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TRUE CRIME

Série investigativa da Netflix é uma das melhores e poucos conhecem

Produzida por David Fincher, obra explora psicologia por trás dos serial killers

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
"Mindhunter" teve apenas duas temporadas na Netflix
"Mindhunter" teve apenas duas temporadas na Netflix - Foto: Reprodução/Netflix

Há quase 10 anos, David Fincher se unia à Netflix para produzir uma das séries de suspense mais marcantes da plataforma e que, até hoje, desperta pedidos por uma continuação.

Inspirada no livro do ex-agente de FBI John Douglas e criada por Joe Penhall, "Mindhunter" acompanha Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany), agentes que investigam a mente de criminosos para compreender o que os leva a cometer assassinatos em uma época que o conceito "serial killer" ainda estava sendo formado.

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É justamente o contato com um desses personagens que os ajuda a perceber que estão lindando com uma nova categoria de criminoso, perigosa e imprevisivel.

Dessa forma, a série não se limita a tentativa de caputurar os assassinos e evitar que mais crimes sejam cometidos. Os protagonistas são tanto agentes da lei quanto estudiosos, que se submetem a condições inimagináveis para descobrir as motivações dos criminosos que levam à prisão.

Um dos destaques é a profundidade com que seus personagens são apresentados. Na primeira temporada, Ed Kemper, interpretado por Cameron Britton, chama a atenção dos investigadores. Condenado por assassinar diversas pessoas, incluindo a própria mãe, surpreende pela postura educada e capacidade de falar sobre os próprios crimes com tranquilidade.

Ao longo dos episódios, é mostrado como o contato com os "serial killers" afeta os agentes, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, explorando a psicologia dos criminosos e os limites emocionais de quem tenta compreender suas motivações.

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A série prevê continuação?

Lançada em 2017, a série teve duas temporadas, com a segunda chegando à Netflix em 2019. Apesar da boa recepção da crítica e do público, a terceira temporada não foi produzida.

Em 2025, Holt McCallany revelou que David Fincher estaria conversando sobre a possibilidade de concluir a história com três filmes de duas horas. Até o momento, porém, não há confirmação oficial de que o projeto será realizado.

Enquanto uma continuação não é anunciada, as duas temporadas da série continuam disponíveis no catálogo da Netflix.

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Netflix serial killers. série

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