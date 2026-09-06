Filme de suspense da Netflix entra no TOP 3 de mais vistos de 2026

Estamos no domingo e, finalmente, chegou a folga para aproveitar algumas horas no sofá com um bom filme. Para quem quer fugir do tédio e transformar o tempo livre em uma experiência cheia de tensão, O Jogo do Predador pode ser uma escolha certeira.

O longa da Netflix, lançado em 2026, mistura ação, suspense e sobrevivência e já se tornou um dos grandes sucessos da plataforma neste ano.



Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Estrelado por Charlize Theron, o filme acumula 118 milhões de visualizações desde a estreia, em 24 de abril de 2026. O resultado coloca a produção na 3ª posição entre os filmes mais vistos da Netflix no ano até o momento, atrás apenas de Como Mágica e Máquina de Guerra.

Com uma história de perseguição em meio à natureza selvagem, o longa aposta em adrenalina e situações extremas para manter o espectador envolvido. É uma opção para quem procura algo capaz de preencher poucas horas do dia sem exigir o compromisso de uma série longa.

Um dos maiores sucessos da Netflix em 2026

A Netflix divulgou os números de audiência referentes ao primeiro semestre de 2026, incluindo as produções mais assistidas da plataforma. Entre os filmes, O Jogo do Predador aparece entre os principais destaques, com 118 milhões de visualizações.

O ranking mostra o desempenho expressivo do longa diante de outros lançamentos do ano. Máquina de Guerra, lançado em março, lidera a lista, enquanto Como Mágica aparece logo à frente da produção estrelada por Charlize Theron.

Ranking completo dos filmes mais vistos da Netflix em 2026

Máquina de Guerra: 139,9 milhões de visualizações

139,9 milhões de visualizações Como Mágica: 120,4 milhões de visualizações

120,4 milhões de visualizações O Jogo do Predador: 118 milhões de visualizações

118 milhões de visualizações Dinheiro Suspeito: 114,7 milhões de visualizações

114,7 milhões de visualizações Ataque Brutal: 85,7 milhões de visualizações

85,7 milhões de visualizações De Férias Com Você: 54,3 milhões de visualizações

54,3 milhões de visualizações Peaky Blinders: O Homem Imortal: 50,6 milhões de visualizações

50,6 milhões de visualizações Paixão de Escritório: 45,5 milhões de visualizações

45,5 milhões de visualizações Criaturas Extraordinariamente Brilhantes: 43,8 milhões de visualizações

Primeiro As Damas: 36 milhões de visualizações

Além da popularidade entre os assinantes, o filme registra 68% de aprovação no Rotten Tomatoes, reforçando a repercussão da produção.

Charlize Theron encara uma caçada mortal

Em O Jogo do Predador, uma mulher viciada em adrenalina coloca seus limites à prova ao embarcar em uma aventura pela natureza selvagem australiana. A alpinista acaba no meio de uma caçada quando percebe que os predadores naturais não são os únicos atrás de sangue.

A história começa com Sasha, personagem de Charlize Theron, e seu marido Tommy, interpretado por Eric Bana, em uma experiência radical: os dois dormem em uma barraca pendurada em um paredão de 90 graus.

A aventura, porém, termina em tragédia quando Tommy sofre uma queda livre e Sasha fica viúva. Cinco meses depois, ainda lidando com o trauma, ela retorna à natureza e decide praticar atividades como caiaque e escalada solo no Outback australiano.

É nesse cenário que ela conhece Ben, vivido por Taron Egerton. Inicialmente apresentado como um homem prestativo e aparentemente confiável, ele logo revela uma faceta completamente diferente: um caçador que persegue seres humanos com uma besta e transforma Sasha em seu próximo alvo.

Ação e sobrevivência no meio da natureza

A partir daí, o filme transforma a paisagem australiana em um verdadeiro campo de batalha. Sasha precisa usar suas habilidades para escapar do perseguidor e encontrar uma maneira de sobreviver enquanto é caçada.

Taron Egerton assume uma posição diferente de seus papéis mais carismáticos e constrói um vilão perturbador. Já Charlize Theron conduz a protagonista como uma mulher que está longe de ser indefesa, utilizando força física, inteligência e experiência para enfrentar a ameaça.

A relação entre os dois personagens transforma a narrativa em um jogo de gato e rato, no qual a perseguição muda constantemente de direção. A protagonista enfrenta rapel, mergulhos em cavernas, escaladas e diferentes obstáculos enquanto tenta permanecer viva.

Um thriller para fugir do tédio

Se você acha que acampar é uma atividade relaxante para se conectar com a “mãe natureza”, O Jogo do Predador apresenta justamente o contrário. A produção transforma cachoeiras, penhascos e outros cenários naturais em elementos de perigo e cria uma atmosfera de perseguição constante.

Dirigido por Baltasar Kormákur, o longa investe mais na tensão e nas sequências de ação do que em grandes dramas existenciais. A produção também aproveita as paisagens de New South Wales, na Austrália, para ampliar a sensação de isolamento da protagonista.

O filme é direto e aposta em uma estrutura enxuta, com foco na sobrevivência e na fuga. Mesmo com algumas limitações no roteiro e momentos que podem exigir uma suspensão maior da descrença, a execução visual, as cenas de ação e as atuações ajudam a sustentar a experiência.

Para quem quer aproveitar a folga sem passar horas escolhendo o que assistir, a produção pode salvar o dia. A combinação de Charlize Theron, perseguição, paisagens perigosas, ação e suspense entrega exatamente o tipo de entretenimento que funciona bem para uma sessão no sofá.

Vale a pena?

Sim. Para os fãs de suspense, ação e histórias de sobrevivência, O Jogo do Predador é uma opção que merece atenção, principalmente para quem gosta de acompanhar protagonistas enfrentando situações extremas.

O filme também ganha força com a presença de Charlize Theron no papel principal e com uma história que não demora para colocar a personagem em perigo. Com 118 milhões de visualizações e o 3º lugar entre os filmes mais vistos da Netflix em 2026, o longa já provou que encontrou seu público.

Mesmo sendo uma produção recente e ainda pouco lembrada entre os grandes títulos do ano, vale colocar O Jogo do Predador na lista para assistir durante a folga. Para quem busca uma experiência rápida, divertida e cheia de tensão, é uma escolha capaz de tirar o domingo do tédio e transformar algumas horas diante da televisão em uma corrida pela sobrevivência.