Minissérie da Netflix soma 70 milhões de views e merece sua atenção

Com uma história de crise nacional, disputas de poder e segredos políticos, uma minissérie lançada em 2025 continua sendo uma opção para quem procura algo envolvente no catálogo da Netflix.

Dia Zero acumula 70,6 milhões de visualizações e reúne um elenco de grandes nomes de Hollywood em uma trama que questiona a confiança nas instituições e nas informações que chegam ao público.

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A produção tem apenas seis episódios, com duração média de aproximadamente 45 minutos cada. Ao todo, são pouco mais de cinco horas de conteúdo, o que permite organizar uma maratona durante a semana ou assistir a um capítulo por dia, mesmo com a rotina corrida.

Para quem quer aproveitar o tempo livre e fugir do tédio sem começar uma série com várias temporadas, a história protagonizada por Robert De Niro pode ser uma alternativa. O ator interpreta um ex-presidente dos Estados Unidos convocado para investigar um ataque cibernético devastador, enquanto enfrenta questões relacionadas ao próprio passado.



Mesmo após a chegada de novos lançamentos ao streaming, Dia Zero permanece como uma opção para quem gosta de suspense, teorias da conspiração e conflitos políticos.

A aprovação do público também aparece nos números: segundo o levantamento citado pelo What's on Netflix, a minissérie alcançou 70,6 milhões de visualizações, equivalentes a 363,6 milhões de horas assistidas.

Uma investigação que ameaça os Estados Unidos

Criada por Eric Newman, Noah Oppenheim e Michael Schmidt, Dia Zero acompanha George Mullen, ex-presidente norte-americano convocado para liderar uma investigação federal após um ataque cibernético que provoca a morte de milhares de pessoas.

O incidente começa com uma interrupção de apenas 60 segundos, mas seus efeitos são devastadores. Sistemas de energia, informática e comunicação deixam de funcionar, desencadeando acidentes e colocando em risco a segurança do país.

Enquanto tenta descobrir quem está por trás do ataque, Mullen precisa lidar com informações contraditórias, interesses políticos e lembranças de seu antigo mandato. A investigação também é atravessada por sinais de declínio cognitivo do protagonista, um aspecto que ameaça sua capacidade de conduzir a missão sem colocar em dúvida as próprias decisões.

A série combina elementos de thriller político e suspense conspiratório para explorar os limites entre informação, manipulação e poder. Ao longo dos episódios, a busca por respostas coloca em questão a confiança nas instituições e nas pessoas que ocupam posições de autoridade.

Robert De Niro lidera elenco de grandes nomes

A minissérie marca a estreia de Robert De Niro em uma produção seriada como protagonista. Conhecido por uma longa carreira no cinema, o ator assume um personagem que precisa equilibrar a experiência política com as pressões de uma investigação de alcance nacional.

Minissérie é a melhor pedida para sua sexta-feira - Foto: Divulgação

O elenco também conta com Angela Bassett, que interpreta a presidente dos Estados Unidos, além de Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Connie Britton e Dan Stevens. Os personagens ocupam posições diferentes no cenário político e midiático da história, contribuindo para os conflitos e as suspeitas que movimentam a trama.



A atuação de De Niro explora tanto a autoridade de um antigo chefe de Estado quanto suas vulnerabilidades pessoais. Já Angela Bassett dá presença à presidente em meio à crise, enquanto Jesse Plemons se destaca ao interpretar um personagem cuja relação com o protagonista mantém dúvidas no ar.

Lizzy Caplan vive uma congressista determinada, mas sua participação poderia ser mais desenvolvida ao longo da narrativa. Ainda assim, a variedade de personagens ajuda a construir um ambiente em que interesses particulares e disputas de influência interferem diretamente no rumo da investigação.

Suspense político aborda manipulação e teorias da conspiração

Além do ataque cibernético, Dia Zero dedica espaço às relações de poder e à maneira como informações podem ser utilizadas para influenciar decisões. A série apresenta personagens que nem sempre revelam suas verdadeiras intenções, fazendo com que o espectador questione as versões apresentadas ao longo da investigação.

A trama também aborda o papel da tecnologia e da mídia em momentos de instabilidade. Em um cenário de crise, a circulação de informações e a influência de grandes empresas de tecnologia tornam-se elementos importantes para compreender os conflitos apresentados.

A direção contribui para essa atmosfera de desconfiança com enquadramentos que observam os personagens de ângulos pouco convencionais, reforçando a sensação de que alguém pode estar acompanhando cada movimento. A fotografia também ajuda a manter o clima de mistério, sem deixar claro em quem é possível confiar.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de suspense político e histórias que envolvem conspirações, disputas de poder e investigações sobre ameaças nacionais. Dia Zero aposta em um cenário de crise para discutir a confiança nas instituições e os riscos da manipulação de informações, enquanto acompanha um protagonista pressionado pelo peso do próprio passado.

Os seis episódios, com duração média de cerca de 45 minutos, facilitam a organização da maratona. É possível assistir à temporada inteira em pouco mais de cinco horas ou distribuir os capítulos ao longo da semana, sem precisar reservar vários dias para acompanhar a história.

Com Robert De Niro à frente e nomes como Angela Bassett e Jesse Plemons no elenco, a minissérie de 2025 continua sendo uma alternativa para quem procura uma trama política envolvente na Netflix, sobretudo para quem prefere histórias com começo, desenvolvimento e conclusão em uma única temporada.