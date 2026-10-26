Tela Quente: globo exibe pela 1ª vez na TV aberta terror que chocou o público

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A Tela Quente, tradicional faixa de filmes da TV Globo, exibe produções de diferentes gêneros ao longo da semana. Nesta segunda-feira, 26, a programação traz um filme de terror psicológico estrelado por Demi Moore que recebeu cinco indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Atriz.

Qual é o filme da Tela Quente de hoje?

O filme exibido nesta segunda-feira, 26, é 'A Substância', estrelado por Demi Moore, conhecida por Ghost: Do Outro Lado da Vida, e Margaret Qualley, protagonista da série Maid, da Netflix.

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Em sua primeira exibição na televisão aberta brasileira, A Substância acompanha Elisabeth Sparkle, uma celebridade em declínio que enfrenta uma reviravolta inesperada ao ser demitida de seu programa fitness na televisão. Desesperada por um novo começo, ela decide experimentar uma droga do mercado clandestino que promete replicar suas células, criando temporariamente uma versão mais jovem e aprimorada de si mesma.

Agora, a atriz se vê dividida entre suas duas versões, que devem coexistir enquanto navegam pelos desafios da fama e da identidade.

Que horas começa a Tela Quente hoje?

A exibição está prevista para as 22h40, logo após a novela Quem Ama Cuida. Vale lembrar que a programação pode variar conforme a região.

Veja o trailer de A Substância