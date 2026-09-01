E se a dança virasse filme? Saladearte recebe mostra especial

A mostra “Música para os olhos”, vinculada ao festival internacional de documentários musicais In-Edit, exibe na quinta-feira, 1º, às 19h, o documentário espanhol “Omega Wants to Dance” (2024), na Saladearte Cinema do Museu. Dirigido por Ramón Tort, o filme propõe uma reflexão sobre a relação entre o ser humano e o movimento, explorando a dança como forma de expressão.

Os ingressos terão valor especial único de R$ 16 e estarão à venda na bilheteria do cinema ou antecipadamente por meio do serviço de venda on-line do circuito.

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O documentário é construído a partir de depoimentos de bailarinos, coreógrafos e artistas e reúne perspectivas que transitam entre o acadêmico, o pessoal e o sensorial. Em paralelo, a presença de duas figuras misteriosas, Omega e Beta, conduz uma jornada que atravessa arte e existência, em um ensaio sobre o corpo em movimento e suas diferentes formas de perceber o mundo.

A programação, realizada pelo Instituto Cervantes Salvador, em parceria com o Cinematógrafo e o Circuito de Cinema Saladearte, segue até o dia 8, com exibições de documentários musicais do Brasil, Espanha e Estados Unidos às quintas-feiras, no Cinema do Museu. As sessões são mediadas pelos curadores do Cinematógrafo, os cineastas Camele Queiroz e Fabricio Ramos.

“Com esta mostra, queremos aproximar o público de Salvador de um festival que se tornou uma referência internacional do documentário musical, mas sem simplesmente reproduzir aqui uma de suas edições. Construímos uma programação própria, que parte de uma seleção vinculada ao In-Edit e incorpora filmes profundamente relacionados à Bahia, à sua memória e à sua extraordinária riqueza musical. O resultado é um diálogo entre diferentes países, gerações e linguagens artísticas, pensado especialmente para a cidade de Salvador”, afirma David Ruiz López-Prisuelos, diretor do Instituto Cervantes Salvador.