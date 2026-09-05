Maior que Avatar? A Odisseia estabelece novo recorde no cinema

As sessões em IMAX de A Odisseia, novo filme de Christopher Nolan, continuam atraindo multidões e ajudaram o épico a alcançar um recorde histórico no cinema.

Com cerca de US$ 1,1 bilhão arrecadados mundialmente, o longa já soma aproximadamente US$ 289 milhões em exibições no formato premium, superando o antigo recordista, Avatar, de James Cameron.

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O resultado consolida o impacto do formato na trajetória comercial da produção, que chegou aos cinemas em 16 de julho de 2026. Antes mesmo da estreia, diversas sessões IMAX já tinham ingressos esgotados, impulsionadas pela expectativa em torno do novo trabalho do diretor.

A Odisseia supera Avatar no IMAX

Segundo informações do veículo especializado The Wrap, A Odisseia se tornou o filme de maior arrecadação da história do IMAX. O longa ultrapassou Avatar, que ocupava anteriormente a liderança com cerca de US$ 256 milhões arrecadados no formato.

A diferença ganha ainda mais peso porque o épico de Nolan foi concebido especialmente para a experiência de tela grande. A Odisseia é o primeiro filme da história gravado inteiramente com câmeras IMAX, característica que ajudou a transformar as sessões premium em uma das principais atrações para o público.

Com aproximadamente US$ 289 milhões provenientes do IMAX, o longa já representa uma parcela significativa de sua bilheteria global.

Sessões seguem lotadas

O interesse pelo formato premium começou antes mesmo de o filme chegar oficialmente às salas. Semanas antes da estreia, marcada para 16 de julho, diversas sessões em IMAX já apareciam esgotadas.

A procura permanece alta e pode contribuir para que o filme amplie ainda mais o recorde nas próximas semanas. De acordo com as informações divulgadas, há sessões em IMAX esgotadas em diferentes regiões até setembro.

O desempenho também pode ganhar força com a chegada do longa a mercados importantes que ainda não receberam a produção, como China e Japão. A expectativa é de que o filme atraia novos espectadores e aumente sua arrecadação no formato.

O novo épico de Christopher Nolan

O entusiasmo em torno de A Odisseia não surgiu apenas pela tecnologia utilizada nas filmagens. O longa é dirigido por Christopher Nolan, cineasta responsável por sucessos como A Origem, Oppenheimer e Interestelar.

A produção também reúne um elenco de peso, com Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya e Robert Pattinson entre os protagonistas. A combinação entre o diretor, as grandes estrelas e a escala visual do projeto ajudou a criar uma das estreias mais aguardadas de 2026.

A escolha pelo IMAX, porém, tornou-se um dos principais diferenciais da produção. Ao ser filmado integralmente com câmeras do formato, o longa foi pensado para proporcionar uma experiência cinematográfica de grande escala, algo que vem atraindo o público para as salas mesmo após a estreia.

Um recorde que ainda pode crescer

O desempenho de A Odisseia no IMAX ainda pode aumentar consideravelmente. Além das sessões que continuam esgotando em diferentes países, a chegada do filme a novos mercados deve ampliar a quantidade de espectadores e, consequentemente, sua arrecadação.

O cenário coloca o épico de Nolan em uma posição de destaque entre os grandes fenômenos comerciais associados ao formato premium. Ao ultrapassar Avatar, uma das maiores bilheterias da história do cinema, o filme estabelece um novo parâmetro para a arrecadação do IMAX.

O resultado também reforça a importância das exibições premium para grandes produções, especialmente em filmes concebidos para aproveitar ao máximo a experiência das telas gigantes.