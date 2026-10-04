Minissérie esquecida na Netflix tem 7 episódios para domingo (04/10)

O domingo pode ser a oportunidade para descobrir uma série que passou despercebida em meio às novidades do streaming. Disponível na Netflix, Bodkin combina suspense policial, personagens excêntricos e reviravoltas em uma investigação que começa com um caso arquivado e acaba revelando segredos inesperados de uma comunidade irlandesa.

Lançada em 2024, a minissérie continua sendo uma opção para quem procura uma trama envolvente sem precisar acompanhar várias temporadas. São sete episódios, com duração média de 50 minutos cada, que somam pouco mais de seis horas de história.

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Assim, é possível assistir à produção durante o domingo ou dividir a maratona ao longo da semana, encaixando um capítulo na rotina.

Minissérie da Netflix acompanha investigação em uma vila irlandesa

A história começa em Londres, quando a jornalista irlandesa Dove Maloney, interpretada por Siobhán Cullen, se envolve em uma situação delicada após encontrar uma fonte morta.

Afastada do caso pelo editor, ela acaba enviada à pequena cidade de Bodkin, na Irlanda, para participar de uma investigação sobre desaparecimentos misteriosos.

No local, Dove trabalha ao lado de Gilbert Power, vivido por Will Forte, um podcaster norte-americano especializado em crimes reais, e Emmy Sizergh, interpretada por Robyn Cara, assistente de Gilbert.

O trio tem personalidades e métodos bastante diferentes. Enquanto Dove adota uma postura incisiva e busca respostas concretas, Gilbert prefere histórias capazes de prender a atenção do público. Emmy, por sua vez, participa da investigação em meio às diferenças entre os colegas.

O que parecia ser apenas a apuração de um caso antigo logo ganha outras proporções. À medida que os três conversam com os moradores, encontram pistas e enfrentam a resistência da comunidade, percebem que há muito mais por trás do mistério do que imaginavam.

Segredos e reviravoltas mudam o rumo da investigação

Em Bodkin, a investigação não segue um caminho previsível. O trio se depara com acontecimentos estranhos, ameaças e personagens que dificultam a distinção entre aquilo que é verdadeiro e o que pode ser apenas uma versão dos fatos.

A trama mistura elementos de suspense policial com humor ácido e situações absurdas, alternando momentos de tensão com cenas protagonizadas pelas personalidades peculiares dos investigadores.

A narrativa também explora os interesses individuais dos personagens e a maneira como cada um lida com a busca por respostas. Incêndios criminosos, agressores mascarados e pistas inesperadas tornam a jornada cada vez mais complicada.

Apesar do tom de comédia de humor negro, a série mantém o mistério como eixo central. As reviravoltas conduzem os protagonistas por novos caminhos a cada episódio, enquanto a história se aproxima da resolução do caso.

Série aborda os limites dos podcasts de crimes reais

Além do mistério, Bodkin apresenta uma discussão sobre a produção de conteúdo jornalístico e o crescimento dos podcasts dedicados a crimes reais.

O contraste entre Dove e Gilbert ajuda a mostrar duas maneiras distintas de conduzir uma investigação. A jornalista procura informações e respostas, enquanto o podcaster está mais interessado em encontrar histórias capazes de entreter sua audiência.

Esse conflito coloca em evidência questões como a relação com as fontes, a busca por informações corretas e o risco de transformar acontecimentos graves em entretenimento. O tema aparece integrado à dinâmica entre os protagonistas, sem deixar de lado o desenvolvimento do caso policial.

A produção também valoriza o cenário irlandês, com paisagens naturais, música local e referências aos costumes da região. A fotografia é um dos elementos que ajudam a construir a atmosfera da minissérie, que combina a beleza da vila com os segredos escondidos por seus habitantes.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de suspense policial com personagens excêntricos, mistérios cheios de pistas e reviravoltas inesperadas, Bodkin pode ser uma alternativa para sair das escolhas mais óbvias do catálogo da Netflix.

A mistura de investigação criminal e humor ácido dá à produção uma identidade própria, enquanto os conflitos entre os protagonistas acrescentam outra camada à história.

Embora o tom caricatural e algumas situações exageradas possam não agradar a todos, a minissérie oferece uma trama fechada, com sete episódios e pouco mais de seis horas de duração.

Para quem deseja aproveitar o domingo, 4, e fugir do tédio, a produção é uma opção que também pode ser acompanhada aos poucos durante a semana, sem exigir o compromisso com várias temporadas.