Salvador recebe, a partir de segunda-feira, 30, e sábado, 5, o DiALAB Film & Media Festival, iniciativa que busca ampliar a presença do audiovisual negro no mercado internacional. Com profissionais de diferentes países, a programação reúne atividades de formação, encontros de negócios, exibições cinematográficas e experiências culturais, tendo a capital baiana como ponto de partida para novas conexões entre realizadores da diáspora.

A programação de exibição do festival acontece entre 30 de novembro e 4 de dezembro, no Cine Glauber Rocha, com sessões diárias das 19h às 22h. A Mostra DiALAB reúne produções internacionais e promove duas pré-estreias nacionais de longas-metragens brasileiros antes de suas chegadas ao circuito comercial. Todas as sessões têm ingressos a preços populares, entre R$ 5 e R$ 20. As sessões de abertura e encerramento contam com recursos de acessibilidade para o cinema.

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Na abertura, em 30 de novembro, será exibido Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha, primeiro longa-metragem da diretora Janaína Marques Ribeiro. A obra estreou na seção Forum do Festival de Berlim e recebeu o Tagesspiegel Readers Jury Award.

Em Salvador, a sessão será seguida de debate com a diretora, as atrizes e a roteirista Xenia Rivery.

No dia 1º de dezembro, a mostra apresenta Black Zombie, longa de ficção de 92 minutos dirigido por Maya Annik Bedward, coprodução do Canadá e dos Estados Unidos. Já na quarta-feira (2), o Programa Brave Futures reúne La' Yéni (México), Jóia Rara e Redenção (Brasil). Na quinta-feira (3), será exibido o documentário Mother Suriname - Mama Sranan, de Tessa Leuwsha, produção de 71 minutos realizada entre Suriname e Países Baixos.

O encerramento, em 4 de dezembro, será marcado pela pré-estreia nacional de A Margem do Rio, dos pernambucanos Enock Carvalho e Matheus Farias. A trama aborda questões de identidade, sexualidade, desejo e conflitos religiosos. Após a sessão, os diretores conversam com o público ao lado do elenco.

Salvador no mapa

Criada em 2018 por Emerson Dindo e Leandro Santos, a DiALAB é uma plataforma internacional voltada ao desenvolvimento de carreiras, à consultoria de projetos e ao networking para profissionais negros do audiovisual. Com atuação em mais de 20 países da América Latina, Europa e África, a iniciativa chega a mais uma edição com a proposta de fortalecer a cadeia produtiva do setor e aproximar os talentos baianos de oportunidades de colaboração dentro e fora do país.

A escolha de Salvador como sede do festival está relacionada à história da cidade e à sua relevância na formação de uma identidade cultural negra. Para Emerson Dindo, um dos criadores da iniciativa, a capital baiana reúne características que a tornam estratégica para estabelecer conexões entre profissionais da diáspora.

“A gente escolheu Salvador porque sempre acreditou que a cidade é um dos grandes pontos de encontro da diáspora negra no mundo. Isso tem a ver com a presença e a história da população negra de origem africana, mas também com o que se cria aqui, da música ao cinema”, afirma.

A intenção, segundo ele, é fazer com que a cidade seja reconhecida internacionalmente não apenas por sua produção cultural, mas também como um território capaz de receber e desenvolver projetos audiovisuais.

“Nossa missão, e também nossa ambição, é fazer de Salvador um epicentro do audiovisual negro mundial. Queremos que o mundo olhe para Salvador com a mesma generosidade com que a gente olha para o mundo”, destaca.

Para alcançar esse objetivo, o festival busca aproximar profissionais estrangeiros dos criadores, das equipes técnicas e das empresas locais, ao mesmo tempo em que oferece ferramentas para que os talentos baianos desenvolvam suas próprias propriedades intelectuais e alcancem outros mercados.

Dindo ressalta que a internacionalização não se limita à circulação de filmes ou à participação em eventos no exterior. O processo envolve o fortalecimento de diferentes etapas da cadeia audiovisual, da formação à exibição, passando pela produção, distribuição, comunicação, logística e tecnologia.

