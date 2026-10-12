Minissérie da Netflix com apenas 3 episódios para esta segunda (12/10)

A segunda-feira, 12, em meio ao feriado e ao tempo livre para descansar, pode ser uma boa oportunidade para colocar uma produção de suspense e terror em dia.

Para quem procura uma história envolvente sem precisar encarar uma série longa, a Netflix tem uma opção que acabou esquecida em meio aos novos lançamentos, mas merece ser revisitada: Drácula.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Lançada em 2020, a minissérie tem apenas três episódios de aproximadamente 1h30 cada. Ao todo, são pouco mais de quatro horas de duração, formato que transforma a produção em uma espécie de três filmes curtos para assistir durante o dia.

Mesmo alguns anos depois da estreia, a produção ainda pode chamar a atenção de quem gosta de histórias envolvendo vampiros, mistério e horror. A trama revisita uma das figuras mais conhecidas da literatura e do audiovisual, preservando elementos clássicos enquanto acrescenta novas possibilidades à história.

Uma nova versão para um vampiro conhecido

Na Transilvânia de 1897, o Conde Drácula (Claes Dang) apavora uma cidade da Inglaterra vitoriana com seus sangrentos crimes contra a humanidade. Intrigante e mortal, a misteriosa figura do vampiro consegue capturar a atenção de todos aqueles que cruzam o seu caminho, atraindo vítimas e conquistando inimigos.

A figura de Drácula já foi recriada inúmeras vezes nas artes e se tornou uma das representações mais conhecidas do imaginário sobre vampiros. Ao longo dessas versões, alguns elementos se repetem, como o amor que atravessa gerações, as estacas, os servos do Conde, os crucifixos, Mina, Lucy e Van Helsing.

A ideia da imortalidade também ocupa um espaço importante nessa mitologia. Viver durante anos significa assistir ao desaparecimento daqueles que o vampiro ama e, posteriormente, reencontrar suas reencarnações ou novas gerações. A possibilidade de uma existência eterna, portanto, também carrega a ideia de solidão.

História mistura terror clássico e novas ideias

A série original da Netflix revisita Drácula e toda a mitologia dos vampiros com declarada paixão pelo clássico. Mesmo quando decide ressignificar partes canônicas, faz isso com respeito à obra de origem.

A história acompanha Jonathan Harker (John Heffernan), um advogado recém-formado que recebe a missão de viajar até o castelo do Conde Drácula (Claes Bang), na Transilvânia, para ajudá-lo com algumas questões burocráticas.

O relacionamento de Harker com Mina (Morfydd Clark) é colocado em espera durante uma estadia que se prolonga muito mais do que o imaginado e deixa consequências inesperadas para os envolvidos.

É nesse contexto que surge também a Irmã Agatha Van Helsing (Dolly Wells), uma freira à frente de seu tempo, com ideias revolucionárias para uma mulher inserida no contexto patriarcal da Igreja Católica. Suas perguntas são incisivas e dinâmicas. Ela não quer apenas registrar os acontecimentos narrados por Harker, mas também interpretá-los.

Três episódios para uma maratona rápida

Para quem procura uma produção que possa ser concluída em pouco tempo, a duração é um dos principais atrativos. São três episódios de 90 minutos, totalizando pouco mais de quatro horas.

A estrutura faz com que a minissérie possa ser encarada como uma sequência de três filmes curtos. Cada capítulo acompanha uma etapa diferente da trajetória de Drácula, com uma mudança de tom especialmente perceptível na passagem do segundo para o terceiro episódio.

A primeira metade mantém um diálogo próximo com o romance que serve como ponto de partida. Há diversos flashbacks paralelos aos relatos de Harker para Agatha Van Helsing, além de uma narrativa que apresenta os acontecimentos como se fossem relatos epistolares.

Posteriormente, a produção assume um discurso mais pop, frenético e cheio de liberdades com uma figura que possui uma longa tradição literária.

O visual é um dos destaques

A minissérie também se destaca pela construção estética. Os três episódios de 90 minutos apresentam uma fotografia dinâmica, com diferentes filtros e tons que alternam momentos de iluminação intensa e passagens mais obscuras.

Os cenários, figurinos e elementos de direção de arte ajudam a criar a atmosfera do universo de Drácula. A produção trabalha tanto com os ambientes do passado quanto com as incursões contemporâneas do personagem.

Apesar dos méritos visuais e narrativos, há problemas técnicos que podem afastar espectadores mais impacientes. O CGI visto logo nos primeiros minutos é um dos pontos mais frágeis da produção.

Ainda assim, quem consegue superar essa primeira impressão pode encontrar uma história que recompensa a persistência. Isso acontece ainda no primeiro episódio, quando Drácula assume sua forma mais jovem e, sobretudo, com a inserção da personagem interpretada por Dolly Wells.

O que muda quando Drácula chega ao presente?

A travessia do Conde para a Inglaterra está entre os momentos de destaque da história, reunindo diferentes personagens e contribuindo para a evolução de Drácula como uma figura dúbia e complexa.

No tempo presente, o vampiro passa a dialogar com Lucy (Lydia West), apresentada como uma possível noiva pela eternidade. A partir dessa mudança, a narrativa se distancia ainda mais do tom estabelecido inicialmente.

A chegada do personagem ao mundo contemporâneo é intrigante, embora posteriormente torne a história mais dispersa e provoque uma perda gradual de tom.

A produção também utiliza a figura do vampiro para abordar questões relacionadas à mortalidade, vaidade, luxúria, relacionamentos sexuais e à imagem das aparências nas redes sociais.

Uma produção que vai além do terror

Embora o suspense e o horror sejam elementos centrais, a minissérie também utiliza Drácula para discutir a maneira como os seres humanos lidam com a morte.

A ideia de contaminação, já presente no livro de Bram Stoker, ganha uma nova configuração na adaptação. A produção também trabalha com a dualidade do personagem e com sua relação com a própria condição de imortal.

A atuação de Claes Bang é outro ponto de destaque. O ator constrói um Drácula próprio, sem precisar reproduzir interpretações históricas anteriores do personagem.

A química entre os personagens funciona como uma das principais forças da série. Os diálogos também ganham bastante espaço e ajudam a sustentar a narrativa mesmo diante dos problemas técnicos.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de tramas de suspense e mistério, Drácula é uma boa opção para assistir na segunda-feira,12, especialmente para quem deseja aproveitar o feriado para começar e terminar uma história no mesmo dia.

A produção tem problemas técnicos e mudanças bruscas de tom, mas também apresenta uma releitura ambiciosa de um personagem conhecido mundialmente. Com apenas três episódios de 90 minutos, pode ser uma alternativa para quem procura uma maratona rápida de terror na Netflix.

Lançada em 2020 e posteriormente esquecida em meio aos novos títulos do catálogo, a minissérie combina referências ao clássico de Bram Stoker, elementos do horror tradicional e uma abordagem contemporânea.