Uma das figuras mais emblemáticas da Era de Ouro de Hollywood conquistou um novo reconhecimento décadas após sua morte. Marilyn Monroe foi eleita a maior estrela de cinema de todos os tempos em um ranking publicado pela revista Variety em 18 de novembro.

Com 29 filmes na carreira e sem nunca ter vencido um Oscar competitivo, a atriz ficou à frente de outras 99 personalidades da indústria cinematográfica.

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Conhecida por produções como Quanto Mais Quente Melhor, O Pecado Mora ao Lado e Os Homens Preferem as Loiras, Marilyn construiu uma trajetória que ultrapassou as telas.

Para elaborar a seleção, a publicação considerou critérios como talento artístico, carisma, popularidade e impacto cultural, sem colocar o peso das premiações individuais como principal fator.

O que fez Marilyn Monroe superar outras estrelas de Hollywood?

Ao justificar a escolha, a Variety destacou a capacidade da atriz de permanecer relevante mesmo décadas depois de seu auge. A publicação analisou como a imagem de Marilyn, inicialmente associada à sensualidade e aos padrões culturais dos anos 1950, ganhou novos significados com o passar do tempo.

Marilyn Monroe foi eleita a maior estrela de cinema de todos os tempos - Foto: Reprodução

“A expressão ‘estrela de cinema’ nos faz pensar em alguém que é atemporal e sem idade. No entanto, até mesmo algumas das maiores estrelas da Era de Ouro de Hollywood estão profundamente ligadas à época em que viveram. Duas ou três décadas atrás, poderíamos ter dito o mesmo de Marilyn Monroe. Sua sensualidade exuberante e cativante era inegável, mas era muito fácil vê-la através das lentes de sua época: os anos 1950, um período que tratava a sexualidade de uma maneira bastante velada e sugestiva", introduziu o site sobre a atriz.

A análise também aponta que a percepção sobre Marilyn mudou em meio às transformações culturais e à maior exposição da sexualidade na sociedade contemporânea. Em vez de ficar limitada ao contexto histórico em que viveu, a artista passou a ser vista como uma figura ainda mais atemporal.

“Mas então algo curioso aconteceu. Em algum momento no meio da nossa era altamente sexualizada, flagrantemente explícita e repleta de experiências vívidas, o mistério em torno de Marilyn começou a crescer. Em vez de estar presa ao seu tempo, ela passou a parecer mais atemporal do que nunca, como se fosse a arauta dos nossos próprios sonhos romântico-eróticos”, acrescentou.

Os filmes que marcaram a carreira de Marilyn Monroe

Além de sua imagem icônica, a trajetória cinematográfica da atriz foi determinante para o reconhecimento. Entre os trabalhos destacados pela publicação estão “Quanto Mais Quente Melhor”, “O Pecado Mora ao Lado”, “Os Homens Preferem as Loiras” e “Os Desajustados”.

A Variety também ressaltou que o talento de Marilyn muitas vezes acaba sendo subestimado porque a personalidade pública que construiu se tornou tão marcante quanto suas próprias interpretações.

“Uma das razões pelas quais seu talento é frequentemente subestimado é que a personagem mítica que ela criou — a persona de Marilyn — era, por si só, uma atuação sublime. Quando ela está em cena, seja qual for o papel, há algo de mágico na luminosidade de sua presença. É impossível desviar o olhar (ou o coração) dela”, pontuou o artigo.

Quais outras lendas aparecem na lista?

O ranking da Variety reúne 100 grandes nomes da história do cinema, contemplando diferentes gerações e períodos de Hollywood.

Entre as personalidades que também aparecem na seleção estão Humphrey Bogart, Charlie Chaplin, Jack Nicholson e Katharine Hepburn.

A publicação levou em consideração a capacidade dos artistas de marcar o imaginário do público e permanecer relevantes ao longo das décadas, mostrando que o legado de uma estrela não depende exclusivamente de troféus ou reconhecimentos em premiações.