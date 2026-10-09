Filme da Netflix vira fenômeno mundial com 157 milhões de views

Estamos na sexta-feira e finalmente chegou aquele momento de deixar a rotina de lado e procurar um filme capaz de prender a atenção até o fim. Para quem quer aproveitar o dia, fugir do tédio e mergulhar em uma história cheia de tensão, a Netflix tem uma produção que conquistou números impressionantes no streaming.



Lançado em 2025, A Grande Inundação fez sucesso rapidamente e transformou uma história inicialmente marcada por uma catástrofe em uma experiência que vai muito além de uma simples trama de sobrevivência. O longa sul-coreano mistura desastre, suspense e ficção científica em uma narrativa que guarda mudanças importantes de perspectiva.

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O resultado também apareceu nos números. A produção acumulou 157,3 milhões de horas assistidas nos primeiros 91 dias e chegou a 86,6 milhões de visualizações na janela utilizada pela Netflix para seu ranking histórico de filmes não falados em inglês.

Uma catástrofe que toma conta de Seul

Dirigido por Byung-woo Kim, A Grande Inundação começa acompanhando An-na (Kim Da-mi), uma pesquisadora de desenvolvimento de inteligência artificial, enquanto uma das maiores tragédias já vistas atinge o planeta.

A água começa a tomar conta de Seul depois que o impacto de um asteroide na Antártida provoca chuvas catastróficas. Em meio ao caos, An-na tenta escapar do prédio onde vive ao lado do filho de seis anos, Ja-in (Kwon Eun-seong), enquanto os moradores correm para encontrar um caminho seguro.

A situação muda quando Hee-jo (Park Hae-soo), integrante de uma equipe de segurança de recursos humanos, aparece para ajudá-los. O personagem passa a fazer de tudo para proteger An-na, enquanto um helicóptero é enviado para retirar a pesquisadora e seu filho do local.

O filme muda completamente de rumo

O que inicialmente parece ser apenas mais uma história de sobrevivência durante um apocalipse começa a ganhar novas camadas conforme An-na tenta chegar aos andares superiores do edifício.

A produção também apresenta uma dimensão de crítica social ao acompanhar personagens tentando escapar das águas enquanto enfrentam diferentes condições dentro do mesmo espaço.

Longa sul-coreano mistura desastre, suspense e ficção científica - Foto: Divulgação

A grande mudança acontece quando é revelado que An-na não é apenas uma mãe tentando salvar o filho. A pesquisadora está envolvida em um projeto considerado indispensável para o futuro da humanidade e faz parte de um laboratório secreto da ONU.



A partir desse momento, a narrativa deixa de se concentrar somente na inundação e mergulha em uma trama de ficção científica. O verdadeiro objetivo do trabalho de An-na começa a aparecer, transformando o que parecia uma história de desastre em um quebra-cabeça muito maior.

Uma história marcada por reviravoltas

Conforme a produção avança, o filme passa a explorar uma narrativa mais conceitual e recursiva. An-na encontra diferentes pessoas durante a tentativa de escapar da tragédia, incluindo uma garota presa em um elevador e uma mulher em trabalho de parto.

Esses encontros fazem parte de uma história em que as reações da protagonista diante das situações são importantes para compreender o que está realmente acontecendo. A narrativa também levanta questões sobre inteligência artificial, comportamento humano e a possibilidade de respostas emocionais serem ajustadas.

A produção combina, assim, o espetáculo de uma catástrofe com elementos mais complexos de ficção científica. Referências a histórias de viagem no tempo, quebra-cabeças mentais e grandes filmes de desastre aparecem na construção do longa, que passa a questionar até mesmo os limites entre emoção humana e tecnologia.

O sucesso na Netflix

Lançado mundialmente em 19 de dezembro de 2025, A Grande Inundação alcançou 86,6 milhões de visualizações dentro da janela considerada pela Netflix para seu ranking histórico de filmes.

O desempenho colocou o longa na quinta posição entre os filmes de língua não inglesa mais assistidos de todos os tempos na plataforma. Nos primeiros 91 dias, foram registradas 157,3 milhões de horas assistidas.

O resultado também chama atenção porque nenhum filme lançado posteriormente conseguiu superar a produção no ranking histórico de títulos não falados em inglês. Acima dela estão quatro obras que chegaram à Netflix antes de dezembro de 2025, com O Troll da Montanha ocupando a liderança, com 103 milhões de visualizações.

Ficção científica segue forte no streaming

O sucesso de A Grande Inundação acontece em um catálogo que já acumula produções de ficção científica com grande repercussão. Entre as séries estão títulos como Stranger Things, Black Mirror, Dark e Altered Carbon.

Nos filmes, produções como Bird Box e O Projeto Adam também ajudaram a consolidar o gênero entre as opções de maior alcance da plataforma. Entre os títulos falados em inglês, Máquina de Guerra, estrelado por Alan Ritchson, alcançou 139,9 milhões de visualizações e entrou no ranking histórico da Netflix.

Ainda assim, o desempenho do longa sul-coreano se destaca justamente por combinar o apelo de uma grande produção de desastre com uma trama de ficção científica que não entrega todas as respostas de imediato.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de ficção científica e suspense, A Grande Inundação é uma opção que vai além do tradicional filme de catástrofe. A produção começa com uma situação fácil de entender, mas usa suas reviravoltas para conduzir o espectador a uma história cada vez mais complexa.

Com uma combinação de sobrevivência, mistério, tecnologia e questionamentos sobre o comportamento humano, o longa também funciona para quem procura uma produção capaz de provocar dúvidas enquanto a história avança.

E os 157,3 milhões de horas assistidas ajudam a explicar por que o filme se tornou um dos grandes destaques recentes entre as produções internacionais da Netflix.

Veja o trailer!