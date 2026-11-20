A Netflix tem um novo sucesso entre seus lançamentos. A comédia romântica Protegendo Estrelas alcançou o primeiro lugar no ranking mundial da plataforma em menos de 24 horas após a estreia, realizada na quarta-feira, 18. A produção também conquistou a liderança entre os títulos mais assistidos no Brasil.

Estrelado por Jared Padalecki, conhecido por Supernatural, e Leighton Meester, de Gossip Girl, o longa combina romance, humor e clima natalino em uma história marcada por uma relação de mentira que começa a ganhar contornos inesperados.

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De acordo com dados do FlixPatrol, o filme chegou ao topo da lista global da Netflix na quinta-feira, 19, superando outras produções populares do catálogo. No Brasil, também assumiu a primeira posição, deixando para trás títulos como Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, Sem Desistir e No Coração de Nashville.



Qual é a história de Protegendo Estrelas?

Baseado no livro homônimo de Katherine Center, publicado em 2022, o filme acompanha Hannah Brooks (Leighton Meester), uma guarda-costas contratada para proteger Jack Stapleton (Jared Padalecki), um astro de filmes de ação que está sendo perseguido por uma pessoa obcecada.

Durante as festas de fim de ano, Jack decide visitar a família, especialmente a mãe, que está se recuperando de uma cirurgia delicada. Para evitar preocupações e explicar a presença de Hannah, ele apresenta a profissional como sua namorada.

A partir daí, os dois passam a sustentar um relacionamento de fachada, enquanto Hannah tenta cumprir sua missão e descobrir quem está ameaçando o ator. Com a convivência, porém, a proximidade entre os personagens começa a ultrapassar os limites do acordo inicial.

Elenco reúne nomes conhecidos da televisão

Além de Padalecki e Meester, o elenco conta com Andie MacDowell, Noah LaLonde, Shaun Johnston, Siobhan Williams e CM Punk. A direção é de Elizabeth Allen Rosenbaum.

A produção também tem uma conexão especial com Supernatural: Genevieve Padalecki, esposa de Jared, participa do projeto como produtora e faz uma breve aparição no longa. Os dois atores se conheceram durante as gravações da série.

O que o público está achando do filme?

O desempenho nas primeiras horas de lançamento foi acompanhado pela comemoração da escritora Katherine Center, autora do livro que inspirou a adaptação.

No Rotten Tomatoes, a produção registra 70% de aprovação do público. Entre os aspectos elogiados estão o humor leve, os cenários com neve e a atmosfera aconchegante, características que combinam com o período natalino.

Parte das críticas, por outro lado, aponta diferenças entre o filme e o livro, especialmente no desenvolvimento dos personagens. Apesar das ressalvas, a produção já conquistou espaço entre os títulos mais populares da plataforma.