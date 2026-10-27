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Nova série da Netflix pode ser concluída em 3 horas na terça (27/10)

Produção aposta em situações cotidianas para conquistar quem busca uma maratona rápida

Beatriz Santos
Por
Nova série da Netflix é a opção ideal para uma maratona leve e divertida
Nova série da Netflix é a opção ideal para uma maratona leve e divertida - Foto: Divulgação

Chegou a terça-feira, 27, e a rotina de estudos, trabalho e compromissos nem sempre deixa muito espaço para acompanhar uma série longa.

Para quem quer uma pausa divertida sem precisar reservar horas do dia para a televisão, a Netflix tem uma novidade que combina episódios curtos, humor e histórias fáceis de acompanhar.

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Lançada na plataforma em outubro de 2026, Salário Mínimo é uma comédia adolescente que transforma os desafios do primeiro emprego em situações de humor.

Com 14 episódios disponíveis nesta primeira leva, a produção pode ser assistida em aproximadamente três horas, uma alternativa para quem deseja começar e terminar uma maratona antes do fim da semana.

Ambientada nos bastidores de uma pizzaria de bairro, a série acompanha jovens funcionários que precisam conciliar os estudos, os primeiros salários e uma chefia difícil, enquanto tentam manter o estabelecimento funcionando.

Uma comédia sobre os desafios do primeiro emprego

A trama de Salário Mínimo acompanha um grupo de adolescentes que trabalha em uma pizzaria enquanto enfrenta as dificuldades de entrar no mercado de trabalho. Entre o atendimento aos clientes, a convivência com os colegas e as exigências do chefe, os personagens encontram motivos para rir mesmo nos turnos mais desgastantes.

A premissa segue uma fórmula conhecida das comédias de ambiente profissional, mas acrescenta uma perspectiva particular ao colocar no centro da narrativa trabalhadores que recebem o menor salário permitido por lei.

O título também funciona como uma declaração sobre o universo da produção. O emprego não aparece apenas como um cenário excêntrico para piadas, mas como uma realidade que envolve remuneração, cansaço e a necessidade de continuar trabalhando.

Ao mesmo tempo, a relação entre os funcionários cria um senso de comunidade. Os colegas se tornam parte importante da experiência, especialmente quando o pagamento, sozinho, não parece suficiente para justificar os desafios da rotina.

Formato curto ajuda na hora de maratonar

Um dos diferenciais da produção está na duração dos capítulos. A primeira leva disponibilizada pela Netflix reúne 14 episódios, com aproximadamente 12 minutos e meio cada.

Com isso, a temporada inicial pode ser concluída em cerca de 2 horas e 55 minutos, sem considerar pausas. O formato favorece quem prefere histórias rápidas e não quer acompanhar episódios tradicionais de meia hora ou mais.

A estrutura também tem relação com a origem do projeto. Antes de ganhar uma versão para o streaming, Salário Mínimo surgiu como parte do American High Shorts, iniciativa de vídeos curtos que conquistou público nas redes sociais.

Os episódios originais começaram a ser publicados em maio de 2024 e, segundo informações divulgadas pela Netflix, acumularam mais de 30 milhões de visualizações no YouTube, TikTok e Instagram antes da encomenda da série.

A adaptação preserva essa linguagem mais ágil, aproximando a comédia de um formato pensado para o consumo rápido, sem abandonar a estrutura de uma sitcom.

Randall Park interpreta o chefe da pizzaria

O elenco reúne Aidan Micho, Grace Reiter, Hyde Healy, Julia DiCesare, Luke Burke, Ryan Micho e Tommy Armstrong, nomes que retornam do projeto original.

Um dos destaques é Randall Park, que interpreta o chefe da pizzaria. Conhecido por seus trabalhos em comédias, o ator assume o papel da figura de autoridade que influencia diretamente a rotina dos adolescentes.

A presença do personagem também ajuda a construir os conflitos do ambiente profissional, colocando os funcionários diante de uma hierarquia que nem sempre permite contestar as decisões de quem está no comando.

A série foi desenvolvida por Jeremy Garelick e Will Phelps, que atuam como showrunners e roteiristas. Os dois também estão entre os produtores executivos, ao lado de Axelle Azoulay.

O que esperar do humor de Salário Mínimo?

A produção utiliza o formato de pseudodocumentário, conhecido pelo uso de depoimentos diante das câmeras e olhares dos personagens para a lente, recurso popularizado por comédias como The Office.

Em Salário Mínimo, essa escolha permite que os adolescentes comentem o próprio cotidiano, exponham frustrações e compartilhem suas opiniões sobre o trabalho, mesmo quando precisam continuar cumprindo suas funções.

O recurso não serve apenas para criar piadas. Ele também dá espaço aos funcionários para expressarem o que dificilmente conseguiriam dizer diretamente ao chefe.

Ao retratar uma realidade profissional familiar para muitos espectadores, a comédia combina situações absurdas e experiências reconhecíveis, especialmente para quem já precisou conciliar trabalho, estudos e responsabilidades pessoais.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem procura uma comédia leve, com episódios rápidos e personagens que enfrentam desafios cotidianos. A produção pode agradar a quem gosta de histórias sobre relações de trabalho, convivência e os desafios de começar a vida profissional.

A série encontra seu diferencial na combinação entre o formato de pseudodocumentário, a dinâmica dos adolescentes e os comentários sobre trabalho e remuneração. Para quem busca uma maratona curta, Salário Mínimo oferece uma temporada inicial que pode ser concluída em menos de três horas.

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