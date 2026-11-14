Nada como aproveitar o sábado, 14, para encontrar um bom filme e escapar da rotina com uma história capaz de prender a atenção do início ao fim. Para quem gosta de suspense, tensão psicológica e acontecimentos que fogem completamente do controle, o Prime Video acaba de receber uma produção que promete animar o dia e afastar qualquer possibilidade de tédio.

Lançado em 2026, Obsessão chega ao catálogo da plataforma depois de conquistar o público nos cinemas e se transformar em um dos grandes fenômenos do terror no ano.

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Com mais de 93% de aprovação no Rotten Tomatoes, o longa chamou atenção pelo desempenho surpreendente, especialmente quando comparado ao orçamento modesto de sua produção.

Outro atrativo está na duração: são apenas 108 minutos, ou seja, 1h48 de filme para quem procura uma maratona de menos de duas horas. Com um elenco liderado por Michael Johnston e Inde Navarrette, a produção aposta em uma história perturbadora sobre desejo, paixão e os limites de um relacionamento.

Para quem quer aproveitar o tempo livre com uma trama eletrizante, cheia de momentos desconfortáveis e reviravoltas, essa novidade pode ser a escolha ideal.

Filme de terror de 2026 virou fenômeno nos cinemas

Antes de chegar ao catálogo do Prime Video, Obsessão já havia conquistado números impressionantes nas bilheterias. Dirigido por Curry Barker, o longa foi produzido com um orçamento de apenas US$ 750 mil (aproximadamente R$ 3,7 milhões) e arrecadou US$ 17 milhões (cerca de R$ 96,1 milhões) apenas no primeiro fim de semana nos Estados Unidos.

O desempenho continuou crescendo durante cinco semanas consecutivas, até a produção ultrapassar US$ 524 milhões (aproximadamente R$ 2,9 bilhões) em arrecadação.

O resultado colocou o terror à frente de produções com orçamentos e campanhas de divulgação muito maiores, como O Mandaloriano e Grogu, que arrecadou US$ 345,6 milhões, o live-action de Moana, com US$ 323,9 milhões, e Supergirl, com US$ 126 milhões.

A recepção também chamou atenção no Rotten Tomatoes, onde o filme ultrapassou 93% de aprovação da crítica e do público. O resultado transformou a produção em um dos títulos mais comentados do gênero em 2026.

Qual é a história de Obsessão?

A trama acompanha Bear (Michael Johnston), um jovem apaixonado por sua melhor amiga, Nikki (Inde Navarrette). Sem conseguir conquistar a atenção da garota, ele encontra um objeto sobrenatural chamado One Wish Willow, capaz de realizar um único desejo.

Na esperança de finalmente ser correspondido, Bear pede que Nikki se apaixone por ele mais do que por qualquer outra pessoa. O desejo se realiza, mas o resultado está longe de ser o romance que imaginava. O sentimento se transforma em uma relação sufocante, marcada por comportamentos invasivos e acontecimentos cada vez mais aterrorizantes.

À medida que a situação sai do controle, o protagonista precisa lidar com as consequências de sua própria escolha. O que parecia uma oportunidade de viver uma história de amor se transforma em um pesadelo psicológico, colocando os personagens diante dos limites entre paixão, desejo e possessividade.

Vale a pena?

Sim! Para os fãs de filmes de terror e suspense psicológico, Obsessão é uma opção que merece atenção. Em vez de depender exclusivamente de sustos repentinos, a produção constrói uma atmosfera de desconforto a partir de situações cotidianas, utilizando iluminação, trilha sonora e interpretações intensas para aumentar a tensão.

O filme também provoca reflexões sobre desejo, possessividade e os limites do amor, embora algumas escolhas do roteiro possam gerar questionamentos, especialmente na maneira como a personagem feminina passa a representar a principal ameaça da história.

Com 1h48 de duração, uma premissa instigante e cheia de tensão, o longa é uma boa escolha para quem procura um terror diferente para assistir no sábado. Obsessão estreia no catálogo do Prime Video neste dia 14 de novembro.

Veja o trailer!