Conexões e oportunidades

Uma das frentes do festival é o DiALAB Industry, voltado ao desenvolvimento de relações profissionais e à criação de oportunidades concretas de colaboração. A programação reúne projetos de filmes e séries, além de curtas-metragens em fase de finalização, que são apresentados a profissionais convidados em mesas de trabalho. A proposta é aproximar realizadores de pessoas que possam contribuir diretamente com o estágio de desenvolvimento de suas obras.

Dindo explica que a curadoria é um dos elementos centrais para que os encontros ultrapassem o momento do evento e se transformem em parcerias. “Quando a gente aproxima um projeto de alguém que tem interesse nele e pode contribuir para a etapa em que ele está, a conversa tem mais chance de continuar depois do evento. É assim que uma primeira reunião pode virar, com o tempo, uma coprodução, uma cooperação técnica ou até dar origem a uma nova empresa, ferramenta ou tecnologia”, explica.

Nesta edição, o DiALAB reúne participantes do Brasil, Chile, Colômbia, México, África do Sul, Estados Unidos, Alemanha, Irlanda, França, Espanha, Portugal, República Dominicana, Panamá e Angola. A diversidade de origens busca ampliar as possibilidades de interlocução entre os profissionais e aproximar o mercado internacional da produção baiana.

‘Dona Fulô’

A presença de produções da diáspora e da América Latina na programação também evidencia a intenção de aproximar diferentes experiências cinematográficas. Entre os filmes selecionados está Jóia Rara, documentário híbrido dirigido pela cineasta baiana Juh Almeida, que integra o Programa Brave Futures da Mostra DiALAB.

Com 12 minutos de duração, o curta parte da figura histórica de Florinda Anna do Nascimento, conhecida como Dona Fulô, para fabular sobre legado, prosperidade e transmissão de conhecimentos entre gerações de mulheres negras afro-diaspóricas.

A narrativa tem como ponto de partida a descoberta de uma joia escondida no passado, experiência que conduz uma jovem mulher negra por um território em que memória, arquivo e imaginação coexistem. A narração é de Conceição Evaristo.

A diretora chegou à história de Dona Fulô por meio da exposição Dona Fulô e Outras Joias Negras. Inicialmente interessada na dimensão histórica e simbólica das joias , aprofundou a pesquisa e encontrou nessas peças histórias de inteligência, inventividade, autonomia econômica e construção de patrimônio por mulheres negras.

Como mulher baiana, Juh também relaciona essa investigação às histórias de mulheres que conheceu ao longo da vida e que fizeram de suas habilidades e conhecimentos formas de sustento e construção de futuro. A partir dessa aproximação entre passado e presente, a cineasta buscou deslocar o olhar sobre as narrativas de mulheres negras, frequentemente associadas à sobrevivência, para abordar também a possibilidade de prosperidade, descanso, fartura e liberdade de escolha.

“Jóia Rara é uma fabulação documental e também uma espécie de reza, um ritual cinematográfico que invoca Dona Fulô e nossas ancestrais para desejar o fim da escassez na vida das mulheres negras”, explica.

O filme foi desenvolvido durante o Brave Futures São Paulo: Códigos Inacabados, iniciativa realizada em agosto de 2026 pela DiALAB em parceria com a Open Television (OTV). O programa convidou três cineastas brasileiros, Juh Almeida, Pedro Nishi e Rosa Caldeira, a desenvolver obras originais em duas semanas, utilizando o iPhone 17 como ferramenta de criação.

Na Mostra DiALAB, Jóia Rara será exibido ao lado do documentário mexicano La' Yéni, de Luna Marán, e do experimental brasileiro Redenção, de Mariana Luiza. Para Juh, apresentar o trabalho nesse contexto permite observar aproximações e diferenças entre cinematografias que partem de territórios e repertórios culturais distintos.

A cineasta destaca a importância de construir espaços de circulação e colaboração entre realizadores do Sul Global, sem depender exclusivamente dos circuitos hegemônicos de legitimação artística. “Minha expectativa é que esse encontro ultrapasse a exibição dos filmes e possibilite a construção de vínculos, novas interlocuções e futuras colaborações. Quero conhecer outras formas de pensar e fazer cinema, compartilhar processos criativos e fortalecer uma rede de realizadores interessados em revisitar nossas histórias e inventar os mundos que desejamos habitar”, afirma.

‘DiALAB Film & Festival 2026’ / De segunda-feira (30) até sábado (05 de dezembro) / Programação e mais informações: www.dialab.me

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.