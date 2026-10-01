Warner Bros. e Paramount: decisão histórica muda os rumos de Hollywood

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A compra da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance está mais perto de ser concluída. A Justiça dos Estados Unidos aprovou, na quarta-feira, 30, um acordo que encerra uma disputa judicial envolvendo a aquisição bilionária, considerada uma das maiores operações da história da indústria do entretenimento.

A decisão foi tomada pela juíza federal Araceli Martínez-Olguín, que autorizou o entendimento firmado entre a Paramount e representantes de 12 estados americanos. O grupo havia recorrido à Justiça para tentar impedir a fusão, alegando possíveis prejuízos à concorrência no setor audiovisual.

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Com a aprovação, foi removido um dos últimos obstáculos à operação, avaliada em aproximadamente US$ 110 bilhões, incluindo dívidas. A expectativa anunciada pela Paramount é concluir a aquisição em 6 de outubro, reunindo sob o mesmo comando alguns dos maiores estúdios, canais e serviços de streaming do mundo.

Por que a Justiça tentou impedir a compra da Warner Bros.?

A disputa começou quando procuradores-gerais de 12 estados americanos, liderados por Rob Bonta, da Califórnia, questionaram os efeitos da aquisição sobre o mercado de entretenimento.

Na ação, os representantes estaduais argumentaram que a união de duas grandes empresas de Hollywood poderia reduzir a concorrência, prejudicar trabalhadores e resultar em preços mais altos para consumidores.

Inicialmente, o processo seguiria para julgamento em março de 2027. Entretanto, as negociações entre os envolvidos resultaram em um acordo apresentado em setembro, posteriormente aprovado pela Justiça.

Apesar de aceitar o entendimento, Bonta ressaltou que o acordo não representava um endosso à fusão. Para o procurador, permaneciam preocupações sobre a concentração de empresas no setor audiovisual.

O que a Paramount terá que fazer para comprar a Warner?

A autorização judicial estabelece compromissos para a nova companhia, especialmente relacionados à produção cinematográfica, aos trabalhadores e à concorrência.

Entre as condições estão:

Lançar pelo menos 30 filmes por ano nos cinemas dos Estados Unidos durante cinco anos.

Investir US$ 300 milhões adicionais anualmente na produção audiovisual americana.

Destinar US$ 47,5 milhões a um fundo de apoio a trabalhadores afetados pela fusão.

Manter negociações separadas para determinados contratos de distribuição de canais de televisão.

Criar um conselho de independência editorial relacionado às operações jornalísticas da CNN e da CBS News.

O descumprimento de determinadas obrigações poderá resultar em penalidades, incluindo a exigência de venda da Miramax caso as metas de lançamentos cinematográficos não sejam cumpridas.

O que acontece com HBO Max, Paramount+ e os filmes?

A aquisição deverá reunir marcas importantes do entretenimento, como Warner Bros., Paramount Pictures, HBO, CNN, CBS, HBO Max e Paramount+.

A concentração dessas operações poderá provocar mudanças na administração dos serviços de streaming, nas estratégias de distribuição e no desenvolvimento de novas produções.

Entretanto, a aprovação da compra não significa que HBO Max e Paramount+ serão imediatamente transformados em uma única plataforma. As condições comerciais e possíveis mudanças para os assinantes dependem de decisões posteriores da empresa.

A operação também desperta preocupações sobre o futuro do mercado cinematográfico. Enquanto a Paramount sustenta que a integração permitirá ampliar investimentos e fortalecer a produção audiovisual, críticos apontam riscos associados à concentração de poder econômico em Hollywood.

Quando a Paramount assumirá a Warner Bros.?

Após a decisão judicial, a expectativa é que a transação seja concluída em 6 de outubro de 2026.

A Paramount anunciou ainda que Ynon Kreiz, presidente-executivo da Mattel, passará a integrar o comando da nova empresa ao lado de David Ellison, atual CEO da Paramount Skydance.

A nomeação faz parte da reorganização administrativa planejada para a integração dos dois grupos. Até a conclusão formal da operação, a aquisição deve ser tratada como autorizada, mas ainda pendente de fechamento.