Filme de ação da Netflix tem só 98 minutos e passa 63 milhões de views

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Um sequestro transforma a vida de um ex-agente de elite em uma corrida contra o tempo. Esse é o ponto de partida de Ad Vitam, filme francês lançado pela Netflix em 2025 que acumulou 63,1 milhões de visualizações nos primeiros 91 dias na plataforma.

Com 98 minutos de duração, alcançou a nona posição no ranking histórico de longas em língua não inglesa mais populares do streaming.

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Dirigido por Rodolphe Lauga, é estrelado por Guillaume Canet, que também participou da criação do roteiro, e conta com Stéphane Caillard, Nassim Lyes, Zita Hanrot, Alexis Manenti e Johan Heldenbergh no elenco.

O thriller acompanha Franck Lazareff (Guillaume Canet), um ex-integrante do Grupo de Intervenção da Gendarmaria Nacional (GIGN), unidade de elite francesa especializada em operações de alto risco, que vê sua vida mudar quando homens armados invadem sua casa e sequestram sua esposa grávida, Léo (Stéphane Caillard).

Após sobreviver ao ataque, Franck parte em busca dela e recorre às habilidades adquiridas durante o serviço para tentar salvá-la.

A investigação, porém, vai além do sequestro e traz à tona acontecimentos ligados ao passado do protagonista, incluindo a morte de um antigo colega.

O longa terá continuação?

Em agosto de 2026, a Netflix anunciou a continuação do filme, Ad Vitam Eternam. Guillaume Canet retorna ao papel de Franck Lazareff, que enfrenta uma nova ameaça após sobreviver a uma tentativa de assassinato ao deixar a prisão.

Ele se esconde com a família nas montanhas, mas acaba localizado pelos serviços de inteligência franceses, que lhe oferecem um acordo: realizar uma missão secreta em troca das respostas que procura.

Dirigido por Ludovic Colbeau-Justin, o novo filme mantém o roteiro de Guillaume Canet e Maxime Chattam, em colaboração com David Corona. A Netflix ainda não divulgou uma data de estreia.