Filme de ação da Netflix com 147 milhões de views é destaque de 2026

O sábado finalmente chegou e, para quem quer aproveitar a folga no sofá e fugir do tédio, a Netflix tem uma opção que já se tornou um dos grandes sucessos de 2026.

Máquina de Guerra, lançado em março, alcançou 147 milhões de visualizações no primeiro semestre e ocupa o primeiro lugar entre os filmes mais assistidos da plataforma no ano até agora.

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Com uma mistura de ficção científica, guerra e ação, o longa também conta com Alan Ritchson, conhecido pelo papel de Jack Reacher, como um dos protagonistas. O desempenho colocou a produção à frente de outros lançamentos que também alcançaram números expressivos de audiência no catálogo.

Filme já supera outros grandes lançamentos

Segundo os dados divulgados pela Netflix, Máquina de Guerra foi visto 147 milhões de vezes desde a estreia, em 6 de março de 2026. O número supera o resultado de Dinheiro Suspeito, thriller de ação estrelado por Matt Damon e Ben Affleck, que chegou a 136 milhões de visualizações.

Na sequência aparece a animação Como Mágica, com 131 milhões. O levantamento considera os filmes mais assistidos na plataforma durante o primeiro semestre de 2026.

O desempenho também coloca Máquina de Guerra como uma das principais produções lançadas pela Netflix neste ano, especialmente para quem procura uma combinação de ação e ficção científica para ocupar algumas horas do sábado.

Ação e ficção científica se encontram na trama

A produção aposta justamente na mistura de gêneros que costuma marcar grandes blockbusters. A ficção científica se junta à temática de guerra e cria uma narrativa voltada para situações de conflito e ação.

A presença de Alan Ritchson reforça esse aspecto da produção. O ator ganhou projeção internacional principalmente por interpretar o protagonista de Reacher, série baseada nos livros de Lee Child.

Com uma proposta voltada ao cinema de ação, o filme utiliza os elementos de ficção científica para ampliar o cenário de conflito e sustentar uma história pensada para manter o espectador envolvido.

Os filmes mais vistos da Netflix em 2026

Os números divulgados pela plataforma mostram ainda como diferentes gêneros aparecem entre os títulos de maior audiência do ano. Guerreiras do K-Pop, O Jogo do Predador, Ataque Brutal e De Férias com Você também estão entre os destaques.

Apesar de a lista ser formada principalmente por produções que chegaram à Netflix em 2026, Guerreiras do K-Pop é uma exceção.

Lançado originalmente em 2025, o filme acumula mais de 130 milhões de visualizações somente neste ano e atualmente ocupa o posto de filme mais assistido da Netflix de todos os tempos.

Confira a lista completa!

Máquina de Guerra - 147 milhões de visualizações

Dinheiro Suspeito - 136 milhões de visualizações

Como Mágica - 131 milhões de visualizações

Guerreiras do K-Pop - 130 milhões de visualizações

O Jogo do Predador - 129 milhões de visualizações

Ataque Brutal - 100 milhões de visualizações

De Férias com Você - 78 milhões de visualizações

Colisão: Acidente ou Homicídio - 65 Milhões de Visualizações

Peaky Blinders: O Homem Imortal - 64 milhões de visualizações

Paizão de Escritório - 58 milhões de visualizações

Um sucesso que vai além da ação

O resultado de Máquina de Guerra chama atenção não apenas pela quantidade de espectadores, mas também pela distância em relação aos outros títulos que aparecem no ranking.

Com 11 milhões de visualizações a mais que o segundo colocado, o longa consolidou uma vantagem significativa entre os filmes mais assistidos da Netflix no primeiro semestre.

A combinação de ficção científica e guerra coloca a produção em uma área conhecida pelo apelo visual e pelas sequências de ação, enquanto o ritmo e as reviravoltas ajudam a criar uma opção para quem busca entretenimento direto durante o tempo livre.

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem é fã de ação e ficção científica. O filme reúne conflito, suspense e momentos de tensão em uma produção que já conquistou uma audiência expressiva na Netflix.

Para quem procura algo movimentado para assistir neste sábado, Máquina de Guerra pode ser uma escolha para escapar do tédio e aproveitar algumas horas diante da televisão.