
Cinema no dia das eleições: veja o que abre em Salvador
Cinema no dia das eleições: veja o que abre em Salvador - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro, mas quem pretende aproveitar o dia para descansar ou se divertir pode incluir uma ida ao cinema na programação. Depois de comparecer às urnas, assistir a um filme pode ser uma alternativa de lazer para os moradores de Salvador.

A maioria dos cinemas de Salvador vai abrir nas eleições. Outros, no entanto, estarão fechados. A capital baiana conta com salas distribuídas por diferentes regiões, incluindo cinemas de grandes redes e espaços dedicados a produções nacionais, internacionais e ao circuito alternativo.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Para ajudar o público a organizar o passeio, o Cineinsite, do Grupo A TARDE, reúne o funcionamento dos cinemas de Salvador no dia das eleições. Confira abaixo as sessões deste domingo, 4. Vale lembrar que a programação completa de todos os cinemas de Salvador, com sessões por filme e por sala diariamente, está disponível no Cineinsite A TARDE [clique aqui para acessar].

Cineflix Shopping Bela Vista

• A Ilha Esquecida: DUB 16h

• A Queda 2 - No Limite: DUB 14h30, 18h50

• Coração Selvagem: LEG 16h55 · DUB 19h05

• Digger: DUB 13h35, 16h15, 18h55 · LEG 21h35

• Galinha Pintadinha - O Filme: NAC 13h30, 14h, 15h25, 17h20, 19h15

• Homem-Aranha: Um Novo Dia: DUB 20h40

• Minha Melhor Amiga: NAC 13h40, 16h10, 18h40, 21h10

• Precisamos Falar: NAC 14h35

• Protocolo de Extermínio: DUB 16h40, 21h

• Resident Evil: DUB 18h30, 21h15

• Verity: DUB 15h30, 16h30, 18h, 19h, 21h15, 21h30 · LEG 20h30

• Vingadores - Ultimato Encore: DUB 16h50, 20h30

Cine Glauber Rocha

No domingo, 4, tem matinê às 10h30. Demais sessões do dia:

• Coração Selvagem: 19h35

• Digger: 14h55, 17h15, 19h35

• Minha Melhor Amiga: 10h30 (matinê), 16h20

• Naza (documentário): 13h, 18h05

• Papaya (animação): 13h

• Precisamos Falar: 13h

• Ran (relançamento): 18h40

• Resident Evil: LEG 14h35

• Verity: 14h35, 16h50, 19h05

• Vingadores - Ultimato Encore: 13h

• Virtuosas: 16h20

Cinemark Salvador Shopping

• A Ilha Esquecida: DUB 12h

• A Queda 2 - No Limite: DUB 22h35

• Coração Selvagem: DUB 11h50, 14h10, 16h40, 19h20

• Digger: LEG 15h20, 21h10 · XD (LEG) 12h30, 18h20

• Galinha Pintadinha - O Filme: NAC 11h, 11h20, 12h40, 13h10, 13h30, 14h50, 15h40, 17h20, 18h

• Homem-Aranha: Um Novo Dia: LEG 14h30

• Minha Melhor Amiga: NAC 11h15, 13h, 13h30, 14h, 15h50, 16h50, 18h40, 19h40, 21h30, 22h30

• Precisamos Falar: NAC 12h10

• Protocolo de Extermínio: LEG 20h10

• Resident Evil: DUB 14h40, 21h50 · LEG 19h30

• Verity: DUB 16h20, 18h30, 19h10, 22h · LEG 17h, 17h50, 19h50, 20h40, 22h40 · XD (LEG) 15h30, 21h20

• Vingadores - Ultimato Encore: DUB 21h40

Leia Também:

DCU

Lanternas terá 2ª temporada? Veja o que esperar do último episódio
Lanternas terá 2ª temporada? Veja o que esperar do último episódio imagem

CINEINSITE

Warner Bros. e Paramount: decisão histórica muda os rumos de Hollywood
Warner Bros. e Paramount: decisão histórica muda os rumos de Hollywood imagem

MCU

Visão e Ultron retornam em série da Marvel; veja detalhes do trailer
Visão e Ultron retornam em série da Marvel; veja detalhes do trailer imagem

Cinépolis Shopping Salvador Norte

• A Ilha Esquecida: DUB 14h30

• A Queda 2 - No Limite: DUB 17h50, 20h15

• Digger: DUB 13h, 16h, 19h, 22h

• Galinha Pintadinha - O Filme: NAC 13h20, 14h20, 15h15, 16h15, 17h15

• Homem-Aranha: Um Novo Dia: DUB 14h50

• Linkin Park: Unshatter: LEG 19h

• Minha Melhor Amiga: NAC 17h, 19h40, 22h15

• Verity: DUB 13h, 13h45, 14h15, 15h45, 16h30, 17h, 18h30, 19h15, 19h45, 21h15, 22h, 22h30

