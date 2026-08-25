Filme de suspense da Netflix é ideal para fugir do tédio da madrugada

Se a insônia chegou e dormir parece impossível, a madrugada pode ser uma boa oportunidade para encontrar algo capaz de afastar o tédio. Entre filmes para assistir na Netflix, Fuja é uma opção para quem procura suspense, mistério e uma história que pode prender a atenção até o final.

Lançado em 2020 e com cerca de 90 minutos de duração, o longa estrelado por Sarah Paulson acompanha uma relação cada vez mais suspeita entre mãe e filha.

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O filme combina suspense psicológico, drama e terror em uma trama construída a partir de segredos e da sensação de que algo está errado dentro de uma família aparentemente comum.



Ideal para quem está acordado de madrugada e procura um filme que não ocupe a noite inteira, Fuja apresenta um mistério que se desenvolve rapidamente e coloca o público diante de uma pergunta central: até onde uma mãe pode ir para controlar a própria filha?

Chloe começa a desconfiar da mãe

A história acompanha Chloe, vivida por Kiera Allen, uma adolescente que utiliza cadeira de rodas e estuda em casa. Sua mãe, Diane, interpretada por Sarah Paulson, é responsável por grande parte de sua rotina e dos cuidados que recebe.

A convivência entre as duas, no entanto, começa a ganhar novos contornos quando Chloe percebe que pode haver informações sendo escondidas.

A jovem passa a suspeitar de que Diane mantém um segredo capaz de explicar por que sua vida foi construída de maneira tão controlada. A partir desse momento, a relação entre mãe e filha se transforma no centro do suspense.

Enquanto tenta entender o que está acontecendo, Chloe precisa investigar a própria realidade e descobrir se pode confiar na pessoa que sempre esteve mais próxima dela.

O suspense cresce dentro de casa

Diferentemente de histórias que dependem de grandes perseguições ou cenários grandiosos, Fuja concentra grande parte de sua tensão na dinâmica entre as duas personagens.

A protagonista começa a observar detalhes que parecem não fazer sentido e passa a questionar informações que havia aceitado durante toda a vida. Aos poucos, a casa que deveria representar segurança se transforma em um espaço marcado pela desconfiança.

O filme é dirigido por Aneesh Chaganty, que também assina o roteiro ao lado de Sev Ohanian.

Com duração enxuta, a produção utiliza os cerca de 90 minutos para desenvolver o mistério sem prolongar excessivamente a história, aumentando a tensão conforme Chloe se aproxima da verdade.

Sarah Paulson lidera elenco do thriller

Sarah Paulson é conhecida por trabalhos em produções de suspense e terror e assume em Fuja o papel de Diane, personagem que está no centro das suspeitas da protagonista.

Kiera Allen interpreta Chloe e divide com Paulson a maior parte das cenas do longa. A relação entre as duas sustenta a narrativa e conduz as descobertas feitas durante a investigação da jovem.

A atuação de Paulson recebeu destaque entre as avaliações da crítica. No Rotten Tomatoes, o filme alcançou 93% de aprovação.

A produção foi descrita pela crítica como um thriller de tensão crescente, com uma atmosfera familiar utilizada para conduzir o público até uma história cada vez mais inquietante.

Comparações com caso real chamaram atenção

Fuja também acabou sendo frequentemente comparado ao caso de Gypsy Rose e Dee Dee Blanchard, envolvendo uma relação entre mãe e filha que chamou atenção mundial.

A associação fez com que o filme despertasse o interesse de pessoas que acompanharam a história real. No entanto, a produção apresenta uma narrativa própria e constrói seu suspense a partir da relação entre Chloe e Diane.

O longa utiliza o ambiente familiar para criar uma sensação constante de perigo, apostando menos em elementos sobrenaturais e mais na possibilidade de que uma pessoa próxima esteja escondendo algo importante.

Apenas 90 minutos para uma madrugada de tensão

Para quem procura uma opção para assistir tarde da noite, a duração é um dos principais atrativos de Fuja. Com cerca de uma hora e meia, o filme pode ser concluído sem ocupar toda a madrugada.

Além disso, a narrativa não demora a apresentar o mistério central. Conforme Chloe começa a desconfiar da própria mãe, novas informações passam a mudar a percepção sobre sua vida e sobre tudo aquilo que acreditava conhecer.

A produção também é uma boa opção para quem está com insônia ou simplesmente quer fugir do tédio da madrugada. Com duração curta e um suspense que se desenvolve sem enrolação, o filme pode ser uma escolha para começar agora e terminar antes que a manhã chegue.