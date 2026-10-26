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PROGRAMAÇÃO

Sessão da Tarde: saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda (26/10)

Cinco adolescentes ganham poderes e se unem para enfrentar uma ameaça perigosa

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Cena do filme exibido hoje na Sessão da Tarde
Cena do filme exibido hoje na Sessão da Tarde - Foto: Divulgação

A Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, exibe produções de diferentes gêneros ao longo da semana. Nesta segunda-feira, 26, a programação traz uma releitura de uma clássica série de super-heróis que conquistou o público na televisão nos anos 1990.

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Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje?

O filme exibido nesta segunda-feira, 26, é 'Power Rangers', estrelado por Dacre Montgomery, conhecido por interpretar Billy Hargrove na série 'Stranger Things', e Naomi Scott conhecida pelos filmes 'Sorria 2', 'Aladdin' e 'As Panteras'.

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Na trama, cinco adolescentes descobrem que foram escolhidos para se tornar os novos Power Rangers. Orientados pelo mestre Zordon, eles precisam aprender a controlar seus poderes e trabalhar em equipe para enfrentar Rita Repulsa, uma inimiga determinada a dominar o planeta.

Que horas começa a Sessão da Tarde hoje?

A exibição está prevista para as 15h50. Vale lembrar que a programação pode variar conforme a região.

Veja o trailer de Power Rangers

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Tags

filmes Sessão da Tarde TV Globo

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