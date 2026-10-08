Dia do Nordestino: confira filmes ambientados no Nordeste

O Dia do Nordestino é comemorado nesta quinta-feira, 8. A data foi oficializada pela Câmara Municipal de São Paulo em 2009, por meio da Lei nº 14.952, com o objetivo de celebrar a cultura nordestina e homenagear o poeta cearense Antônio Gonçalves da Silva, conhecido como Patativa do Assaré.

Para além do clássico Vidas Secas, dirigido por Nelson Pereira dos Santos e considerado um dos marcos do Cinema Novo, o Nordeste serviu de cenário e inspiração para diferentes gerações de cineastas.

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Confira a seleção:

"Cidade Baixa", de Sérgio Machado

Lançado em 2005, acompanha dois amigos de infância, Deco e Naldinho, que vivem em Salvador, e trabalham juntos em um barco. A relação entre os dois muda depois que conhecem Karinna, uma dançarina de boate (Alice Braga). O elenco também conta com Lázaro Ramos e Wagner Moura.

Onde assistir: Netflix.

"Cabra Marcado para Morrer", de Eduardo Coutinho

Considerado um marco do documentário brasileiro, começou a ser gravado em 1964, como uma obra de ficção sobre o assassinato do líder camponês paraibano João Pedro Teixeira, morto em 1962. As filmagens foram interrompidas pelo golpe militar da epóca.

Dezessete anos depois, Coutinho retoma o projeto e decide procurar os participantes da produção original. O filme então incorpora os trechos de 1964 com os relatos dos envolvidos, transformando a história de João Pedro e sua família, em uma reflexão sobre memória e consequências da ditadura.

Onde assistir: Prime Video, através do Doc Canal Brasil. Youtube, gratuitamente.

“Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles

Vencedor do Prêmio do Júri do Festival de Cannes, a trama segue um pequeno povoado do sertão brasileiro que descobre que a comunidade não consta mais em nenhum mapa. Aos poucos, os moradores percebem algo estranho na região: drones passeiam pelos céus e estrangeiros chegam à cidade. Quando carros são baleados e cadáveres começam a aparecer, Bacurau se prepara para uma luta pela sobrevivência.

Onde assistir: Netflix.

"Cine Holliúdy", de Halder Gomes

A chegada da televisão no interior do Brasil, nos anos 1970, muda a vida de Francisgleydisson (Edmilson Filho), um apaixonado por cinema que luta para manter sua pequena sala de exibição funcionando no interior do Ceará diante da popularização da televisão.

Onde assistir: Globoplay e Youtube, gratuitamente.

"Vidas Secas", de Nelson Pereira dos Santos

Baseado no livro de Graciliano Ramos é um dos marcos do Cinema Novo, e retrata a trajetória de uma família de retirantes pelo sertão nordestino, enfrentando a seca, a fome e a pobreza no sertão.

Onde assistir: Netflix e Prime Video, via Telecine. Youtube, gratuitamente.

“O Auto da Compadecida”, de Guel Arraes

Adaptação da peça teatral escrita pelo paraibano Ariano Suassuna, a trama acompanha as aventuras de João Grilo (Matheus Nachtergaele), um sertanejo pobre e mentiroso, e Chicó (Selton Mello), considerado o mais covarde dos homens. Os dois amigos enfrentam situações inusitadas e enganam os moradores do pequeno vilarejo de Taperoá, no sertão da Paraíba.

Onde assistir: AppleTV, Globoplay, Prime Video, através do Telecine. Youtube, gratuitamente.