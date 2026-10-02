Lanternas terá 2ª temporada? Veja o que esperar do último episódio

O mistério sobre a morte de Hal Jordan está perto de uma resposta, mas o futuro de Lanternas pode reservar novidades além do episódio final. A série da HBO chega ao oitavo capítulo com questões em aberto sobre Sinestro, os poderes de John Stewart e a possibilidade de uma segunda temporada.

Enquanto a trama se prepara para revelar novos detalhes sobre o caso que movimenta a história, declarações de James Gunn e informações sobre os bastidores alimentam as especulações sobre a continuidade da produção.

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O desfecho também pode ajudar a indicar como a série se conecta aos próximos projetos do universo da DC.

O que esperar do episódio final de Lanternas?

O capítulo anterior terminou com John Stewart (Aaron Pierre) e o holograma de Hal Jordan (Kyle Chandler) diante de Sinestro (Ulrich Thomsen), em outro planeta. Os personagens tentam descobrir quem matou o verdadeiro Hal, enquanto as conexões entre o assassinato, o Lanterna Verde e Sinestro continuam sem uma explicação completa.

O trailer do episódio final indica que a história também revisitará momentos importantes da trajetória de Hal. Uma das cenas mostra o personagem enfrentando um incêndio em sua casa, enquanto Guy Gardner (Nathan Fillion) retorna à narrativa.

Outro ponto que deve ganhar destaque é a capacidade de John Stewart de criar construções de energia mesmo sem utilizar o anel. O poder incomum do personagem permanece entre as questões que a série precisa desenvolver, ao lado dos mistérios relacionados à morte de Hal.

Com o oitavo episódio encerrando a primeira temporada, o público também espera respostas sobre a relação entre os personagens e os acontecimentos que deram origem à investigação.

Lanternas terá segunda temporada na HBO?

Até o momento, a HBO não confirmou a renovação de Lanternas para uma segunda temporada. Apesar disso, a equipe criativa já começou a explorar possibilidades para uma eventual continuação.

O cocriador Damon Lindelof revelou que Chris Mundy iniciou uma sala de roteiristas para discutir possíveis caminhos para os próximos episódios. A iniciativa indica que existem ideias para ampliar a história, mas não representa uma confirmação de que a produção voltará.

Outro indício veio de James Gunn, chefe do DC Studios. Antes da exibição do capítulo final, ele afirmou nas redes sociais que já havia assistido à série “500 vezes” e continuava empolgado para o desfecho.

Questionado por um fã se estava falando do final da temporada, e não do encerramento definitivo da série, Gunn respondeu afirmativamente. A declaração aumentou as especulações sobre a possibilidade de novos episódios, embora não confirme uma decisão da HBO.

John Stewart vai continuar no universo da DC?

Mesmo sem uma segunda temporada confirmada, o futuro de John Stewart não está restrito à série. Aaron Pierre é esperado novamente no papel em Man of Tomorrow, sequência de Superman (2025).

A participação prevista no filme indica que o personagem deve continuar presente nos próximos projetos da DC, independentemente do destino de Lanternas. Assim, uma eventual pausa ou encerramento da série não significaria necessariamente o fim da trajetória de John Stewart nas produções do estúdio.

A continuidade do personagem no cinema também abre espaço para que novos capítulos de sua história sejam desenvolvidos em outras produções, embora os detalhes sobre sua participação ainda dependam das informações divulgadas oficialmente.

Quando estreia o último episódio de Lanternas?

O oitavo e último episódio da primeira temporada de Lanternas estreia neste domingo, 4, na HBO e na HBO Max.

Além de esclarecer o assassinato de Hal Jordan e aprofundar a relação do personagem com Sinestro, o capítulo deve retomar os poderes de John Stewart e os mistérios que sustentam a investigação.

O desfecho também pode oferecer pistas sobre os rumos da história dentro do universo da DC. Por enquanto, porém, a possibilidade de uma segunda temporada continua em aberto, sem anúncio oficial de renovação.