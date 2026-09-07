Minissérie criminal é a mais vista da Netflix com 115 milhões de views

Nada melhor do que aproveitar o tempo livre no sofá com uma série capaz de prender a atenção do início ao fim. Para quem quer fugir do tédio e procura uma trama criminal cheia de tensão, a Netflix tem uma minissérie que se transformou em um dos maiores fenômenos de audiência da plataforma.



Lançada em 2022, Dahmer: Um Canibal Americano acompanha a trajetória de um dos criminosos mais conhecidos dos Estados Unidos e conquistou uma audiência expressiva desde a estreia.

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A produção chegou a 115,6 milhões de visualizações nos primeiros 91 dias e se tornou a série de true crime mais vista da história da Netflix.

Com 10 episódios, a produção tem capítulos de aproximadamente 50 minutos, resultando em uma maratona de pouco mais de nove horas. Para quem ainda quer aproveitar o tempo livre, também é possível começar agora e avançar pela história ao longo do dia ou dividir os episódios durante a semana.



O sucesso não ficou restrito aos números. A atuação de Evan Peters recebeu destaque, enquanto a narrativa aposta em diferentes perspectivas para reconstruir o caso. Para os fãs de suspense, crime e histórias reais, é uma opção que pode ocupar as horas livres deste feriado com uma trama envolvente e repleta de acontecimentos perturbadores.

Uma das maiores produções de true crime da Netflix

As histórias de crimes reais se tornaram um dos grandes atrativos do catálogo da Netflix, mas poucas produções alcançaram a dimensão de Dahmer: Um Canibal Americano. Com 115,6 milhões de visualizações nos primeiros 91 dias, a minissérie se consolidou como a produção de true crime mais vista da história da plataforma.

A produção é o primeiro capítulo da antologia criminal criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, dedicada a histórias envolvendo assassinos reais. O desempenho chamou atenção e fez com que a franquia recebesse novas temporadas posteriormente.

A segunda temporada foi centrada nos irmãos Menendez, enquanto a terceira abordou Ed Gein. Ainda assim, a primeira produção permanece como uma das mais conhecidas da antologia.

Ranking completo de séries mais vistas da Netflix

Wandinha – 1ª temporada – 252,1 milhões de visualizações

– 1ª temporada – 252,1 milhões de visualizações Adolescência – minissérie – 142,6 milhões de visualizações

– minissérie – 142,6 milhões de visualizações Stranger Things – 4ª temporada – 140,7 milhões de visualizações

– 4ª temporada – 140,7 milhões de visualizações Stranger Things – 5ª temporada – 133,8 milhões de visualizações

– 5ª temporada – 133,8 milhões de visualizações Wandinha – 2ª temporada – 119,3 milhões de visualizações

– 2ª temporada – 119,3 milhões de visualizações Dahmer: Um Canibal Americano – 115,6 milhões de visualizações

– 115,6 milhões de visualizações Eu Vou Te Encontrar – minissérie – 115,4 milhões de visualizações

– minissérie – 115,4 milhões de visualizações Bridgerton – 1ª temporada – 113,3 milhões de visualizações

– 1ª temporada – 113,3 milhões de visualizações O Gambito da Rainha – minissérie – 112,8 milhões de visualizações

– minissérie – 112,8 milhões de visualizações Bridgerton – 3ª temporada – 106 milhões de visualizações

Evan Peters interpreta Jeffrey Dahmer

A história acompanha Jeffrey Dahmer, responsável pelo assassinato de 17 rapazes e homens entre 1978 e 1991. A trama apresenta acontecimentos relacionados à trajetória do criminoso e também procura mostrar as consequências de seus atos.

Evan Peters assume o papel principal e constrói uma interpretação marcada por expressões contidas e uma atuação desconfortável, evitando transformar o personagem em uma figura convencionalmente carismática.

Evan Peters como Jeffrey Dahmer - Foto: Divulgação

A produção também conta com Niecy Nash, que interpreta Glenda, vizinha de Dahmer que tentou alertar as autoridades sobre comportamentos suspeitos. A personagem ganha importância especialmente quando a narrativa passa a ampliar seu olhar para as vítimas e para aqueles que conviviam com o criminoso.



A narrativa muda de perspectiva

Um dos elementos utilizados pela minissérie é a mudança do ponto de vista ao longo dos episódios. Inicialmente, a história concentra parte importante da atenção em Dahmer e em sua trajetória familiar, apresentando acontecimentos que ajudam a contextualizar sua personalidade.

Com o avanço da trama, o foco se desloca para as vítimas e para as pessoas afetadas pelos crimes. Tony Hughes é um dos personagens que ganha destaque nessa mudança de abordagem.

A série também explora as falhas das autoridades diante dos sinais que poderiam ter levado à prisão de Dahmer. A trajetória de Glenda, em especial, evidencia as tentativas de chamar a atenção da polícia para o que acontecia no apartamento vizinho.

Suspense, drama e uma história pesada

Por abordar crimes reais, Dahmer: Um Canibal Americano constrói uma atmosfera sombria e desconfortável. A narrativa passa por temas como racismo, negligência das autoridades e as consequências dos crimes cometidos pelo assassino.

Ao mesmo tempo, a produção recebeu atenção pelas atuações, pela construção visual e pela maneira como alguns episódios deixam o criminoso em segundo plano para acompanhar mais de perto as vítimas e seus familiares.

A série também divide opiniões em relação a algumas escolhas narrativas, especialmente pelo espaço dedicado a Dahmer nos primeiros capítulos. Ainda assim, a força das performances e a mudança de perspectiva ajudam a sustentar a história até o desfecho.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de suspense, true crime e histórias baseadas em crimes reais. A minissérie combina investigação, drama e tensão em uma narrativa que conseguiu conquistar milhões de espectadores e se transformar em um dos grandes sucessos da Netflix.

A produção pode ser uma escolha para quem quer aproveitar as horas livres e fugir do tédio com uma história que mantém o espectador envolvido. Mesmo para quem já assistiu, também vale a pena revisitar a minissérie ao longo desta semana.

O alcance alcançado pela produção ajuda a explicar sua permanência entre os grandes sucessos do gênero na plataforma. Para quem gosta de tramas criminais com diferentes perspectivas e uma atmosfera de suspense, Dahmer: Um Canibal Americano continua sendo uma opção para colocar na lista.