Filme brasileiro de ficção científica é eleito um dos melhores de 2026

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Um filme brasileiro de ficção científica entrou na seleção dos melhores filmes de 2026 do IndieWire, conceituado veículo jornalístico que publica anualmente uma lista com os destaques do cinema.

Entre produções como Toy Story 5, Devoradores de Estrelas e A Odisseia, o longa O Último Azul, dirigido por Gabriel Mascaro, aparece entre os títulos escolhidos pela publicação.

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Estrelado por Rodrigo Santoro e Denise Weinberg, o filme apresenta uma sociedade distópica em que o governo determina o deslocamento obrigatório de idosos para colônias habitacionais. A história acompanha uma mulher de 77 anos que decide fugir desse destino e embarca em uma jornada pelos rios da Amazônia.

Uma distopia brasileira

Em um Brasil distópico, o governo determina que idosos sejam transferidos compulsoriamente para colônias habitacionais, onde poderão “desfrutar” dos últimos anos de vida enquanto os mais jovens se dedicam à produtividade.

Aos 77 anos, Tereza se recusa a aceitar esse destino e, antes de ser enviada para o exílio, embarca em uma jornada pelos rios da Amazônia para realizar um antigo sonho. A partir dessa decisão, a produção constrói sua narrativa em meio a um cenário marcado pelo controle e pela perda de liberdade.

Filme reúne nomes do cinema nacional

À frente da produção está Gabriel Mascaro, cineasta responsável por filmes como Boi Neon, Divino Amor e Ventos de Agosto. O elenco reúne Rodrigo Santoro, Denise Weinberg, Miriam Socarrás, Adanilo Reis, Rosa Malagueta, Clarissa Pinheiro e Isabela Catão.

A presença de O Último Azul na seleção do IndieWire coloca o longa brasileiro ao lado de grandes produções internacionais que também aparecem na lista de melhores filmes de 2026 publicada pelo veículo.

IndieWire destaca produção

Em seu artigo, o IndieWire foi puro elogios a O Último Azul. O veículo começa o texto com avaliações positivas sobre Gabriel Mascaro, e termina comparando o projeto a obras como Filhos da Esperança e A Besta.

“O novo filme de Mascaro, irônico e espirituoso, lembrará o público mais atento de filmes apocalípticos sombrios sobre a potencial perda de sensibilidade da humanidade diante de tecnologias que a oprimem, como ‘Filhos da Esperança’ e ‘A Besta’, onde as pequenas perturbações que configuram uma distopia se manifestam em coisas como satélites fixados em cabanas próximas ou colunas de fumaça vermelha que irrompem no céu sobre uma jornada amazônica tranquila”, colocou.

Apesar de ter sido lançado nos Estados Unidos em 2026, O Último Azul estreou no Brasil em agosto de 2025.

O longa também esteve na pré-seleção da Academia Brasileira de Cinema para concorrer à vaga de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026, mas acabou preterido por O Agente Secreto.

Onde assistir?

Para quem quer conhecer o filme que entrou na lista do IndieWire, O Último Azul está disponível para streaming na Netflix.

A produção combina ficção científica e distopia com uma história ambientada no Brasil, tendo a Amazônia como parte central da jornada de sua protagonista.