Em meio às diversas opções disponíveis no catálogo da Netflix, encontrar uma produção capaz de prender a atenção do início ao fim pode ser um desafio. Para quem pretende aproveitar o sábado (28) com uma boa história criminal, uma série aclamada pela crítica reúne investigações intrigantes, personagens complexos e uma abordagem diferente dos tradicionais dramas policiais.

Lançada em 2017, Mindhunter é uma das produções mais elogiadas do streaming. Criada por Joe Penhall e com direção de David Fincher, a série reúne duas temporadas e 19 episódios, combinação que permite acompanhar uma narrativa mais extensa sem exigir semanas de dedicação.

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O reconhecimento também aparece nas avaliações: a produção registra 97% de aprovação da crítica e 95% do público no Rotten Tomatoes, além de nota 8,6 no IMDb.

Uma investigação que vai além de descobrir culpados

Ambientada nos Estados Unidos de 1977, a trama acompanha Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany), dois agentes do FBI que desenvolvem uma pesquisa pioneira sobre o comportamento de assassinos em série.

Integrantes da Unidade de Ciência Comportamental, os investigadores passam a entrevistar criminosos condenados por assassinatos brutais. O objetivo é identificar padrões, compreender as motivações por trás dos crimes e desenvolver técnicas capazes de ajudar a polícia a antecipar novos casos.

A pesquisa também conta com a participação da psicóloga Wendy Carr (Anna Torv), responsável por acrescentar uma perspectiva acadêmica ao trabalho dos agentes.

Ao longo da história, a dupla encontra figuras reais conhecidas pela brutalidade de seus crimes, como Ed Kemper, Charles Manson e o Filho de Sam. As conversas com esses personagens se tornam o centro da narrativa e ajudam a construir uma investigação que não está interessada apenas em descobrir quem cometeu os assassinatos, mas principalmente em entender por que eles aconteceram.

David Fincher transforma diálogos em suspense psicológico

Um dos principais diferenciais da produção está justamente na maneira como apresenta a violência. Em vez de apostar em perseguições, cenas explícitas ou sequências de ação constantes, a série constrói sua tensão por meio de conversas extensas, silêncios e expressões que revelam muito mais do que as palavras dos personagens.

A direção de David Fincher imprime uma identidade visual fria e precisa à narrativa. A fotografia, os enquadramentos e a ambientação dos anos 1970 reforçam a atmosfera desconfortável, enquanto a edição de som e a trilha musical ajudam a estabelecer a personalidade de cada cenário.

O resultado é uma experiência que se aproxima mais de um estudo psicológico do que de um drama policial convencional.

As entrevistas com os criminosos estão entre os momentos mais marcantes. Ed Kemper, interpretado por Cameron Britton, é um dos grandes destaques, especialmente pela maneira educada e tranquila com que relata acontecimentos extremamente perturbadores.

A série encontra seu impacto justamente naquilo que não mostra. Sem precisar recorrer constantemente a imagens violentas, consegue provocar desconforto ao colocar o espectador diante da naturalidade com que os criminosos descrevem seus atos.

Por que a terceira temporada nunca aconteceu?

Apesar do reconhecimento conquistado, a produção teve apenas duas temporadas. A possibilidade de uma continuação permaneceu entre os assuntos mais debatidos pelos fãs, mas os custos elevados e as dificuldades de produção contribuíram para afastar o projeto de uma terceira temporada.

Em participação no podcast Happy Sad Confused, David Fincher explicou que a Netflix questionou o investimento necessário para manter a série e sugeriu mudanças que poderiam ampliar seu alcance junto ao público.

Durante a conversa, o cineasta relembrou uma reunião com os executivos da plataforma, que demonstraram preocupação com os custos de produção.

“A Netflix disse: ‘Olha, precisamos ser honestos com você. Existem duas milhões de pessoas que amam a série, mas ela custa 100 milhões de dólares por temporada. Basicamente, são caras com copos de isopor na mão, sentados em mesas de aço inoxidável… Existe algo que você possa fazer para que esse público cresça?’”, relembrou Fincher.



O diretor contou que uma das sugestões envolvia aproximar a produção de formatos policiais mais tradicionais, como CSI. A proposta, entretanto, não combinava com a identidade que ele pretendia preservar.

“Eu perguntei: ‘Como assim?’. Eles responderam: ‘não sei. Por exemplo, será que eles poderiam, em algum momento, sair correndo atrás de alguém com uma arma na mão?’. Eu disse: ‘não, não é disso que se trata a série’. Eles retrucaram: ‘entendemos, mas precisávamos perguntar. Você poderia fazer concessões para deixar a série mais parecida com ‘CSI’?’. Eu disse: ‘não, e não posso. Não vou fazer. E acho que, no fundo, vocês nem querem que eu faça’. E eles responderam: ‘não queremos, mas não sabemos de que outra forma fazer. Como mais vamos expandir isso?’”.

Fincher também comentou sobre as constantes perguntas a respeito de um possível retorno e deixou clara a dimensão do investimento necessário para viabilizar novos episódios.

“Então, toda vez que alguém me pergunta: ‘não dá para trazer isso de volta?’, eu respondo: ‘olha, preciso que você faça o seguinte: vá lá fora, arranje 10 milhões de amigos e peça para cada um deles me enviar 10 dólares. Aí sim eu faço’. As coisas têm seu tempo e seu lugar; e, por mais bem planejadas que fossem, o resultado acabou não sendo o sistema de distribuição ou o cronograma ideal”.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem procura uma produção envolvente que acabou esquecida no catálogo e é considerada uma das melhores da história da Netflix.

Com 19 episódios distribuídos em duas temporadas, a série oferece uma oportunidade de acompanhar uma investigação diferente, sustentada por atuações marcantes, roteiro cuidadoso e uma direção que entende a força do suspense psicológico.

É importante, porém, considerar o ritmo: a narrativa é deliberadamente lenta e exige atenção. Não se trata de uma produção para quem procura ação constante ou episódios repletos de reviravoltas.

Para quem gosta de histórias criminais, personagens complexos e investigações que exploram os aspectos mais sombrios da mente humana, é uma escolha certeira para começar no sábado e terminar durante o fim de semana.

Veja o trailer!