PROGRAMAÇÃO
Cinemas abrem no dia das eleições em Salvador? Veja programação
Saiba onde consultar os filmes e horários das sessões neste domingo
O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro, mas quem pretende aproveitar o dia para descansar ou se divertir pode incluir uma ida ao cinema na programação. Depois de comparecer às urnas, assistir a um filme pode ser uma alternativa de lazer para os moradores de Salvador.
A maioria dos cinemas de Salvador vai abrir nas eleições. Outros, no entanto, estarão fechados. A capital baiana conta com salas distribuídas por diferentes regiões, incluindo cinemas de grandes redes e espaços dedicados a produções nacionais, internacionais e ao circuito alternativo.
Para ajudar o público a organizar o passeio, o Cineinsite, do Grupo A TARDE, reúne o funcionamento dos cinemas de Salvador no dia das eleições. Confira abaixo as sessões deste domingo, 4. Vale lembrar que a programação completa de todos os cinemas de Salvador, com sessões por filme e por sala diariamente, está disponível no Cineinsite A TARDE [clique aqui para acessar].
Cineflix Shopping Bela Vista
• A Ilha Esquecida: DUB 16h
• A Queda 2 - No Limite: DUB 14h30, 18h50
• Coração Selvagem: LEG 16h55 · DUB 19h05
• Digger: DUB 13h35, 16h15, 18h55 · LEG 21h35
• Galinha Pintadinha - O Filme: NAC 13h30, 14h, 15h25, 17h20, 19h15
• Homem-Aranha: Um Novo Dia: DUB 20h40
• Minha Melhor Amiga: NAC 13h40, 16h10, 18h40, 21h10
• Precisamos Falar: NAC 14h35
• Protocolo de Extermínio: DUB 16h40, 21h
• Resident Evil: DUB 18h30, 21h15
• Verity: DUB 15h30, 16h30, 18h, 19h, 21h15, 21h30 · LEG 20h30
• Vingadores - Ultimato Encore: DUB 16h50, 20h30
Cine Glauber Rocha
No domingo, 4, tem matinê às 10h30. Demais sessões do dia:
• Coração Selvagem: 19h35
• Digger: 14h55, 17h15, 19h35
• Minha Melhor Amiga: 10h30 (matinê), 16h20
• Naza (documentário): 13h, 18h05
• Papaya (animação): 13h
• Precisamos Falar: 13h
• Ran (relançamento): 18h40
• Resident Evil: LEG 14h35
• Verity: 14h35, 16h50, 19h05
• Vingadores - Ultimato Encore: 13h
• Virtuosas: 16h20
Cinemark Salvador Shopping
• A Ilha Esquecida: DUB 12h
• A Queda 2 - No Limite: DUB 22h35
• Coração Selvagem: DUB 11h50, 14h10, 16h40, 19h20
• Digger: LEG 15h20, 21h10 · XD (LEG) 12h30, 18h20
• Galinha Pintadinha - O Filme: NAC 11h, 11h20, 12h40, 13h10, 13h30, 14h50, 15h40, 17h20, 18h
• Homem-Aranha: Um Novo Dia: LEG 14h30
• Minha Melhor Amiga: NAC 11h15, 13h, 13h30, 14h, 15h50, 16h50, 18h40, 19h40, 21h30, 22h30
• Precisamos Falar: NAC 12h10
• Protocolo de Extermínio: LEG 20h10
• Resident Evil: DUB 14h40, 21h50 · LEG 19h30
• Verity: DUB 16h20, 18h30, 19h10, 22h · LEG 17h, 17h50, 19h50, 20h40, 22h40 · XD (LEG) 15h30, 21h20
• Vingadores - Ultimato Encore: DUB 21h40
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Cinépolis Shopping Salvador Norte
• A Ilha Esquecida: DUB 14h30
• A Queda 2 - No Limite: DUB 17h50, 20h15
• Digger: DUB 13h, 16h, 19h, 22h
• Galinha Pintadinha - O Filme: NAC 13h20, 14h20, 15h15, 16h15, 17h15
• Homem-Aranha: Um Novo Dia: DUB 14h50
• Linkin Park: Unshatter: LEG 19h
• Minha Melhor Amiga: NAC 17h, 19h40, 22h15
• Verity: DUB 13h, 13h45, 14h15, 15h45, 16h30, 17h, 18h30, 19h15, 19h45, 21h15, 22h, 22h30
• Vingadores - Ultimato Encore: DUB 19h30
Saladearte Cine Daten Paseo
• 13h: A Odisseia (LEG)
• 13h05: Antártida
• 14h55: O Apego (LEG)
• 16h: Da Magia à Sedução - Feitiço de Amor (LEG)
• 16h50: O Convite (LEG)
• 18h20: Minha Melhor Amiga
• 18h45: Mirrors No. 3 (LEG)
• 20h20: Digger (LEG)
• 20h30: Verity (LEG)
Saladearte Cinema do Museu
• 13h: Viva Marília
• 14h35: Virtuosas
• 16h10: O Grande Arco de Paris (LEG)
• 18h05: Verity (LEG)
• 20h10: Digger (LEG)
Saladearte CineMAM
• 13h15: Viva Marília
• 14h50: Virtuosas
• 16h25: As Dores do Mundo - Hyldon
• 18h05: A Quinta Portuguesa (LEG)
UCI Orient Shopping Barra
* = sala VIP.
