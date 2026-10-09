Série policial da Netflix é uma obra-prima com 97% de aprovação

Chegou a sexta-feira e, com ela, a oportunidade de finalmente encontrar uma boa série para ocupar o tempo livre. Para quem quer fugir do tédio com uma trama envolvente e diferente do suspense policial tradicional, a Netflix tem uma produção que merece ser redescoberta.

Lançada em 2017, Mindhunter conquistou 97% de aprovação da crítica e 95% do público no Rotten Tomatoes, números que ajudam a explicar por que ela continua sendo lembrada entre as produções mais elogiadas do streaming.

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Mesmo depois de anos sem novos episódios, a história permanece como uma das experiências mais particulares do catálogo.

São 19 episódios distribuídos em duas temporadas, com duração média de cerca de 55 minutos. O formato permite uma maratona gradual, com um episódio por dia durante o tempo livre, ou uma sequência mais intensa para quem quiser avançar rapidamente pela investigação.



Para quem pretende aproveitar o fim de semana e começar uma história que pode acompanhar durante os próximos dias, essa produção é uma escolha especialmente interessante.

Mesmo tendo ficado em segundo plano diante de tantos lançamentos recentes, ela continua sendo uma das melhores pedidas da Netflix para fãs de suspense policial e tramas que procuram algo além do óbvio.

Uma série policial que foge do tradicional

Mindhunter, criada por David Fincher, acompanha o nascimento da psicologia criminal dentro do FBI no fim dos anos 1970. A trama segue os agentes Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany), que trabalham ao lado da psicóloga Wendy Carr (Anna Torv) na recém-criada Unidade de Ciências Comportamentais.

O grupo desenvolve uma pesquisa pioneira baseada em entrevistas com assassinos em série presos. A intenção é compreender seus padrões de pensamento, estabelecer as bases do perfil criminal e utilizar esse conhecimento para auxiliar na resolução de outros casos.

É justamente aí que a produção encontra seu principal diferencial. Em vez de concentrar a narrativa apenas na descoberta de quem cometeu determinado crime, a série investiga uma pergunta muito mais perturbadora: por que esses criminosos agem dessa maneira?

Série segue citada entre as melhores produções já feitas pela Netflix - Foto: Divulgação

O que torna a trama tão envolvente?

As entrevistas com os assassinos são longas, desconfortáveis e construídas quase como estudos psicológicos. Os personagens criminosos são inspirados em figuras reais, responsáveis por crimes brutais, o que deixa a experiência ainda mais pesada para quem acompanha a história.

A primeira temporada apresenta nomes como Edmund Kemper, Montie Rissell, Jerry Brudos, Richard Speck e Dennis Rader. Já a segunda muda parte do foco para os assassinatos de Atlanta ocorridos entre 1979 e 1981, que vitimaram pelo menos 28 pessoas, a maioria crianças.

O resultado é uma narrativa que não depende de grandes cenas de ação para criar tensão. O suspense surge dos diálogos, dos silêncios, da linguagem corporal e da maneira como os investigadores tentam compreender mentes completamente diferentes das suas.

David Fincher deixou sua marca

A direção de David Fincher é outro elemento fundamental para o reconhecimento da série. O cineasta aposta em uma estética fria e precisa, com uma atmosfera quase clínica que combina com a proposta de acompanhar o desenvolvimento da investigação criminal.

O ritmo também é diferente do de muitos thrillers atuais. A produção prefere construir tensão aos poucos, com conversas extensas e momentos de observação, em vez de apostar constantemente em violência ou reviravoltas.

Por isso, apesar de ser uma série policial, Mindhunter se aproxima muito mais de um estudo psicológico do que de uma investigação tradicional. A produção trata os crimes como objeto de análise e deixa o espectador diante de questões incômodas sobre comportamento, violência e natureza humana.

Por que a série não ganhou uma terceira temporada?

Apesar da recepção positiva, a história ficou limitada às duas temporadas lançadas em 2017 e 2019. A expectativa por uma terceira temporada permanece entre os fãs, especialmente porque a série apresentou Dennis Rader, conhecido como BTK, e havia possibilidades de aprofundar sua história.

Em 2023, Fincher explicou o motivo pelo qual uma continuação não avançou. Segundo o diretor: "Estou muito orgulhoso das duas primeiras temporadas. Mas é uma série muito cara e, aos olhos da Netflix, ainda não atingimos um público grande o suficiente para justificar o investimento."

Isso não significou, porém, um rompimento entre o cineasta e a plataforma. Fincher continuou trabalhando com a Netflix em outros projetos, incluindo Mank e O Assassino, além de atuar como produtor executivo de House of Cards e Love, Death & Robots.

Série da Netflix é uma das melhores opções para ver na Netflix - Foto: Divulgação

Uma obra esquecida em meio aos lançamentos

Mesmo sem novos episódios desde 2019, a série continua sendo lembrada pela crítica e pelo público. O reconhecimento acumulado no Rotten Tomatoes e a influência que conquistou entre produções de suspense ajudaram a transformar as duas temporadas em um dos trabalhos mais marcantes de Fincher para a televisão.

A Netflix também continuou investindo em produções de suspense, assassinatos, desaparecimentos e investigações, mas poucas seguem a mesma proposta de Mindhunter, que prefere mergulhar na psicologia dos criminosos a transformar os casos apenas em espetáculo.

Com apenas 19 episódios, a produção também pode ser uma alternativa para quem quer uma história consistente sem precisar encarar dezenas de temporadas. O tempo médio dos capítulos permite organizar uma maratona de acordo com a rotina, inclusive assistindo um episódio por dia durante a semana.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de tramas de suspense policial atrás de algo inusitado, Mindhunter continua sendo uma escolha certeira. A série combina investigação, psicologia criminal e personagens inspirados em casos reais sem seguir o caminho mais previsível do gênero.

O ritmo mais lento exige atenção, mas é justamente essa construção cuidadosa que faz a produção se destacar. Mesmo esquecida em meio aos lançamentos mais recentes da Netflix, ela continua disponível no catálogo e mantém o reconhecimento que conquistou desde a estreia.

Para quem procura uma série policial diferente, com apenas duas temporadas e uma história capaz de prender pela tensão psicológica, são 19 episódios que ainda podem render uma ótima descoberta neste fim de semana.

Veja o trailer!