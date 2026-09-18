Fórum Audiovisual da Bahia abre inscrições para projetos do interior

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Realizadores do interior da Bahia já podem inscrever projetos audiovisuais nas Rodadas de Negócios da 4ª edição do Fórum Audiovisual dos Interiores da Bahia.

A iniciativa, que busca aproximar produções realizadas fora da capital de empresas e profissionais do mercado, recebe inscrições gratuitas até 27 de setembro.

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O Fórum será realizado de 5 a 8 de novembro, em Paulo Afonso, às margens do Rio São Francisco, com o Festival de Cinema Sertões Inundados como anfitrião e parceiro. Antes do encontro presencial, a programação também terá atividades online a partir de outubro.

Projetos podem ser apresentados a 25 players

As Rodadas de Negócios estão entre os principais destaques desta edição e serão realizadas online em 3 de novembro. A proposta é criar um espaço de contato entre realizadores do interior baiano e representantes da indústria audiovisual.

Ao todo, 25 players estão confirmados, entre empresas como Globo Comunicação e Participações S/A e Canal Futura, além de produtoras baianas, como Tem Dendê Produções e Ato3 Produções.

“As rodadas são uma oportunidade de aproximar quem produz audiovisual no interior da Bahia de agentes e empresas que muitas vezes estão concentrados na capital e em outros grandes centros", afirma Edson Bastos, coordenador de Ações de Mercado do Fórum.

"Nesta edição, ampliamos a presença de players e fortalecemos esse espaço de encontro, para que realizadores possam apresentar seus projetos, estabelecer conexões e abrir caminhos para novas parcerias, investimentos e oportunidades”, completa.

Cada projeto poderá ser direcionado a até três players, de acordo com o perfil de interesse de cada empresa. A seleção será realizada pelos próprios players participantes.

Quem pode se inscrever

Podem participar realizadores atuantes e com endereço comprovado em municípios do interior da Bahia. São aceitos projetos nas etapas de desenvolvimento, produção, finalização ou distribuição.

A chamada contempla longas-metragens, médias-metragens, curtas-metragens, séries, minisséries e interprogramas, nos formatos de ficção, documentário e animação.

Não há limite para a quantidade de propostas que cada pessoa pode apresentar. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 27 de setembro. O cadastro pode ser feito neste formulário ou pelo site oficial do 4º Fórum Audiovisual dos Interiores da Bahia.

Fórum acontece em Paulo Afonso em novembro

A programação presencial do Fórum Audiovisual dos Interiores da Bahia será realizada entre 5 e 8 de novembro, em Paulo Afonso. O encontro pretende reunir realizadores de diferentes territórios para discutir os caminhos do audiovisual produzido no interior e políticas públicas para o setor.

A edição deste ano tem como tema “Plantar nas Estrelas”, referência ao filme homônimo do cineasta baiano Geraldo Sarno, conhecido por sua trajetória ligada ao cinema brasileiro e à representação do sertão.

“Ao evocarmos Sarno, abraçamos sua sensibilidade humanista. Assim como ele registrou a migração e a força do sentimento profundo de pertencimento, nossa proposta é olhar para o nosso interior com a mesma urgência: afirmando identidades, ocupando espaços e reivindicando o direito de narrar o mundo a partir de nossa própria geografia”, explica o manifesto do 4º Fórum.