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Diretora de ‘Vermelho Sangue’ participa de evento gratuito em Salvador

Encontro acontece no dia 31 de outubro

Agatha Victoria Reis
Por
| Atualizada em
Série ‘Vermelho Sangue’ da Globoplay
Série ‘Vermelho Sangue’ da Globoplay - Foto: Divulgação

Diretora da série “Vermelho Sangue”, da Globoplay, Claudia Sardinha virá para Salvador para participar do evento Calafrio. Com o tema “Lendas Brasileiras”, o evento gratuito acontecerá no dia 31 de outubro, na ACBEU. A novidade foi confirmada com exclusividade ao Cineinsite A TARDE.

O bate-papo com Sardinha será mediado por Deco Lipe, escritor e curador da Flipelô e Bienal do Livro Bahia.

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Além dela, o evento contará com a presença do escritor baiano Ian Fraser, o concurso internacional de cosplay CWM, feira de artistas locais, jogos de tabuleiro, concurso cosplay e outras atividades.

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Quem é Claudia Sardinha?

Formada em Cinema pela PUC-Rio e em Teatro pela escola O Tablado, a diretora iniciou sua trajetória escrevendo peças jovens e diários até estourar na internet.

Em 2012, criou, roteirizou e protagonizou a websérie de sucesso "Quero Ser Solteira", que migrou do YouTube para o canal Multishow, onde também dirigiu outras produções digitais.

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Atualmente, Sardinha atua na direção do sucesso da Globoplay “Vermelho Sangue”, ao lado de Rosane Svartman. A trama aborda mitologias clássicas de vampiros e lobisomens sob uma perspectiva contemporânea e brasileira.

Conheça a série “Vermelho Sangue”

Em Vermelho Sangue, uma moça lobimoça-guará Luna e uma humana se encontram e entram em um romance proibido e paranormal. Luna (Letícia Vieira) está em busca para uma cura para a maldição que a transforma em "lobimoça-guará" a cada lua cheia.

Por isso, ela aceita participar de uma pesquisa secreta do grupo farmacêutico no qual sua mãe trabalha.

O perigo fica ainda maior quando ela manifesta a transformação fora da lua cheia, quando encontra com Flora (Alanis Guillén) e sente fortes emoções pela humana. Luna acaba no radar de outros lobisomens e dos vampiros Michel (Pedro Alves) e Celina (Laura Dutra).

Veja o trailer:

Serviço

Calafrio – Lendas Brasileiras (Edição Comemorativa de 10 anos)

  • Data – 31 de Outubro (Sábado)
  • Horário – 13h00
  • Local – ACBEU (Magalhães Neto, próximo à TK Tower)
  • Entrada – Gratuita
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