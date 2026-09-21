Harry Potter e mais: veja o que vai tocar no CineConcerto em Salvador

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A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) retorna à Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, com uma nova edição do CineConcerto. Marcado para 25 de setembro, às 19h, o espetáculo reúne trilhas sonoras de filmes, cenas de cinema, personagens conhecidos do público e músicos caracterizados de seus personagens favoritos.

Com regência do maestro Carlos Prazeres e direção artística de Manno Góes, o CineConcerto 2026 também terá a participação do ator, cantor e dublador Raphael Rossatto, da soprano e dubladora Juliana Franco e do ator João Guisande.

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Clássicos do cinema ganham espaço no palco

Entre os universos que fazem parte do espetáculo estão produções como Indiana Jones, O Poderoso Chefão e Harry Potter. A apresentação também aposta na encenação de cenas e na presença de personagens icônicos da sétima arte.

Um dos elementos que costuma chamar a atenção do público são as fantasias utilizadas pelos músicos da OSBA durante a apresentação. O maestro Carlos Prazeres também participa da proposta e entra no clima com seu próprio figurino.

Segundo o diretor artístico Manno Góes, a experiência começa antes mesmo de o espetáculo ter início.

“A ideia é que, desde o momento em que o público chega, ele comece a entrar nesse universo cinematográfico, seja surpreendido ao longo da noite e se sinta numa sala de cinema”, disse.

Solistas e convidados participam da edição

Além dos músicos da OSBA, o CineConcerto 2026 contará com Raphael Rossatto e Juliana Franco como solistas. Rossatto é ator, cantor e dublador, enquanto Juliana Franco atua como soprano e dubladora.

O ator João Guisande também estará presente na programação, ampliando a proposta de unir música, interpretação e referências cinematográficas no palco da Concha Acústica.

Para Carlos Prazeres, a proposta do CineConcerto ultrapassa a execução de trilhas famosas. Segundo o maestro, o projeto também busca aproximar o público da música de concerto. “Ele tem um caráter revolucionário; com ele, conseguimos conquistar multidões para o repertório tradicional de música clássica”, destaca o maestro.

CineConcerto da OSBA tem mais de uma década

Criado em 2013, o CineConcerto foi desenvolvido pela OSBA com a proposta de aproximar a música de concerto do público por meio de trilhas sonoras do cinema.

A primeira apresentação na Concha Acústica do Teatro Castro Alves aconteceu em 2016. Desde então, o espaço passou a integrar a trajetória do espetáculo, que já percorreu universos como Harry Potter, Star Wars, Superman, Rocky e 007.

Em 2019, o projeto passou a contar também com sessões temáticas voltadas aos públicos Cult, Geek e Infantil. Durante a pandemia, em 2020, a OSBA adaptou a iniciativa para o ambiente digital com o “CineConcerto em Casa”.

CineConcerto em Salvador - Foto: Fernando Gomes | Divulgação

Já em 2023, o projeto celebrou dez anos com uma edição especial na Concha Acústica. Ao longo da trajetória, o CineConcerto se consolidou como uma das iniciativas de maior alcance da OSBA e contribuiu para aproximar novos públicos do repertório sinfônico.



Confira data, horário e ingressos

O CineConcerto 2026 será realizado na sexta-feira, 25 de setembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A apresentação começa às 19h e terá Carlos Prazeres na regência e Manno Góes na direção artística.

Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). As vendas começam às 14h do dia 15 de setembro, pela Sympla e pela bilheteria do TCA.

OSBA / CINECONCERTO – ABSOLUTE CINEMA