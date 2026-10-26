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PROMOÇÃO

Ingressos a R$ 12: cinemas participam de promoção nacional

Semana do Cinema terá ainda combos promocionais de pipoca

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Cena do filme 'As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você'
Cena do filme 'As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você' - Foto: Divulgação

A primeira edição da Semana do Cinema Brasileiro oferece ingressos a R$ 12 para produções nacionais em salas convencionais de todo o país, entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro.

A iniciativa foi organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC) em conjunto à Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), entidades responsáveis pela Semana do Cinema.

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Quais filmes estarão na promoção?

  • 100 Dias: aventura inspirada na travessia de Amyr Klink.
  • As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você: drama romântico protagonizado por Any Gabrielly e Giulia Be.
  • Se Eu Fosse Você 3: comédia com Tony Ramos e Glória Pires.
  • Minha Melhor Amiga: sucesso de bilheteria, também está entre os destaques.

Quais cinemas irão participar?

Entre as redes confirmadas estão Cinemark, Cinépolis, UCI, Cinesystem, Moviecom, Arteplex, Cineart e GNC Cinemas.

Além dos ingressos por R$ 12, as empresas também oferecerão combos de pipoca e refrigerante com preços promocionais durante o período da campanha.

Como comprar os ingressos por R$ 12?

Os ingressos podem ser comprados nas bilheterias físicas ou nas tiqueteiras online, com possibilidade de cobrança de taxa de conveniência para compras digitais. A promoção é válida para sessões em salas convencionais 2D.

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