Ingressos a R$ 12: cinemas participam de promoção nacional

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A primeira edição da Semana do Cinema Brasileiro oferece ingressos a R$ 12 para produções nacionais em salas convencionais de todo o país, entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro.

A iniciativa foi organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC) em conjunto à Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), entidades responsáveis pela Semana do Cinema.

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Quais filmes estarão na promoção?

100 Dias: aventura inspirada na travessia de Amyr Klink.

aventura inspirada na travessia de Amyr Klink. As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você: drama romântico protagonizado por Any Gabrielly e Giulia Be.

drama romântico protagonizado por Any Gabrielly e Giulia Be. Se Eu Fosse Você 3: comédia com Tony Ramos e Glória Pires.

comédia com Tony Ramos e Glória Pires. Minha Melhor Amiga: sucesso de bilheteria, também está entre os destaques.

Quais cinemas irão participar?

Entre as redes confirmadas estão Cinemark, Cinépolis, UCI, Cinesystem, Moviecom, Arteplex, Cineart e GNC Cinemas.

Além dos ingressos por R$ 12, as empresas também oferecerão combos de pipoca e refrigerante com preços promocionais durante o período da campanha.

Como comprar os ingressos por R$ 12?

Os ingressos podem ser comprados nas bilheterias físicas ou nas tiqueteiras online, com possibilidade de cobrança de taxa de conveniência para compras digitais. A promoção é válida para sessões em salas convencionais 2D.