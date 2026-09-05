Mosquito falso de filme famoso é vendido por R$ 2,2 milhões

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Um dos itens mais famosos do filme Jurassic Park foi vendido por US$ 403,2 mil, cerca de R$ 2,2 milhões na cotação atual, durante um leilão. Réplica do mosquito que ajudou a explicar como os dinossauros foram recriados no filme, a peça de resina foi arrematada por um fã da trama.

A venda foi realizada no dia 26 de agosto, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O leilão aconteceu durante durante o evento Summer Entertainment Memorabilia Live Auction, realizado pela Propstore.

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A expectativa da casa de leilões era de que o item fosse arrematado por no máximo US$ 200 mil, mas o valor da oferta foi dobrado pelo comprador, que levou para casa uma réplica do fóssil preservado há milhões de anos, com resina texturizada.

Registro do inseto durante o filme - Foto: Reprodução

O objeto mede aproximadamente 10 centímetros por 15 centímetros por 6,25 centímetros. Ele possui um selo de comprovação de sua utilização no filme de 1993, com marcas de uso de mais de 30 anos depois das filmagens.