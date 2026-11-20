RANKING
Lenda de Hollywood foi eleita a maior estrela de cinema da história
Com 29 filmes na carreira e sem nunca ter conquistado um Oscar, atriz superou grandes nomes
Uma das figuras mais emblemáticas da Era de Ouro de Hollywood conquistou um novo reconhecimento décadas após sua morte. Marilyn Monroe foi eleita a maior estrela de cinema de todos os tempos em um ranking publicado pela revista Variety em 18 de novembro.
Com 29 filmes na carreira e sem nunca ter vencido um Oscar competitivo, a atriz ficou à frente de outras 99 personalidades da indústria cinematográfica.
Conhecida por produções como Quanto Mais Quente Melhor, O Pecado Mora ao Lado e Os Homens Preferem as Loiras, Marilyn construiu uma trajetória que ultrapassou as telas.
Para elaborar a seleção, a publicação considerou critérios como talento artístico, carisma, popularidade e impacto cultural, sem colocar o peso das premiações individuais como principal fator.
Leia Também:
O que fez Marilyn Monroe superar outras estrelas de Hollywood?
Ao justificar a escolha, a Variety destacou a capacidade da atriz de permanecer relevante mesmo décadas depois de seu auge. A publicação analisou como a imagem de Marilyn, inicialmente associada à sensualidade e aos padrões culturais dos anos 1950, ganhou novos significados com o passar do tempo.
“A expressão ‘estrela de cinema’ nos faz pensar em alguém que é atemporal e sem idade. No entanto, até mesmo algumas das maiores estrelas da Era de Ouro de Hollywood estão profundamente ligadas à época em que viveram. Duas ou três décadas atrás, poderíamos ter dito o mesmo de Marilyn Monroe. Sua sensualidade exuberante e cativante era inegável, mas era muito fácil vê-la através das lentes de sua época: os anos 1950, um período que tratava a sexualidade de uma maneira bastante velada e sugestiva", introduziu o site sobre a atriz.
A análise também aponta que a percepção sobre Marilyn mudou em meio às transformações culturais e à maior exposição da sexualidade na sociedade contemporânea. Em vez de ficar limitada ao contexto histórico em que viveu, a artista passou a ser vista como uma figura ainda mais atemporal.
“Mas então algo curioso aconteceu. Em algum momento no meio da nossa era altamente sexualizada, flagrantemente explícita e repleta de experiências vívidas, o mistério em torno de Marilyn começou a crescer. Em vez de estar presa ao seu tempo, ela passou a parecer mais atemporal do que nunca, como se fosse a arauta dos nossos próprios sonhos romântico-eróticos”, acrescentou.
Os filmes que marcaram a carreira de Marilyn Monroe
Além de sua imagem icônica, a trajetória cinematográfica da atriz foi determinante para o reconhecimento. Entre os trabalhos destacados pela publicação estão “Quanto Mais Quente Melhor”, “O Pecado Mora ao Lado”, “Os Homens Preferem as Loiras” e “Os Desajustados”.
A Variety também ressaltou que o talento de Marilyn muitas vezes acaba sendo subestimado porque a personalidade pública que construiu se tornou tão marcante quanto suas próprias interpretações.
“Uma das razões pelas quais seu talento é frequentemente subestimado é que a personagem mítica que ela criou — a persona de Marilyn — era, por si só, uma atuação sublime. Quando ela está em cena, seja qual for o papel, há algo de mágico na luminosidade de sua presença. É impossível desviar o olhar (ou o coração) dela”, pontuou o artigo.
Quais outras lendas aparecem na lista?
O ranking da Variety reúne 100 grandes nomes da história do cinema, contemplando diferentes gerações e períodos de Hollywood.
Entre as personalidades que também aparecem na seleção estão Humphrey Bogart, Charlie Chaplin, Jack Nicholson e Katharine Hepburn.
A publicação levou em consideração a capacidade dos artistas de marcar o imaginário do público e permanecer relevantes ao longo das décadas, mostrando que o legado de uma estrela não depende exclusivamente de troféus ou reconhecimentos em premiações.