• Vingadores - Ultimato Encore: DUB 19h30

Saladearte Cine Daten Paseo

• 13h: A Odisseia (LEG)

• 13h05: Antártida

• 14h55: O Apego (LEG)

• 16h: Da Magia à Sedução - Feitiço de Amor (LEG)

• 16h50: O Convite (LEG)

• 18h20: Minha Melhor Amiga

• 18h45: Mirrors No. 3 (LEG)

• 20h20: Digger (LEG)

• 20h30: Verity (LEG)

Saladearte Cinema do Museu

• 13h: Viva Marília

• 14h35: Virtuosas

• 16h10: O Grande Arco de Paris (LEG)

• 18h05: Verity (LEG)

• 20h10: Digger (LEG)

Saladearte CineMAM

• 13h15: Viva Marília

• 14h50: Virtuosas

• 16h25: As Dores do Mundo - Hyldon

• 18h05: A Quinta Portuguesa (LEG)

UCI Orient Shopping Barra

* = sala VIP.

• A Ilha Esquecida: DUB 13h*

• A Queda 2 - No Limite: LEG 15h50*, 17h50*, 19h50*, 21h50*

• Coração Selvagem: DUB 15h10*

• Digger: DUB 13h30, 16h10, 18h50, 21h30 (sala XPlus) · LEG 21h20*

• Galinha Pintadinha - O Filme: NAC 13h*, 14h50*

• Homem-Aranha: Um Novo Dia: DUB 13h*

• Minha Melhor Amiga: NAC 13h30, 16h, 18h30, 21h

• Protocolo de Extermínio: DUB 17h10* · LEG 19h10*

• Verity: DUB 14h, 16h20, 16h40*, 18h40, 21h · LEG 19h*, 21h20*

UCI Orient Shopping da Bahia

Sessões em salas comuns, mais as salas De Lux e IMAX.

• A Ilha Esquecida: DUB 13h40, 16h

• A Odisseia: DUB 20h10

• A Queda 2 - No Limite: DUB 13h, 15h10, 17h20, 19h30, 21h40 · LEG 19h20 · De Lux 13h (DUB)

• As Dores do Mundo - Hyldon: NAC 17h20

• Coração Selvagem: DUB 17h10, 21h30

• Coyote vs. Acme: DUB 13h

• Digger: DUB 13h30, 16h10, 18h50, 21h30 · LEG 21h30 · IMAX 13h (DUB), 15h40 (LEG), 18h30 (DUB), 21h (LEG) · De Lux 22h (LEG)

• Galinha Pintadinha - O Filme: NAC 13h, 13h50, 14h50, 15h40, 16h40

• Gatos no Museu 2: Tesouros do Egito: DUB 13h

• Homem-Aranha: Um Novo Dia: DUB 14h, 17h, 20h

• Marido de Aluguel: NAC 18h20

• Minha Melhor Amiga: NAC 13h, 13h30, 15h30, 16h, 18h, 18h30, 20h30, 21h · De Lux 14h, 16h30, 19h, 21h30

• Patrulha Canina: Uma Aventura Dino: DUB 13h

• Protocolo de Extermínio: DUB 17h30, 19h30, 21h30

• Resident Evil: DUB 15h, 19h20

• Toy Story 5: DUB 15h10

• Verity: DUB 14h, 14h50, 16h20, 17h10, 18h30, 18h40, 19h30, 20h50, 21h · LEG 21h50 · De Lux 15h (DUB), 17h20 (DUB), 19h40 (LEG)

UCI Orient Shopping Paralela

* = sala VIP.

• A Ilha Esquecida: DUB 13h*

• A Queda 2 - No Limite: DUB 15h20*, 17h30* · LEG 21h50*

• Coração Selvagem: LEG 19h40*

• Digger: DUB 13h30, 14h10*, 16h10, 18h50, 21h30

• Galinha Pintadinha - O Filme: NAC 13h, 17h40

• Homem-Aranha: Um Novo Dia: DUB 14h50

• Minha Melhor Amiga: NAC 13h30, 16h, 18h30, 21h

• Protocolo de Extermínio: DUB 19h30, 21h30

• Verity: DUB 14h, 16h20, 16h50*, 18h40, 19h10*, 21h · LEG 21h30*

Cinemas fechados no domingo de eleições

Estarão fechados no domingo, 4, o Cine Lankiana, o Cine Imperial Center Lapa e a Saladearte Cinema da UFBA.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

cinemas de Salvador Curiosidades das eleições eleições 2026

Relacionadas

Mais lidas