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SUCESSO ABSOLUTO!

Filme da Netflix vira fenômeno mundial com 157 milhões de views

Produção combina catástrofe, suspense e uma trama de ficção científica que muda tudo

Beatriz Santos
Por
Filme se tornou um grande fenômeno na Netflix em 2025
Filme se tornou um grande fenômeno na Netflix em 2025 - Foto: Divulgação

Estamos na sexta-feira e finalmente chegou aquele momento de deixar a rotina de lado e procurar um filme capaz de prender a atenção até o fim. Para quem quer aproveitar o dia, fugir do tédio e mergulhar em uma história cheia de tensão, a Netflix tem uma produção que conquistou números impressionantes no streaming.

Lançado em 2025, A Grande Inundação fez sucesso rapidamente e transformou uma história inicialmente marcada por uma catástrofe em uma experiência que vai muito além de uma simples trama de sobrevivência. O longa sul-coreano mistura desastre, suspense e ficção científica em uma narrativa que guarda mudanças importantes de perspectiva.

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O resultado também apareceu nos números. A produção acumulou 157,3 milhões de horas assistidas nos primeiros 91 dias e chegou a 86,6 milhões de visualizações na janela utilizada pela Netflix para seu ranking histórico de filmes não falados em inglês.

Uma catástrofe que toma conta de Seul

Dirigido por Byung-woo Kim, A Grande Inundação começa acompanhando An-na (Kim Da-mi), uma pesquisadora de desenvolvimento de inteligência artificial, enquanto uma das maiores tragédias já vistas atinge o planeta.

A água começa a tomar conta de Seul depois que o impacto de um asteroide na Antártida provoca chuvas catastróficas. Em meio ao caos, An-na tenta escapar do prédio onde vive ao lado do filho de seis anos, Ja-in (Kwon Eun-seong), enquanto os moradores correm para encontrar um caminho seguro.

A situação muda quando Hee-jo (Park Hae-soo), integrante de uma equipe de segurança de recursos humanos, aparece para ajudá-los. O personagem passa a fazer de tudo para proteger An-na, enquanto um helicóptero é enviado para retirar a pesquisadora e seu filho do local.

O filme muda completamente de rumo

O que inicialmente parece ser apenas mais uma história de sobrevivência durante um apocalipse começa a ganhar novas camadas conforme An-na tenta chegar aos andares superiores do edifício.

A produção também apresenta uma dimensão de crítica social ao acompanhar personagens tentando escapar das águas enquanto enfrentam diferentes condições dentro do mesmo espaço.

Longa sul-coreano mistura desastre, suspense e ficção científica
Longa sul-coreano mistura desastre, suspense e ficção científica - Foto: Divulgação

A grande mudança acontece quando é revelado que An-na não é apenas uma mãe tentando salvar o filho. A pesquisadora está envolvida em um projeto considerado indispensável para o futuro da humanidade e faz parte de um laboratório secreto da ONU.

A partir desse momento, a narrativa deixa de se concentrar somente na inundação e mergulha em uma trama de ficção científica. O verdadeiro objetivo do trabalho de An-na começa a aparecer, transformando o que parecia uma história de desastre em um quebra-cabeça muito maior.

Uma história marcada por reviravoltas

Conforme a produção avança, o filme passa a explorar uma narrativa mais conceitual e recursiva. An-na encontra diferentes pessoas durante a tentativa de escapar da tragédia, incluindo uma garota presa em um elevador e uma mulher em trabalho de parto.

Esses encontros fazem parte de uma história em que as reações da protagonista diante das situações são importantes para compreender o que está realmente acontecendo. A narrativa também levanta questões sobre inteligência artificial, comportamento humano e a possibilidade de respostas emocionais serem ajustadas.

A produção combina, assim, o espetáculo de uma catástrofe com elementos mais complexos de ficção científica. Referências a histórias de viagem no tempo, quebra-cabeças mentais e grandes filmes de desastre aparecem na construção do longa, que passa a questionar até mesmo os limites entre emoção humana e tecnologia.

O sucesso na Netflix

Lançado mundialmente em 19 de dezembro de 2025, A Grande Inundação alcançou 86,6 milhões de visualizações dentro da janela considerada pela Netflix para seu ranking histórico de filmes.

O desempenho colocou o longa na quinta posição entre os filmes de língua não inglesa mais assistidos de todos os tempos na plataforma. Nos primeiros 91 dias, foram registradas 157,3 milhões de horas assistidas.

O resultado também chama atenção porque nenhum filme lançado posteriormente conseguiu superar a produção no ranking histórico de títulos não falados em inglês. Acima dela estão quatro obras que chegaram à Netflix antes de dezembro de 2025, com O Troll da Montanha ocupando a liderança, com 103 milhões de visualizações.

Ficção científica segue forte no streaming

O sucesso de A Grande Inundação acontece em um catálogo que já acumula produções de ficção científica com grande repercussão. Entre as séries estão títulos como Stranger Things, Black Mirror, Dark e Altered Carbon.

Nos filmes, produções como Bird Box e O Projeto Adam também ajudaram a consolidar o gênero entre as opções de maior alcance da plataforma. Entre os títulos falados em inglês, Máquina de Guerra, estrelado por Alan Ritchson, alcançou 139,9 milhões de visualizações e entrou no ranking histórico da Netflix.

Ainda assim, o desempenho do longa sul-coreano se destaca justamente por combinar o apelo de uma grande produção de desastre com uma trama de ficção científica que não entrega todas as respostas de imediato.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de ficção científica e suspense, A Grande Inundação é uma opção que vai além do tradicional filme de catástrofe. A produção começa com uma situação fácil de entender, mas usa suas reviravoltas para conduzir o espectador a uma história cada vez mais complexa.

Com uma combinação de sobrevivência, mistério, tecnologia e questionamentos sobre o comportamento humano, o longa também funciona para quem procura uma produção capaz de provocar dúvidas enquanto a história avança.

E os 157,3 milhões de horas assistidas ajudam a explicar por que o filme se tornou um dos grandes destaques recentes entre as produções internacionais da Netflix.

Veja o trailer!

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