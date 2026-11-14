Disney fecha acordo para usar IA na criação de filmes e atrações de parques

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A Disney fechou um acordo de longo prazo com a Adobe para ampliar o uso de inteligência artificial (IA) em diferentes áreas de sua operação. A parceria prevê a incorporação de ferramentas generativas na produção de filmes, animações, atrações de parques temáticos e conteúdos esportivos da ESPN.

A colaboração alcança diferentes etapas da criação e distribuição de conteúdo da companhia. Entre as áreas contempladas estão os estúdios de cinema e animação, por meio do StudioLAB, a divisão de parques temáticos e as plataformas digitais da empresa.

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Como a Disney pretende usar a inteligência artificial?

Nos estúdios de cinema e animação, a tecnologia será utilizada para apoiar o trabalho das equipes criativas, especialmente nos processos de edição de imagens e vídeos.

Os profissionais terão acesso a ferramentas como Photoshop, Premiere e Firefly, da Adobe. A proposta é utilizar modelos exclusivos, treinados com personagens, cenários e estilos visuais oficiais da Disney, para desenvolver materiais destinados a produções comerciais.

O desenvolvimento das ferramentas ficará sob a liderança dos próprios artistas da companhia. Segundo a Disney, a iniciativa terá supervisão das equipes criativas e será conduzida com atenção à proteção dos direitos autorais de suas franquias.

ESPN também terá recursos de IA

A parceria também chegará à programação esportiva. No centro de inovação ESPN Edge, as empresas pretendem utilizar inteligência artificial para explorar o arquivo histórico de transmissões da emissora.

A tecnologia poderá facilitar a busca por partidas e momentos específicos, além de contribuir para personalizar a distribuição de vídeos e ampliar a interação dos torcedores durante os eventos esportivos.

A iniciativa faz parte da estratégia de integrar recursos de IA à experiência digital dos fãs, aproveitando o acervo de conteúdos já produzido pela ESPN.

Adobe terá presença nas plataformas da Disney

Além do fornecimento de softwares e recursos de engenharia, o acordo prevê ações de marketing conjunto entre as duas companhias.

A colaboração também inclui uma presença ampliada da Adobe nas plataformas de mídia da Disney, em uma iniciativa que antecede a conferência Adobe MAX 2026.

Com a parceria, as empresas pretendem combinar a infraestrutura tecnológica da Adobe com o catálogo de personagens, produções e propriedades intelectuais da Disney, ampliando as possibilidades de utilização da inteligência artificial em entretenimento e experiências digitais.