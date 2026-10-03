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Nova minissérie de época da Netflix promete salvar seu sábado (03/10)

Produção revisita um clássico da literatura e acompanha conflitos familiares e segredos

Beatriz Santos
Por
Cena da série A Leste do Éden
Cena da série A Leste do Éden - Foto: Divulgação

Finalmente, o sábado chegou, trazendo a oportunidade de deixar a correria da semana para trás e mergulhar em uma história capaz de prender a atenção por horas.

Para quem gosta de dramas de época, grandes sagas familiares e personagens que desafiam as próprias convenções, a Netflix acaba de lançar uma produção que merece entrar na lista de maratonas: A Leste do Éden, minissérie estrelada por Florence Pugh e inspirada no clássico literário de John Steinbeck.

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Lançada na última quinta-feira, 1º de outubro, a adaptação já se tornou um sucesso absoluto no TOP 10 da Netflix. A produção revisita uma história marcada por rivalidades, escolhas morais e conflitos que atravessam gerações.

A produção reúne um elenco de destaque e apresenta uma nova perspectiva sobre personagens que já ganharam uma versão cinematográfica, desta vez com espaço para explorar uma parcela maior da narrativa original.

Uma saga familiar marcada por conflitos e segredos

Ambientada principalmente no Vale do Salinas, na Califórnia, a história acompanha diferentes gerações das famílias Trask e Hamilton. Ao longo de décadas, os personagens enfrentam disputas familiares, dilemas pessoais e as consequências de decisões que podem transformar o próprio destino.

No centro da nova adaptação está Cathy Ames, interpretada por Florence Pugh. Complexa e cercada por contradições, a personagem ganha protagonismo em uma narrativa que explora as diferentes manifestações do bem e do mal e questiona até que ponto as escolhas individuais definem quem uma pessoa se torna.

A trajetória de Cathy se cruza principalmente com a dos irmãos Adam Trask, vivido por Christopher Abbott, e Charles Trask, interpretado por Mike Faist. As relações entre os três ajudam a conduzir uma trama em que os vínculos familiares são atravessados por conflitos, ressentimentos e interesses pessoais.

A produção também aborda o lado sombrio do chamado sonho americano, acompanhando personagens que tentam construir suas vidas em uma sociedade marcada por transformações históricas e culturais.

Florence Pugh assume papel central na história

A escolha de Florence Pugh para interpretar Cathy Ames é um dos principais destaques da minissérie. A atriz conduz uma abordagem que procura aprofundar a personagem para além de uma figura simplesmente antagonista, explorando suas contradições e a maneira como suas decisões afetam as pessoas ao redor.

A adaptação foi criada e escrita por Zoe Kazan, que também atua como produtora executiva e co-showrunner ao lado de Jeb Stuart. A relação de Zoe com a obra tem uma particularidade: ela é neta do cineasta Elia Kazan, responsável pela versão cinematográfica lançada em 1955, com James Dean no elenco.

Mais de sete décadas depois do filme, a nova produção retoma o universo de Steinbeck com uma estrutura que permite acompanhar diferentes fases da saga familiar.

Elenco reúne nomes conhecidos do cinema e da televisão

Além de Florence Pugh, a produção conta com um elenco numeroso, que inclui atores de diferentes gerações. Christopher Abbott interpreta Adam Trask, enquanto Mike Faist dá vida a Charles.

Entre os demais integrantes estão:

  • Florence Pugh como Cathy Ames;
  • Christopher Abbott como Adam Trask;
  • Mike Faist como Charles Trask;
  • Joseph Zada como Cal Trask;
  • Joe Anders como Aron Trask;
  • Hoon Lee como Lee;
  • Ciarán Hinds como Samuel Hamilton;
  • Tracy Letts como Cyrus Trask;
  • Martha Plimpton como Faye.

A direção também é dividida entre dois profissionais. Garth Davis comanda os quatro primeiros episódios, enquanto Laure de Clermont-Tonnerre dirige os três capítulos finais.

A nova série é um remake do filme com James Dean?

Não exatamente. Tanto a minissérie quanto o longa de 1955 partem do romance East of Eden, publicado por John Steinbeck em 1952, mas apresentam abordagens diferentes.

O filme dirigido por Elia Kazan concentra-se principalmente em uma parte da narrativa e dá destaque a Cal Trask, personagem interpretado por James Dean. Já a adaptação da Netflix amplia o alcance da história ao acompanhar diferentes gerações das famílias Trask e Hamilton.

Outra diferença está no protagonismo de Cathy Ames. Na nova versão, a personagem interpretada por Florence Pugh ocupa uma posição central, permitindo explorar sua trajetória e suas relações com os demais integrantes da família.

Com sete episódios, a minissérie também dispõe de mais espaço para desenvolver os conflitos e as transformações dos personagens ao longo do tempo. A proposta, portanto, não é simplesmente reproduzir o filme clássico, mas apresentar outra interpretação do universo criado por Steinbeck.

Vale a pena?

Sim, para quem gosta de tramas de época, dramas familiares e histórias que exploram dilemas morais. A Leste do Éden combina uma narrativa que atravessa gerações com personagens complexos e conflitos que envolvem identidade, ambição, rivalidade e responsabilidade pelas próprias escolhas.

A presença de Florence Pugh no papel principal e o elenco numeroso ajudam a compor uma adaptação que revisita um clássico literário sob uma nova perspectiva.

Para quem procura uma produção dramática para acompanhar no sábado, a minissérie é uma opção para mergulhar em uma história de conflitos familiares e transformações sociais.

Veja o trailer!

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