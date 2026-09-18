Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

CINEMA BAIANO

Fórum Audiovisual da Bahia abre inscrições para projetos do interior

Evento chega à 4ª edição em novembro, com rodadas de negócios, debates e programação online

Beatriz Santos
Por
Fórum Audiovisual da Bahia
Fórum Audiovisual da Bahia - Foto: Divulgação | Ana Júlia Ribas

Realizadores do interior da Bahia já podem inscrever projetos audiovisuais nas Rodadas de Negócios da 4ª edição do Fórum Audiovisual dos Interiores da Bahia.

A iniciativa, que busca aproximar produções realizadas fora da capital de empresas e profissionais do mercado, recebe inscrições gratuitas até 27 de setembro.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O Fórum será realizado de 5 a 8 de novembro, em Paulo Afonso, às margens do Rio São Francisco, com o Festival de Cinema Sertões Inundados como anfitrião e parceiro. Antes do encontro presencial, a programação também terá atividades online a partir de outubro.

Leia Também:

SE LIGA NA DICA!

Nova série criminal da Netflix com 8 episódios para esta sexta (18/09)
Nova série criminal da Netflix com 8 episódios para esta sexta (18/09) imagem

SE LIGA NA DICA!

Novo filme do Prime Video vira grande sucesso de 2026 no TOP 10
Novo filme do Prime Video vira grande sucesso de 2026 no TOP 10 imagem

SE LIGA NA DICA!

Filme de ação da Netflix tem apenas 97 minutos e 105 milhões de views
Filme de ação da Netflix tem apenas 97 minutos e 105 milhões de views imagem

Projetos podem ser apresentados a 25 players

As Rodadas de Negócios estão entre os principais destaques desta edição e serão realizadas online em 3 de novembro. A proposta é criar um espaço de contato entre realizadores do interior baiano e representantes da indústria audiovisual.

Ao todo, 25 players estão confirmados, entre empresas como Globo Comunicação e Participações S/A e Canal Futura, além de produtoras baianas, como Tem Dendê Produções e Ato3 Produções.

“As rodadas são uma oportunidade de aproximar quem produz audiovisual no interior da Bahia de agentes e empresas que muitas vezes estão concentrados na capital e em outros grandes centros", afirma Edson Bastos, coordenador de Ações de Mercado do Fórum.

"Nesta edição, ampliamos a presença de players e fortalecemos esse espaço de encontro, para que realizadores possam apresentar seus projetos, estabelecer conexões e abrir caminhos para novas parcerias, investimentos e oportunidades”, completa.

Cada projeto poderá ser direcionado a até três players, de acordo com o perfil de interesse de cada empresa. A seleção será realizada pelos próprios players participantes.

Quem pode se inscrever

Podem participar realizadores atuantes e com endereço comprovado em municípios do interior da Bahia. São aceitos projetos nas etapas de desenvolvimento, produção, finalização ou distribuição.

A chamada contempla longas-metragens, médias-metragens, curtas-metragens, séries, minisséries e interprogramas, nos formatos de ficção, documentário e animação.

Não há limite para a quantidade de propostas que cada pessoa pode apresentar. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 27 de setembro. O cadastro pode ser feito neste formulário ou pelo site oficial do 4º Fórum Audiovisual dos Interiores da Bahia.

Fórum acontece em Paulo Afonso em novembro

A programação presencial do Fórum Audiovisual dos Interiores da Bahia será realizada entre 5 e 8 de novembro, em Paulo Afonso. O encontro pretende reunir realizadores de diferentes territórios para discutir os caminhos do audiovisual produzido no interior e políticas públicas para o setor.

A edição deste ano tem como tema “Plantar nas Estrelas”, referência ao filme homônimo do cineasta baiano Geraldo Sarno, conhecido por sua trajetória ligada ao cinema brasileiro e à representação do sertão.

“Ao evocarmos Sarno, abraçamos sua sensibilidade humanista. Assim como ele registrou a migração e a força do sentimento profundo de pertencimento, nossa proposta é olhar para o nosso interior com a mesma urgência: afirmando identidades, ocupando espaços e reivindicando o direito de narrar o mundo a partir de nossa própria geografia”, explica o manifesto do 4º Fórum.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia cinema

Relacionadas

Mais lidas