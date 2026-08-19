Filme brasileiro domina Netflix em 52 países e vira sucesso absoluto

Siga o A TARDE no Google

Novo sucesso brasileiro na Netflix, ‘Nando Entre Dois Mundos – Um Filme Sintonia’, produção que expande a história da série nacional ‘Sintonia’, teve uma estreia expressiva no streaming e conquistou espaço entre os títulos mais assistidos da plataforma ao redor do mundo.

Em sua primeira semana, o longa registrou 11,1 milhões de visualizações, equivalentes a 20,1 milhões de horas assistidas.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A produção ficou em 1º lugar do Top 10 global de filmes de língua não-inglesa da Netflix. Considerando também as produções em inglês, o derivado de Sintonia aparece na segunda posição entre todos os filmes.

Rompeu fronteiras

O que também chama atenção é o alcance internacional de Nando Entre Dois Mundos – Um Filme Sintonia, que entrou no Top 10 da Netflix em 52 países, incluindo Argentina, México, Bélgica e Arábia Saudita. No Brasil, a produção alcançou a liderança entre os filmes mais assistidos.

Spin-off de Sintonia

O filme funciona como uma continuação de Sintonia, série brasileira ambientada em São Paulo e centrada em um grupo de amigos que tenta realizar seus sonhos enquanto enfrenta questões relacionadas à amizade, desigualdade e criminalidade.

Depois do encerramento da série, a Netflix desenvolveu o filme para continuar a história de seus personagens. Christian Malheiros, Júlia Yamaguchi, Bruna Mascarenhas e Jottapê estão entre os nomes que retornam aos respectivos papéis da produção original.

Qual a história do filme

A trama acompanha Nando (Christian Malheiros), que está na Sérvia quando enfrenta uma situação desesperadora: sua filha desaparece. Ele retorna ao Brasil e percebe que sua família corre um grande perigo.

Além disso, a situação obriga o protagonista a confrontar as decisões tomadas durante sua trajetória no mundo do crime e as consequências delas para aqueles que estão ao seu redor.

Nando Entre Dois Mundos – Um Filme Sintonia é dirigido por Johnny Araújo. O roteiro é assinado por Guilherme Quintella, Denis Nielsen e Léo Todeschini.

Assista ao trailer de Nando Entre Dois Mundos – Um Filme Sintonia: