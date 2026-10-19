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Filme de terror com bilheteria de US$ 460 milhões chega à Netflix

Produção de baixo orçamento tem 94% de aprovação no Rotten Tomatoes

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Filme foi aclamado no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF)
Filme foi aclamado no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) - Foto: Divulgação / MUBI

Com um orçamento inferior a US$ 1 milhão, um dos fenômenos recentes do cinema de terror, dirigido por Curry Barker, chegará à Netflix. Com 94% de aprovação no Rotten Tomatoes, 'Obsessão' foi aclamado no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) e venceu o Prêmio do Público em Sitges.

O longa tem estreia confirmada no streaming dos Estados Unidos em 17 de novembro. No Brasil, a produção ainda não tem data de lançamento confirmada.

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Anteriormente, a Netflix cogitou adquirir o filme, com uma proposta para lançá-lo diretamente no streaming. No entanto, o diretor recusou a oferta, e a Focus Features venceu o leilão pelos direitos de distribuição, garantindo o lançamento nos cinemas.

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O filme acompanha Bear Bailey (Michael Johnston), um jovem tímido que usa um objeto místico chamado One Wish Willow para fazer Nikki Freeman (Inde Navarrette), sua paixão platônica, se apaixonar por ele. O desejo se realiza, mas ele logo descobre que mexer com forças desconhecidas pode trazer consequências sombrias e perigosas.

Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando em Salvador.

Veja o trailer de Obsessão!

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filmes Netflix TERROR

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