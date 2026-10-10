Série investigativa da Netflix é uma das melhores e poucos conhecem

Há quase 10 anos, David Fincher se unia à Netflix para produzir uma das séries de suspense mais marcantes da plataforma e que, até hoje, desperta pedidos por uma continuação.

Inspirada no livro do ex-agente de FBI John Douglas e criada por Joe Penhall, "Mindhunter" acompanha Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany), agentes que investigam a mente de criminosos para compreender o que os leva a cometer assassinatos em uma época que o conceito "serial killer" ainda estava sendo formado.

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É justamente o contato com um desses personagens que os ajuda a perceber que estão lindando com uma nova categoria de criminoso, perigosa e imprevisivel.

Dessa forma, a série não se limita a tentativa de caputurar os assassinos e evitar que mais crimes sejam cometidos. Os protagonistas são tanto agentes da lei quanto estudiosos, que se submetem a condições inimagináveis para descobrir as motivações dos criminosos que levam à prisão.

Um dos destaques é a profundidade com que seus personagens são apresentados. Na primeira temporada, Ed Kemper, interpretado por Cameron Britton, chama a atenção dos investigadores. Condenado por assassinar diversas pessoas, incluindo a própria mãe, surpreende pela postura educada e capacidade de falar sobre os próprios crimes com tranquilidade.

Ao longo dos episódios, é mostrado como o contato com os "serial killers" afeta os agentes, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, explorando a psicologia dos criminosos e os limites emocionais de quem tenta compreender suas motivações.

A série prevê continuação?

Lançada em 2017, a série teve duas temporadas, com a segunda chegando à Netflix em 2019. Apesar da boa recepção da crítica e do público, a terceira temporada não foi produzida.

Em 2025, Holt McCallany revelou que David Fincher estaria conversando sobre a possibilidade de concluir a história com três filmes de duas horas. Até o momento, porém, não há confirmação oficial de que o projeto será realizado.

Enquanto uma continuação não é anunciada, as duas temporadas da série continuam disponíveis no catálogo da Netflix.