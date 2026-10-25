Filme premiado acaba de chegar à Netflix para agitar o domingo (25/10)

O domingo, 25, pode ser a oportunidade perfeita para finalmente assistir a um dos filmes mais premiados do Oscar 2025. Recém-chegado à Netflix, o longa reúne romance, humor ácido e conflitos sociais em uma história que começa como um conto de fadas moderno, mas logo revela um lado muito menos encantador.

Para quem deixou a produção passar no lançamento, seja pela concorrência com outros títulos ou pela polêmica envolvendo a disputa pela estatueta de Melhor Atriz, agora é a chance de descobrir por que a obra conquistou tantos espectadores e críticos.

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Dirigido por Sean Baker, Anora venceu cinco categorias na principal premiação do cinema mundial, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Atriz para Mikey Madison.

Apesar da repercussão positiva, o longa também dividiu opiniões por sua abordagem das relações humanas, do dinheiro e da vulnerabilidade de quem vive à margem da sociedade.

Filme acompanha romance que foge do conto de fadas

A trama apresenta Anora (Mikey Madison), uma jovem trabalhadora do sexo que vive no Brooklyn, em Nova York. Durante uma noite de trabalho, ela conhece Ivan (Mark Eydelshteyn), filho de um oligarca russo, e os dois iniciam um relacionamento que avança rapidamente.

O que começa como uma relação entre cliente e profissional acaba em um casamento impulsivo. Para Anora, a união parece representar a oportunidade de mudar de vida e conquistar um futuro diferente daquele que conhece.

O cenário muda quando a família de Ivan descobre o matrimônio e decide interferir. Contrariados com a escolha do herdeiro, os pais do rapaz mobilizam pessoas para separar o casal, dando início a uma sequência de conflitos, perseguições e situações caóticas.

A partir daí, a protagonista precisa lidar com a instabilidade de uma relação que, apesar das promessas românticas, também envolve diferenças econômicas e interesses que nem sempre são claros.

Por que o filme conquistou tantos prêmios?

A vitória de Anora no Oscar 2025 consolidou o reconhecimento internacional de Sean Baker, cineasta conhecido por retratar personagens marginalizados e situações atravessadas por desigualdades sociais.

Antes do longa, o diretor já havia explorado temas semelhantes em produções como Tangerina (2015) e Projeto Flórida (2017). Em seus trabalhos, o humor e o ritmo acelerado convivem com histórias de pessoas que enfrentam dificuldades econômicas e tentam encontrar alguma estabilidade em circunstâncias adversas.

Em Anora, essa combinação aparece na trajetória de uma mulher que acredita ter encontrado uma saída para sua realidade, mas descobre que o dinheiro e a posição social podem determinar até mesmo o destino de um relacionamento.

O filme também utiliza situações absurdas e diálogos intensos para construir uma narrativa que alterna momentos cômicos e desconfortáveis. Por trás do caos, há uma reflexão sobre como as relações humanas podem ser influenciadas por interesses financeiros e pela desigualdade de poder.

A história vai além do romance

Embora o relacionamento entre Anora e Ivan conduza a narrativa, o longa não se limita à expectativa de um final feliz. A obra questiona a ideia de que o amor, por si só, seria suficiente para superar diferenças sociais e econômicas.

A protagonista ocupa uma posição vulnerável em uma sociedade na qual o dinheiro pode determinar o valor atribuído às pessoas. Ao mesmo tempo, o filme evidencia como a insegurança financeira e a falta de garantias tornam ainda mais difícil construir relações estáveis.

Filme ganhou cinco estatuetas no Oscar 2025 - Foto: Divulgação

A história também aborda a objetificação do corpo feminino e a exploração de pessoas que dependem de transações econômicas para sobreviver. Nesse contexto, o casamento que inicialmente parece uma oportunidade de transformação passa a ser colocado à prova pela interferência de uma família poderosa.



Sean Baker constrói essa crítica sem abandonar o humor, embora o ritmo acelerado e o acúmulo de situações caóticas possam dividir o público. A narrativa aposta no desconforto para expor as contradições de um relacionamento que começa cercado de expectativas e termina confrontado com a realidade.

Oscar 2025 teve disputa marcante entre Mikey Madison e Fernanda Torres

A trajetória de Anora também ficou marcada pela disputa pelo Oscar de Melhor Atriz em 2025. Mikey Madison levou a estatueta por sua interpretação da protagonista, superando concorrentes como Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui) e Demi Moore (A Substância).

A vitória gerou debates entre espectadores brasileiros, especialmente entre aqueles que torciam pela atriz de Ainda Estou Aqui, filme que conquistou o público nacional e venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional.

Madison, por sua vez, sustenta o longa com uma atuação que alterna força, impulsividade e vulnerabilidade. A atriz conduz boa parte da narrativa, acompanhando as mudanças de humor e as reações de uma personagem que precisa enfrentar situações cada vez mais difíceis.

Além da vitória de Madison como Melhor Atriz, Anora recebeu cinco estatuetas no total, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Roteiro Original e Melhor Montagem.

Sean Baker venceu três dessas categorias individualmente, além de dividir o reconhecimento de Melhor Filme com a equipe responsável pela produção.

Como foi a recepção de Anora?

Além do reconhecimento no Oscar 2025, Anora conquistou avaliações positivas da crítica e do público. No Rotten Tomatoes, o filme registra 93% de aprovação da crítica e 84% do público, segundo os índices informados.

A recepção reforça o destaque da produção, que combina humor ácido, conflitos sociais e romance para contar uma história que foge das fórmulas tradicionais.

Apesar de controverso, o longa conquistou espaço entre os títulos mais premiados de 2025, impulsionado principalmente pela atuação de Mikey Madison e pela direção de Sean Baker.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de histórias complexas sobre relacionamentos, conflitos sociais e personagens humanos cheios de contradições, Anora é uma produção que merece ser assistida sem expectativas de um romance convencional.

Mesmo os brasileiros que ficaram chateados com a derrota de Fernanda Torres para Mikey Madison e decidiram ignorar o longa no lançamento podem aproveitar a chegada à Netflix para deixar a rivalidade de lado e conferir o trabalho da atriz vencedora.

Controverso em sua abordagem e distante dos romances tradicionais, o filme aposta em humor ácido, situações extremas e uma protagonista que não se encaixa em modelos idealizados. A força da atuação de Madison e a direção de Sean Baker ajudam a explicar por que a produção conquistou os principais prêmios do Oscar 2025.

Mais do que uma história de amor, Anora apresenta um retrato de desigualdade, exploração e insegurança emocional. Para quem procura um filme premiado que provoque reflexões e fuja das fórmulas mais previsíveis, o título é uma boa escolha para assistir neste domingo, 25.

Veja o trailer!