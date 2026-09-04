Série de sucesso volta à Netflix após mais de 2 anos de espera

A espera pela continuação de Magnatas do Crime finalmente chegou ao fim. Mais de dois anos após a estreia da primeira temporada, a série criada por Guy Ritchie retornou à Netflix nesta quinta-feira, 3, com oito novos episódios, disponibilizados de uma só vez.

A produção estreou originalmente em março de 2024 e rapidamente encontrou seu público no streaming. Nos primeiros três dias no catálogo, foram 12,2 milhões de visualizações ao redor do mundo. A recepção também foi positiva entre os espectadores, com 84% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

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O intervalo entre as temporadas, porém, transformou a continuação em uma espera considerável. A boa notícia para quem acompanhou a produção é que o retorno não representa o fim da história: a Netflix já renovou Magnatas do Crime para uma terceira temporada antes mesmo da estreia do segundo ano.



O que esperar da nova temporada

Com ação, comédia e crime, Magnatas do Crime carrega características conhecidas do trabalho de Guy Ritchie, incluindo montagem ágil e diálogos afiados. A história acompanha Eddie Horniman (Theo James), um ex-soldado que recebe uma herança inesperada após a morte do pai.

Além da fortuna e da enorme propriedade da família, Eddie descobre que herdou um problema muito maior. O local abriga um lucrativo império de maconha administrado pela família criminosa Glass, colocando o novo duque em uma realidade bastante diferente daquela que conhecia no Exército.

O retorno mantém Theo James à frente da série de Guy Ritchie, que também conta com nomes como Giancarlo Esposito no elenco. Com os oito capítulos da segunda temporada liberados simultaneamente, a produção volta a oferecer uma história que pode ser acompanhada em sequência.

Primeira temporada também pode render maratona

Para quem não lembra bem dos acontecimentos ou ainda não começou a produção, a primeira temporada também favorece uma maratona rápida. São oito episódios que, juntos, somam aproximadamente seis horas e meia.

O formato permite que novos espectadores conheçam a história antes de avançar para os capítulos inéditos. Já para quem acompanhou a estreia em 2024, a quantidade de episódios da segunda temporada facilita retomar a produção sem precisar esperar pela liberação semanal.

A combinação de crime, ação e comédia continua sendo um dos principais elementos da série, enquanto a trama acompanha Eddie diante das consequências inesperadas da herança deixada pelo pai.

Terceira temporada já está garantida

A renovação antecipada é uma das principais novidades para quem chegou ao fim da primeira temporada e aguardava informações sobre o futuro da produção. A Netflix confirmou a terceira temporada antes mesmo de disponibilizar os novos episódios.

Assim, a chegada da segunda temporada representa não apenas o retorno de uma série que conquistou público desde 2024, mas também o início de uma nova etapa de uma história que já tem continuidade planejada no streaming.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de séries que misturam ação, crime e comédia em uma história movimentada. Os oito novos episódios permitem uma maratona completa, enquanto a primeira temporada pode ser uma alternativa para quem ainda precisa conhecer a trajetória de Eddie Horniman.

Com o retorno de Guy Ritchie à produção e a terceira temporada já confirmada, Magnatas do Crime chega à Netflix novamente como uma opção para quem estava esperando uma continuação e agora pode assistir aos novos capítulos de uma vez.