• A Ilha Esquecida: DUB 13h*
• A Queda 2 - No Limite: LEG 15h50*, 17h50*, 19h50*, 21h50*
• Coração Selvagem: DUB 15h10*
• Digger: DUB 13h30, 16h10, 18h50, 21h30 (sala XPlus) · LEG 21h20*
• Galinha Pintadinha - O Filme: NAC 13h*, 14h50*
• Homem-Aranha: Um Novo Dia: DUB 13h*
• Minha Melhor Amiga: NAC 13h30, 16h, 18h30, 21h
• Protocolo de Extermínio: DUB 17h10* · LEG 19h10*
• Verity: DUB 14h, 16h20, 16h40*, 18h40, 21h · LEG 19h*, 21h20*
UCI Orient Shopping da Bahia
Sessões em salas comuns, mais as salas De Lux e IMAX.
• A Ilha Esquecida: DUB 13h40, 16h
• A Odisseia: DUB 20h10
• A Queda 2 - No Limite: DUB 13h, 15h10, 17h20, 19h30, 21h40 · LEG 19h20 · De Lux 13h (DUB)
• As Dores do Mundo - Hyldon: NAC 17h20
• Coração Selvagem: DUB 17h10, 21h30
• Coyote vs. Acme: DUB 13h
• Digger: DUB 13h30, 16h10, 18h50, 21h30 · LEG 21h30 · IMAX 13h (DUB), 15h40 (LEG), 18h30 (DUB), 21h (LEG) · De Lux 22h (LEG)
• Galinha Pintadinha - O Filme: NAC 13h, 13h50, 14h50, 15h40, 16h40
• Gatos no Museu 2: Tesouros do Egito: DUB 13h
• Homem-Aranha: Um Novo Dia: DUB 14h, 17h, 20h
• Marido de Aluguel: NAC 18h20
• Minha Melhor Amiga: NAC 13h, 13h30, 15h30, 16h, 18h, 18h30, 20h30, 21h · De Lux 14h, 16h30, 19h, 21h30
• Patrulha Canina: Uma Aventura Dino: DUB 13h
• Protocolo de Extermínio: DUB 17h30, 19h30, 21h30
• Resident Evil: DUB 15h, 19h20
• Toy Story 5: DUB 15h10
• Verity: DUB 14h, 14h50, 16h20, 17h10, 18h30, 18h40, 19h30, 20h50, 21h · LEG 21h50 · De Lux 15h (DUB), 17h20 (DUB), 19h40 (LEG)
UCI Orient Shopping Paralela
* = sala VIP.
• A Ilha Esquecida: DUB 13h*
• A Queda 2 - No Limite: DUB 15h20*, 17h30* · LEG 21h50*
• Coração Selvagem: LEG 19h40*
• Digger: DUB 13h30, 14h10*, 16h10, 18h50, 21h30
• Galinha Pintadinha - O Filme: NAC 13h, 17h40
• Homem-Aranha: Um Novo Dia: DUB 14h50
• Minha Melhor Amiga: NAC 13h30, 16h, 18h30, 21h
• Protocolo de Extermínio: DUB 19h30, 21h30
• Verity: DUB 14h, 16h20, 16h50*, 18h40, 19h10*, 21h · LEG 21h30*
Cinemas fechados no domingo de eleições
Estarão fechados no domingo, 4, o Cine Lankiana, o Cine Imperial Center Lapa e a Saladearte Cinema da UFBA.