EXCLUSIVO
Diretora de ‘Vermelho Sangue’ participa de evento gratuito em Salvador
Encontro acontece no dia 31 de outubro
Diretora da série “Vermelho Sangue”, da Globoplay, Claudia Sardinha virá para Salvador para participar do evento Calafrio. Com o tema “Lendas Brasileiras”, o evento gratuito acontecerá no dia 31 de outubro, na ACBEU. A novidade foi confirmada com exclusividade ao Cineinsite A TARDE.
O bate-papo com Sardinha será mediado por Deco Lipe, escritor e curador da Flipelô e Bienal do Livro Bahia.
Além dela, o evento contará com a presença do escritor baiano Ian Fraser, o concurso internacional de cosplay CWM, feira de artistas locais, jogos de tabuleiro, concurso cosplay e outras atividades.
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Quem é Claudia Sardinha?
Formada em Cinema pela PUC-Rio e em Teatro pela escola O Tablado, a diretora iniciou sua trajetória escrevendo peças jovens e diários até estourar na internet.
Em 2012, criou, roteirizou e protagonizou a websérie de sucesso "Quero Ser Solteira", que migrou do YouTube para o canal Multishow, onde também dirigiu outras produções digitais.
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Atualmente, Sardinha atua na direção do sucesso da Globoplay “Vermelho Sangue”, ao lado de Rosane Svartman. A trama aborda mitologias clássicas de vampiros e lobisomens sob uma perspectiva contemporânea e brasileira.
Conheça a série “Vermelho Sangue”
Em Vermelho Sangue, uma moça lobimoça-guará Luna e uma humana se encontram e entram em um romance proibido e paranormal. Luna (Letícia Vieira) está em busca para uma cura para a maldição que a transforma em "lobimoça-guará" a cada lua cheia.
Por isso, ela aceita participar de uma pesquisa secreta do grupo farmacêutico no qual sua mãe trabalha.
O perigo fica ainda maior quando ela manifesta a transformação fora da lua cheia, quando encontra com Flora (Alanis Guillén) e sente fortes emoções pela humana. Luna acaba no radar de outros lobisomens e dos vampiros Michel (Pedro Alves) e Celina (Laura Dutra).
Veja o trailer:
Serviço
Calafrio – Lendas Brasileiras (Edição Comemorativa de 10 anos)
- Data – 31 de Outubro (Sábado)
- Horário – 13h00
- Local – ACBEU (Magalhães Neto, próximo à TK Tower)
- Entrada – Gratuita