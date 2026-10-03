Disney fecha acordo com Netflix e libera grandes títulos para concorrente; veja quais

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A Disney e a Netflix firmaram um novo acordo de licenciamento que vai levar séries, comédias, produções de ação e drama, além de grandes franquias de animação, para o catálogo da plataforma de streaming.

A parceria inclui títulos conhecidos do público e foi planejada para coincidir com lançamentos de novas temporadas e filmes. Segundo informações da revista Variety, a estratégia da Disney é aproveitar o alcance internacional da Netflix para ampliar a divulgação de seus próximos lançamentos.

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O contrato não é exclusivo e prevê períodos de exibição diferentes de acordo com cada produção, país e região.

Percy Jackson chega à Netflix

Entre os destaques está "Percy Jackson e os Olimpianos". As duas primeiras temporadas da série estarão disponíveis mundialmente na Netflix a partir de 4 de outubro.

A produção ficará no catálogo por três meses. A chegada à plataforma acontece pouco mais de um mês antes da estreia da terceira temporada no Disney+, prevista para 20 de novembro.

Percy Jackson e os Olimpianos - Foto: Divulgação | Disney

A Era do Gelo também entra no catálogo

A franquia "A Era do Gelo" chega à Netflix na mesma data que "Percy Jackson".

A entrada dos filmes no catálogo acontece antes da estreia de "A Era do Gelo: Mundo de Lava", sexto longa da franquia, que tem lançamento nos cinemas previsto para 5 de fevereiro de 2027.

A Era do Gelo: Mundo de Lava - Foto: Divulgação | Disney

Outras séries também serão disponibilizadas

A parceria entre as plataformas inclui ainda outras produções da Disney.

As temporadas 1 a 4 de "Will Trent: Agente Especial" chegam globalmente à Netflix em 3 de novembro. A disponibilização acontece antes da estreia da quinta temporada na televisão aberta dos Estados Unidos, prevista para o início de 2027.

Já "Reparos em Família (Shifting Gears)" terá as duas primeiras temporadas disponibilizadas na Netflix dos Estados Unidos em 1º de dezembro. Nos mercados internacionais, a chegada está prevista para janeiro.

A série será disponibilizada na plataforma antes da estreia da terceira temporada na ABC, marcada para 7 de janeiro de 2027.

"O Rastreador" terá lançamento diferente

A série "O Rastreador" terá as temporadas 1 a 3 disponíveis fora dos Estados Unidos a partir de 26 de fevereiro de 2027.

Nesse caso, a dinâmica será diferente. A quarta temporada estreia na CBS neste domingo, 4, mas não será disponibilizada na Netflix.

O Rastreador - Foto: Divulgação | Disney

O acordo também inclui outras produções, como "Felicity", "Revenge", "Army Wives", "Fresh Off the Boat" e "This Is Us".

Até o momento, ainda não foram definidas as datas e regiões em que esses títulos estarão disponíveis.

Pixar e Disney Animation entram no acordo

Os fãs de animação também terão novos títulos no catálogo da Netflix.

A partir do início de 2027, produções da Walt Disney Animation Studios e da Pixar, como "Soul", "Elio" e "Raya e o Último Dragão", serão disponibilizadas globalmente na plataforma.

Soul - Foto: Divulgação | Disney

As datas de lançamento poderão variar de acordo com o país.

Títulos já licenciados continuam no catálogo

As novas produções se juntam a outros conteúdos da Disney que já fazem parte do catálogo da Netflix por meio de acordos de licenciamento.

Entre eles estão "Grey’s Anatomy", "Caindo na Real", "Scandal" e "Black-ish".