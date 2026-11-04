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Filme de terror no TOP 10 da Netflix vai salvar sua quarta (04/11)

Produção de sucesso aposta em uma combinação de sustos e humor macabro

Beatriz Santos
Por
Filme de terror rapidamente alcançou o TOP 10
Filme de terror rapidamente alcançou o TOP 10 - Foto: Divulgação

Um bom filme de terror pode transformar uma noite comum em uma sessão difícil de interromper. Para quem busca uma história envolvente sem precisar sair de casa, a Netflix acaba de adicionar ao catálogo um longa que mistura investigação, violência e reviravoltas.

Disponível desde a última segunda-feira, 2 de novembro, Feriado Sangrento já conquistou espaço entre os títulos mais assistidos da plataforma e aparece na quinta posição do TOP 10 de filmes em alta.

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Lançado em 2023, o terror dirigido por Eli Roth é uma opção para quem gosta de histórias com assassinos misteriosos, perseguições e suspeitos que escondem mais do que aparentam.

Inspirado em um trailer fictício apresentado em Grindhouse, o filme transforma uma das datas comemorativas mais tradicionais dos Estados Unidos em cenário para uma sequência de crimes brutais.

Uma Black Friday termina em tragédia

A trama se passa em Plymouth, Massachusetts, cidade historicamente associada ao Dia de Ação de Graças. Durante uma promoção de Black Friday na loja RightMart, uma multidão invade o estabelecimento em meio à disputa por ofertas, provocando uma tragédia com mortos e feridos.

O tumulto começa quando Jessica Wright (Nell Verlaque), filha do proprietário da loja, permite que o namorado Bobby (Jalen Thomas Brooks) e alguns amigos entrem antes dos demais consumidores. Revoltadas com o privilégio, as pessoas que aguardavam do lado de fora forçam a entrada, e a situação rapidamente sai do controle.

Um ano depois, enquanto a cidade se prepara para outra Black Friday, os envolvidos no episódio passam a ser perseguidos por um assassino vestido como peregrino e usando uma máscara de John Carver.

Assassino transforma feriado em pesadelo

As ameaças chegam pelas redes sociais, e Jessica e seus amigos percebem que alguém conhece detalhes sobre a participação deles na confusão. Com vítimas ligadas ao mesmo acontecimento, a possibilidade de vingança ganha força, mas a identidade do criminoso permanece envolta em mistério.

Disposta a ajudar nas investigações, Jessica entrega gravações do tumulto ao xerife Eric Newlon (Patrick Dempsey). As imagens ajudam a reconstruir o que aconteceu na loja e a levantar suspeitas sobre diferentes personagens.

Entre antigos relacionamentos, interesses familiares e moradores que podem esconder informações, o filme constrói um jogo de desconfiança que convida o público a tentar descobrir quem está por trás da máscara.

Terror mistura mortes criativas e humor macabro

Conhecido por produções como O Albergue, Eli Roth aposta em uma combinação de suspense, violência gráfica e situações absurdas. A abertura, marcada pelo caos na loja, estabelece o tom de uma história que usa o consumismo desenfreado como parte de sua provocação.

A crítica à obsessão por descontos aparece em meio a cenas exageradas, nas quais a busca por mercadorias se sobrepõe à segurança das pessoas. A proposta também ganha força ao explorar o contraste entre as tradições familiares do feriado e a brutalidade dos ataques.

O assassino John Carver é um dos destaques da produção. Com visual marcante, comportamento imprevisível e ataques violentos, o personagem ganha presença ao longo da narrativa, enquanto o uso das redes sociais aproxima o terror de situações contemporâneas.

O longa ainda faz referências à tradição dos slashers, subgênero conhecido por colocar personagens diante de assassinos implacáveis, mas evita depender apenas da nostalgia.

A mistura de humor e suspense ajuda a dar personalidade à história, embora algumas figuras secundárias recebam pouco desenvolvimento e parte das atuações não acompanhe a força da proposta.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de tramas de mistério, suspense e terror, Feriado Sangrento é uma escolha interessante para uma sessão em casa.

O filme combina uma investigação sobre a identidade do assassino com mortes inventivas, violência gráfica e momentos de humor macabro. Embora algumas atuações e o desenvolvimento de personagens deixem a desejar, o longa compensa com um vilão marcante e uma premissa que transforma uma tradicional data comemorativa em cenário de pesadelo.

É uma boa pedida para quem procura um slasher sangrento, divertido e cheio de suspeitos para acompanhar na Netflix.

Veja o trailer!

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