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LANÇAMENTO

Conheça série médica nacional do criador de Sob Pressão que une drama e adrenalina

‘Emergência 53’ estreou no Globoplay na quinta-feira, 20

Edvaldo Sales
Por
‘Emergência 53’ estreou no Globoplay na quinta-feira, 20
‘Emergência 53’ estreou no Globoplay na quinta-feira, 20 - Foto: Divulgação

Emergência 53’, nova série do Globoplay, estreou na quinta-feira, 20, e os primeiros cinco episódios já estão disponíveis. A trama mostra a rotina intensa e o drama dos profissionais que atuam na linha de frente de uma unidade móvel de urgência.

Estrelados por Yara de Novaes (‘Sutura’), Emilio Dantas (‘A Força do Querer’), Valentina Herszage (‘Ainda Estou Aqui’), Ana Hikari (‘As Five’), Jaffar Bambirra (‘Dias Perfeitos’) e mais, os episódios acompanham a equipe de médicos lidando com os encontros do profissional com problemas pessoais.

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A série perpassa o cotidiano agitado dos socorristas, que são acionados para parto no meio dos escombros em uma comunidade, infarto de um político acompanhado da amante e outros casos.

Além disso, o programa é o mais recente trabalho no audiovisual de Fernanda Montenegro, que vive Dona Laura, mãe de Irene (Yara Novaes), uma idosa que gosta da vida boêmia de jogatina, álcool e fumo e passa por questões de saúde.

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Em Emergência 53, a veterana trabalha ao lado do filho, Claudio Torres, e do genro, Andrucha Waddington, que são os criadores da série.

“Foi um desafio fazer a Laura. Gostando do bingo, de beber, de fumar, mas é um bom caráter, uma alma positiva, uma mulher vivida e um personagem muito rico, muito bonito. Espero ter dado conta”, disse Montenegro ao Gshow.

Waddington e Torres, acompanhados do médico Márcio Maranhão, voltam a colaborar juntos após a trama de sucesso ‘Sob Pressão’, que contou com cinco temporadas e um episódio duplo especial de Covid-19.

Os cinco episódios finais de ‘Emergência 53’ chegam ao Globoplay na próxima quinta-feira, 27.

Assista ao trailer da série:

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